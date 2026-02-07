Zepp Health ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per uno dei suoi smartwatch a marchio Amazfit più recenti: si tratta di Amazfit Balance 2 XT, modello disponibile in Italia dalla fine di settembre 2025.

Questo aggiornamento, che come di consueto arriva tramite l’app Zepp, è il primo del 2026 e include svariate novità, tra modalità di allenamento e nuovi strumenti legati alla funzione BioCharge, già presenti sul Balance 2 “standard”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amazfit Balance 2 XT si aggiorna per la prima volta nel 2026

Come anticipato in apertura, Amazfit Balance 2 XT ha iniziato a ricevere nelle ultime ore un nuovo aggiornamento software che gli permette di guadagnare nuove funzionalità e miglioramenti, utili per perfezionare e rendere più completa l’esperienza utente ma anche per avvicinare il più costoso Amazfit Balance 2.

Questo nuovo aggiornamento porta il software di sistema alla versione 2.16.0.1 (dalla precedente versione 2.14.0.1 distribuita a inizio dicembre) ed è accompagnato da un changelog piuttosto lungo in cui, oltre alle consuete ottimizzazioni, vengono evidenziate le “vere” novità.

Nello specifico, lo smartwatch guadagna due nuove modalità di allenamento, due nuovi strumenti legati a BioCharge, una nuova icona per la modalità silenzioso e la possibilità di effettuare screenshot. Si tratta delle stesse novità che Amazfit Balance 2 ha ricevuto nel mese di dicembre.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog dell’aggiornamento alla version 2.16.0.1 (OTA 4) per Amazfit Balance 2 XT, tradotto in italiano dallo screenshot che trovate poco sotto (via NotebookCheck).

[Nuovo] Aggiunta la modalità “Rucking” con gestione del peso dello zaino.

Aggiunta la modalità “Escursioni in montagna” dalle salite leggere alle scalate tranquille.

Aggiunti il grafico BioCharge 24 e la carta BioCharge del mattino.

Screenshot: corona + tasto inferiore, salvataggio automatico sul telefono.

Aggiunta l’icona Silenzioso nel Centro di controllo. [Ottimizzazioni] Migliorati gli avvisi dell’app Attività e corretti i push anomali.

Algoritmo Corsa all’aperto più efficiente.

Miglioramento fonte e aggiornamento Meteo.

Migliorate icone mappa e uno della corona.

Dopo aver eliminato tutte le notifiche si torna al quadrante.

Testi in portoghese rivisti.

Altre correzioni per una maggiore stabilità.

Come installare l’aggiornamento

Questo nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch Amazfit.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza di un aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).