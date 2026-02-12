Xiaomi è pronta a lanciare l’alternativa economica agli AirTag di Apple con Xiaomi Tag, uno smart tracker economico da appendere a chiavi, zaini o valigie e compatibile con iOS e Android. A rilevarlo è la stessa azienda sul suo sito ufficiale, anche se mancano ancora dettagli sulla disponibilità.

Ne avevamo già parlato qualche settimana fa e ora è arrivata la conferma ufficiale. Xiaomi Tag esiste e si presenta come un tracker semplice e di facile configurazione: per collegarlo allo smartphone basterà rimuovere l’etichetta che isola la batteria di tipo CR2032 e avvicinare i due dispositivi. Il sito ufficiale francese descrive il tracker come un prodotto spesso soli 7,2 millimetri e con un’autonomia di circa un anno, dopo il quale sarà necessario sostituire la batteria.

Prezzo e disponibilità di Xiaomi Tag

Secondo la pagina del prodotto sul sito ufficiale, Xiaomi Tag è compatibile sia con la rete Dov’è di Apple sia con Find Hub di Google, rendendolo il dispositivo ideale tanto per i possessori di iPhone quanto per chi utilizza Android tutti i giorni. La connessione alla rete avviene tramite Bluetooth 5.4 e NFC, soluzione che tiene bassi i consumi e permette un’interazione rapida con lo smartphone.

Sul sito non vi è però alcuna menzione per la banda ultralarga (UWB), che consente una localizzazione più precisa sulla mappa, ma è molto probabile che una versione con questo tipo di tecnologia possa arrivare in un secondo momento. La parte interessante è però il prezzo: Xiaomi Tag costerà in Europa 17,99 euro per il singolo pezzo e 59,99 euro per il pacchetto da quattro, posizionandosi come un’alternativa molto più economica degli AirTag (da poco arrivati alla seconda generazione) e con l’aggiunta della compatibilità con entrambi i sistemi operativi.

Non sappiamo ancora la data d’uscita ufficiale nei negozi di Xiaomi Tag, ma la comparsa della pagina ufficiale del prodotto lascia presagire un annuncio in tempi relativamente brevi. È probabile, infatti, che Xiaomi possa presentare il tracker in Europa assieme a Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra e gli Xiaomi Pad 8 agli inizi di marzo, giusto in tempo per il Mobile World Congress 2026.