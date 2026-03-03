Xiaomi continua ad ampliare il proprio ecosistema di dispositivi e accessori per la smart home; nella fattispecie, questa volta il colosso cinese va ad ampliare il proprio, già ricco, portafoglio di prodotti legati all’illuminazione da scrivania, lanciando in Cina una nuova lampada da pavimento pensata per lo studio e il lavoro da scrivania. Si chiama Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2 ed è il tentativo dell’azienda di trasformare un oggetto ordinario come una lampada in un prodotto smart home ricco di specifiche tecniche.

La lampada è progettata per ambienti fino a 15 metri quadrati, il che la rende adatta a camere da letto o piccoli uffici domestici.

Specifiche della nuova lampada da tavolo Xiaomi Mijia

Xiaomi dichiara che la Study Lamp 2 utilizza LED progettati per durare fino a 17 anni di utilizzo. Rispetto al modello precedente, la luminosità sarebbe aumentata del 27%, con un flusso luminoso totale di 12.700 lumen e un’illuminazione media di oltre 1.800 lux nell’area centrale. L’uniformità nella zona centrale è valutata a 1,04.

L’azienda sostiene anche che la lampada produce ombre delle mani quasi impercettibili sotto la luce, un dettaglio che può fare la differenza per chi passa molte ore a scrivere o disegnare alla scrivania.

Come molti prodotti di illuminazione recenti di Xiaomi, anche la Study Lamp 2 punta molto sul comfort visivo. Il valore UGR (Unified Glare Rating) è inferiore a 13, il che indica prestazioni anti-abbagliamento di buon livello. L’indice di resa cromatica è di Ra98, molto alto, mentre il coefficiente di adattamento allo spettro solare supera 0,985. In pratica, la lampada cerca di simulare la luce del giorno in modo più fedele possibile.

La lampada si integra nell’ecosistema smart di Xiaomi. Supporta il dimming automatico basato su AI e può rilevare quando qualcuno è seduto alla scrivania. Si collega all’app Mi Home e funziona con le funzionalità Super AI di Xiaomi.

I controlli includono un’interazione touch direttamente sul corpo della lampada, oltre alla gestione remota tramite app.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo ufficiale della Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2 è di 2.499 yuan (circa 312 euro). Al lancio è disponibile a 2.349 yuan (circa 293 euro), e con i sussidi statali cinesi il prezzo finale scende a 1.996,65 yuan (circa 249 euro).

Al momento la lampada è disponibile all’acquisto solo in Cina, in colorazione bianca; l’azienda, a oggi, non ha diffuso alcuna informazione sull’eventuale lancio nei mercati internazionali.