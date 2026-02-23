Ci sono alcune novità in casa Garmin: in primis, è arrivata una nuova versione per l’app companion Garmin Connect che introduce una funzionalità richiesta da molto tempo dagli utenti.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha “ripristinato” una funzionalità precedente rimossa su alcuni dei propri smartwatch e ha rilasciato una nuova beta (per risolvere un bug critico) su tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta di ultima generazione come Garmin Fenix 8 (e tutti i modelli simili). Scopriamo tutti i dettagli.

Garmin Connect si aggiorna con una novità richiesta dagli utenti

Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il rilascio di una nuova versione dell’app Garmin Connect per iOS (per il momento l’aggiornamento non è disponibile su Android).

La nuova versione 5.22 include una modifica richiesta da molti utenti, ovvero la possibilità di visualizzare in tempo reale il livello della batteria dei dispositivi (via Gadgets & Wearables).

In seguito all’aggiornamento dell’app, accedendo al selettore dei dispositivi, potremo notare la presenza della percentuale di carica residua del dispositivo. Il dato si aggiorna in tempo reale quando il dispositivo è connesso, senza bisogno di selezionarlo attivamente per conoscere la percentuale di carica residua. Ciò può tornare molto utile nel caso in cui l’utente fosse in possesso di più dispositivi Garmin.

Sui Garmin Forerunner 970 e 570 (e non solo) torna la scorciatoia per la Sleep Mode

Una decina di giorni fa, Garmin ha avviato il rilascio del più recente major update per gli sportwatch Forerunner 970 e Forerunner 570. Entrambi hanno ricevuto la versione 16.28 del software, accompagnata da un changelog piuttosto corposo.

Alcuni utenti hanno confermato che sui due smartwatch è tornata una funzione che l’azienda elvetico-statunitense aveva rimosso con la precedente versione 15.16, in seguito alla trasformazione della vecchia Sleep Mode nella nuova Sleep Focus Mode: parliamo della scorciatoia per attivare questa funzionalità. La stessa funzione, come suggerito da un utente su Reddit, è tornata anche sui modelli di punta con la versione 21.25 del software.

Nuova beta per Garmin Fenix 8 Pro e tutti i modelli di punta

Infine, segnaliamo che Garmin ha rilasciato una nuova versione in anteprima per i modelli di punta più recenti: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

Tutti i modelli coinvolti sono andati oltre rispetto al più recente major update (versione 21.25 e 21.27), e, dalla serata di sabato, stanno ricevendo la nuova versione 21.28 beta che parla della risoluzione di un bug:

Changelog – versione 21.28 beta (dalla 21.25 beta) Risolto il problema per cui il banner di ricerca/standby LTE appariva troppo frequentemente.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, i modelli della gamma Garmin Fenix 8 e tutti gli altri smartwatch simili, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.