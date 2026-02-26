Xiaomi amplia la propria offerta di monitor consumer e annuncia il debutto di sei nuovi modelli, un’offerta che cerca di spaziare dal gaming agli applicativi quotidiani / domestici, puntando anche un’ampia fascia di prezzo.

La gamma 2026, che ora vedremo anche brevemente nel dettaglio, comprende infatti display con prezzi (al cambio) sotto quota 80 euro, arrivando a soluzioni di fascia medio/alta, il tutto spaziando dal formato da 24″ fino agli ultrawide da 34″.

Riguardo le tecnologie messe in campo invece, il colosso asiatico offre soluzioni basate su pannelli IPS e, per i modelli più potenti, i sempre più ricercati Mini LED, il top in quanto a resa cromatica. Insomma ci sono monitor per tutti i gusti, mentre riguardo la disponibilità, anticipiamo subito che al momento si parla di mercato giapponese, con i primi modelli che invece dovrebbero debuttare entro inizio marzo.

Monitor Xiaomi: una gamma completa, dal Mini LED alla fascia economica

Come anticipato poco sopra, la nuova offerta di Xiaomi è ben articolata, ideata proprio per cercare di soddisfare un’ampia fascia dell’utenza consumer. Al centro della lineup si trova il display da gaming G Pro 27Qi 2026, un monitor da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560 × 1440) che utilizza tecnologia Mini LED con 1.152 zone di local dimming per un controllo preciso della retroilluminazione e un contrasto più dinamico.

Il pannello, di tipo Fast IPS, supporta una frequenza di aggiornamento fino a 180 hertz e offre un tempo di risposta apri a 1 ms GtG, caratteristiche mirate a garantire fluidità visiva in giochi e contenuti ad alto frame-rate. Ma non è tutto, infatti sempre grazie alla tecnologia Mini LED, la luminosità di picco può raggiungere 2.000 nit in modalità HDR; ottima anche la copertura degli spazi cromatici: 100 % sRGB, 99 % DCI-P3 e 99 % Adobe RGB, con profondità a 10 bit e accuratezza ΔE < 1.

Sul fronte prestazioni c’è tutto, mentre guardando al design, G Pro 27Qi è caratterizzato da cornici sottili su tre lati, retroilluminazione posteriore personalizzabile e una base regolabile in altezza, inclinazione e orientamento. Le opzioni di connettività infine includono due HDMI 2.0, due DisplayPort 1.4 e uscita audio.

Caratteristiche principali Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026

Display: 27″ Fast IPS (2560 × 1440P)

Retroilluminazione: Mini LED a 1.152 zone dimming

Refresh rate: fino a 180 hertz

Tempo di risposta: 1 ms GtG

Luminosità di picco: 2.000 nit (HDR)

Gamut: 1.07 miliardi, 100% sRGB, 99% DCI-P3, 99% Adobe RGB

Connettività: 2× HDMI 2.0, 2× DP 1.4, jack audio

Regolazioni: altezza, tilt, swivel, pivot

C’è posto anche per il formato ultrawide e i monitor per il quotidiano

Insieme al G Pro 27Qi 2026, il colosso cinese svela altre soluzioni secondo noi interessanti, quantomeno se guardiamo alla fascia di appartenenza. Si parte con il G34WQi 2026 Curved che, come suggerisce la sigla, prevede un formato 21:9 con diagonale da 34″ e risoluzione 3440×1440 pixel; un ultrawide quindi che però si può spingere a 180 hertz, sfruttando tra el altre cose la tecnologia VA (il contrasto 3500:1 in questo caso è un ottimo indizio).

Rimanendo in ambito monitor da gaming, il terzo della lista è Xiaomi G27Q1 2026, un 27″ sempre con tecnologia Fast IPS, refresh a 200 hertz e risoluzione QuadHD (ovvero 2560x1440P). A seguire troviamo poi altri due display da 27″, questa volta però destinati a un utilizzo “standard”, o se preferite domestico per gli applicativi di tutti i giorni (o uso ufficio basico).

Si tratta di A27Qi e A27i, quasi identici per quanto concerne le specifiche visto che montano pannelli IPS standard con tempo di risposta a 6 ms. La differenza risiede nella risoluzione, QHD vs FHD e nel refresh; la variante A27Qi QHD si spinge a 120 hertz, mentre il modello FHD A27i arriva a 144 hertz.

A chiudere l’offerta troviamo A24i 2026, un monitor da 24″ possiamo dire basilare; offre un IPS Full-HD da 23,8″, refresh a 144 hertz e tempo di risposta 6 ms. Xiaomi ci dice anche che tutti i modelli “non gaming” garantiscono un ΔE<1 oltre al classico supporto VESA 75×75.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Ecco quanto costano i nuovi monitor Xiaomi 2026

Visto che al momento i prezzi che abbiamo a disposizione riguardano il mercato asiatico, cerchiamo di darvi un’indicazione con il cambio 1:1 attuale, ricordandovi che non si tratta di prezzi ufficiali per il mercato EMEA.