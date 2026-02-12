Il settore degli smartwatch è molto meno “movimentato” rispetto a quello degli smartphone ma, di tanto in tanto, si arricchisce di nuovi modelli, come ad esempio Xiaomi Watch 5, lanciato dal popolare produttore insieme a Xiaomi 17 Ultra alla fine dello scorso anno.

Sono trascorsi due mesi da quel momento ma lo smartwatch resta disponibile ancora soltanto in Cina mentre della versione globale non si hanno notizie e in molti iniziano a chiedersi se Xiaomi abbia cambiato i suoi programmi per tale device.

La versione europea di Xiaomi Watch 5 è in arrivo

Nelle scorse ore il leaker Adam Kurfürst ha condiviso su X alcuni interessanti dettagli sullo smartwatch di Xiaomi, condivisi in via confidenziale da un rivenditore ceco.

La novità più interessante è che in Europa Xiaomi Watch 5 dovrebbe poter contare su Wear OS e non sul sistema operativo proprietario del colosso cinese.

Tra le altre caratteristiche della versione europea dello smartwatch vi sarebbero un display AMOLED da 1,54 pollici (con una risoluzione di 480 × 480 pixel e una luminosità di 1.500 nit), una batteria da 930 mAh, un sensore EMG, il supporto all’interazione con gesture e due colorazioni (nera e verde).

A dire del leaker, il nuovo smartwatch di Xiaomi in Repubblica Ceca dovrebbe essere venduto ad un prezzo pari, al cambio, a 329 euro e dovrebbe essere questa la cifra a cui l’orologio verrà proposto anche negli altri mercati europei.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso cinese per scoprire quando Xiaomi Watch 5 sarà ufficialmente lanciato nel Vecchio Continente e magari l’occasione giusta potrebbe essere il Mobile World Congress 2026 di Barcellona, in programma all’inizio del prossimo mese.