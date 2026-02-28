Si è da poco concluso l’ormai consueto evento di lancio targato Xiaomi che funge da antipasto al Mobile World Congress e che è stata l’occasione per conoscere una miriade di novità come gli smartphone che compongono la serie Xiaomi 17, i tablet che compongono la serie Xiaomi Pad 8, lo smartwatch Xiaomi Watch 5, il tracker Xiaomi Tag e il powerbank Xiaomi UltraThing Magnetic Power Bank 5000 15W, ma anche i monopattini elettrici della serie Xiaomi Electric Scooter 6 e le cuffie REDMI Buds 8 Pro.

Fattore comune di questi dispositivi è la volontà di unire “prestazioni intelligenti, design raffinato e continuità continua ideale per la vita di tutti i giorni“. Sul nostro portale TuttoAndroid abbiamo parlato degli smartphone, dei tablet, dello smartwatch con Wear OS, del tracker Bluetooth e del power bank magnetico. In questo contenuto, invece, ci occuperemo quindi dei monopattini elettrici e delle cuffie true wireless a marchio REDMI. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Xiaomi Electric Scooter 6 Series

Partiamo con i monopattini elettrici della serie Xiaomi Electric Scooter 6. La gamma è composta in tutto da cinque modelli: ai quattro che erano già stati anticipati nel mese di gennaio (standard, Lite, Pro e Max) si affianca il modello Ultra.

Il nuovo arrivato si pone al vertice della gamma, superando il modello Max e puntando al ruolo di punto di riferimento per gli spostamenti quotidiani ad alte prestazioni. Gode di una potenza di picco da 1200 W con modalità Boost, offre un’accelerazione decisa ed è in grado di superare senza problemi ponti, rampe e pendenze fino al 25%.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra può contare su pneumatici da 12 pollici adatti per tutti i terreni e su una sospensione a doppio braccio oscillante, elementi che garantiscono comfort e stabilità su svariate superfici. L’autonomia è da 75 km e, grazie alla ricarica rapida, è possibile ottenere 30 km aggiuntivi con una sola ora di ricarica.

Altre specifiche sul fronte della sicurezza sono i freni a disco (anteriori e posteriori), i sistemi E-Brake, E-ABS e TCS. Abbiamo poi la resistenza all’acqua (certificazione IPX6), funzionalità intelligenti di connettività tramite l’app Xiaomi Home e l’integrazione con la rete Dov’è di Apple.

Per quanto concerne il comfort e l’ergonomia, Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra include manubri curvi ergonomici, una pedana allargata, un acceleratore a doppia modalità (pollice e rotazione), un pulsante di controllo fisico (a quattro direzioni) e un display TFT LCD da 3 pollici. La colorazione, abbastanza vistosa, si chiama Lightning Yellow.

Specifiche tecniche dello Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra.

Dimensioni (da aperto): 1386 x 605 x 1349 mm

x x Dimensioni (da chiuso): 1380 x 605 x 645 mm

x x Larghezza pedana: 194,5 mm

Peso: 33,7 kg

Carico massimo: 140 kg

Certificazione: IPX6

Display: TFT LCD da 3″

da Pneumatici: 12″ all-terrain

Freni: a disco (anteriore e posteriore), E-Brake , E-ABS

(anteriore e posteriore), , Sospensioni: a doppio braccio oscillante

Motore: 500 W (Boost fino a 1.200 W)

(Boost fino a 1.200 W) Velocità massima: 20 km/h

Pendenza massima: 25%

Autonomia: 75 km

Ricarica rapida: +30 km in un’ora , ricarica comlpeta in 3,3 ore

, ricarica comlpeta in 3,3 ore Connettività: Bluetooth

REDMI Buds 8 Pro

Le nuove REDMI Buds 8 Pro sono cuffie true wireless che offrono suono ricco, dettagliato e audio immersivo in tutti gli scenari quotidiani. Godono della certificazione IP54 e inlcudono controlli touch intuitivi, connettività Bluetooth dual-device, offrono un’autonomia da 8 ore in riproduzione (si sale a 33 ore con la custodia di ricarica) e, con soli 5 minuti di ricarica, guadagnano altre 2 ore di ascolto.

Dal punto di vista dell’audio troviamo una configurazione a triplo driver coassiale che rende i bassi profondi, le voci più chiare e un audio bilanciato. Abbiamo il supporto a Dolby Audio, Xiaomi Dimensional Audio e la certificazione Hi-Res Audio, elementi che certificano un’ottima resa, un’ottima spazialità e le rendono perfette per la musica, i film e i giochi.

Le REDMI Buds 8 Pro supportano la cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB e sono in grado di ridurre efficacemente i rumori a bassa frequenza e i rumori ambientali ad alta frequenza, combinando un sistema di tre microfoni e un algoritmo avanzato che campiona il suono ambientale fino a 32.000 volte al secondo.

Per le chiamate, c’è un sistema di riduzione del rumore AI che garantisce una comunicazione affidabile, sia in ambienti al chiuso che in esterna. Abbiamo poi un design studiato per resistere al rumore del vento e farlo fuori in chiamata, consentendo chiamate nitide anche con vento a 12 m/s.

Specifiche tecniche e immagini delle REDMI Buds 8 Pro

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove REDMI Buds 8 Pro.

Dimensioni (cuffia): 30,6 x 21,3 x 24,5 mm

x x Dimensioni (custodia di ricarica): 61,01 x 48,28 x 25,17 mm

x x Peso: 5,3 grammi (cuffia) e 36,3 grammi (custodia di ricarica)

(cuffia) e (custodia di ricarica) Certificazione: IP54

Audio: triplo driver coassiale Doppio tweeter ceramico PZT da 6,7 mm Driver da 11 mm con diaframma in titanio Codec: SBC , AAC , LDAC Dolby Audio Xiaomi Dimensional Audio Hi-Res Audio

Cancellazione del rumore: fino a 55 dB (5 kHz) 20 livelli Triplo microfono Algoritmi IA Tripla modalità trasparenza

(5 kHz) Connettività: Bluetooth 5.4 (BLE, HFP, A2DP, AVRCP) Portata: 10 metri Supporto Dual-device

(BLE, HFP, A2DP, AVRCP) Batteria: 54 mAh (cuffia) e 480 mAh (custodia di ricarica), ricarica via USB-C

(cuffia) e (custodia di ricarica), ricarica via USB-C Autonomia: 8 ore (cuffie), fino a 33 ore (complessiva)

Disponibilità e prezzi

Mentre degli Xiaomi Electric Scooter 6 non abbiamo ancora informazioni su prezzi e disponibilità (che arriveranno più avanti), per quanto concerne le REDMI Buds 8 Pro siamo già in possesso di tutti i dettagli del caso.

Le cuffie sono già disponibili all’acquisto in Italia (su mi.com, su Amazon e nei principali negozi di elettronica di consumo), nelle tre colorazioni Obsidian Black, Cloud White e Glacier Blue, al prezzo consigliato di 84,99 euro. Grazie alla promo lancio è attualmente possibile acquistare le cuffie a 69,99 euro. Con l’acquisto sono inclusi due mesi di Spotify Premium.