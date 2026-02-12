Il nome dell’inedito smartwatch Amazfit Active 3 Premium era circolato per la prima volta qualche giorno addietro per via di un avvistamento nel codice dell’app ufficiale Zepp in coppia col modello T-Rex Ultra 2 e adesso la sua esistenza viene confermata dal database dell’agenzia statunitense FCC (Federal Communication Commission), con tanto di prima immagine della confezione di vendita del prodotto.

Amazfit Active 3 Premium: ecco la confezione di vendita

Fino a pochi giorni fa, non sapevamo assolutamente nulla di questo nuovo smartwatch a marchio Amazfit, ma adesso qualche vuoto viene colmato grazie alla registrazione nel database della FCC: identificato con il model number A2559, Amazfit Active 3 Premium è stato registrato con il codice identificativo 2AC8UA2559.

Prima di tutto, viene confermato che il prodotto in question è uno smartwatch prodotto da Zepp Health e che verrà distribuito su scala globale. La documentazione visibile sul sito della FCC contiene riferimenti espressi al nome del prodotto, tuttavia allo stato attuale non è dato sapere se Amazfit Active 3 Premium sarà affiancato da una versione standard/non-premium. Viene dunque spontaneo domandarsi se si tratterà di un modello unico o se ve ne siano altri in sviluppo.

La seguente immagine, raffigurante la confezione in cui Amazfit Active 3 Premium sarà venduto, mostra — ovviamente — il nome finale, ma anche l’indicazione relativa al contenuto (anche in lingua italiana): il corpo dello smartwatch, il cinturino, la basetta di ricarica e la classica manualistica d’uso. I vari loghi visibili coprono svariati mercati: Stati Uniti, Giappone, Singapore, Unione Europea e Regno Unito; insomma, Active 3 Premium varcherà i confini cinesi.

Prime informazioni sulla dotazione tecnica

Il database della FCC reca poche conferme sulle caratteristiche tecniche di Amazfit Active 3 Premium: sappiamo con certezza che sarà dotato di connettività Bluetooth 5.3 e che supporterà anche il Bluetooth Low Energy (BLE) per la sincronizzazione con lo smartphone — una combinazione che di solito viene sfruttata anche per funzioni come le chiamate Bluetooth.

Lo smartwatch sarà compatibile con gli smartphone Android a partire dalla versione 7.0 e con gli iPhone a partire da iOS 15.0, in maniera non dissimile da altri modelli Zepp OS in commercio.

Interessante il dato relativo alla batteria: Active 3 Premium potrà contare su un’unità da 500 mAh; tanto per fare un paragone in casa, Active Max raggiunge tranquillamente due settimane di autonomia con la sua batteria da 658 mAh. Insomma, è lecito aspettarsi un’ottima autonomia anche dal nuovo modello, che andrebbe a correggere il solo vero punto debole del suo già apprezzato predecessore.