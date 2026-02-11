Il 1° aprile 1976 nasceva Apple. Un garage, due Steve (Jobs e Wozniak), un’idea destinata a cambiare l’informatica personale e, come direbbe oggi Tim Cook, a cambiare il mondo. Nel 2026 dunque, l’azienda di Cupertino si prepara a spegnere 50 candeline e, per una società che storicamente preferisce guardare avanti piuttosto che indietro, si tratta di un traguardo tutt’altro che banale.

Durante una recente riunione plenaria con i dipendenti, il CEO Tim Cook ha anticipato che Apple sta lavorando a una celebrazione ufficiale per il mezzo secolo di attività; i dettagli, almeno per ora, restano top secret, ma di sicuro qualcosa accadrà.

Tim Cook assicura festeggiamenti per i 50 anni di Apple

Cook ha più volte ribadito in interviste pubbliche che Apple non è un’azienda nostalgica, la cultura interna è sempre stata orientata al next big thing, a ciò che verrà dopo, piuttosto che alla celebrazione dei traguardi passati.

Eppure, questa volta, il tono è stato diverso; nel corso della riunione Cook ha dichiarato:

Ultimamente sono stato insolitamente riflessivo su Apple perché abbiamo lavorato su cosa fare per celebrare questo momento: 50 anni. È un risultato straordinario. Abbiamo rivisitato vecchi archivi, vecchie fotografie. Abbiamo rivisitato i prodotti, i servizi, le persone, e sono rimasto colpito da quanto Apple abbia cambiato le cose, quanto Apple abbia cambiato il mondo, quanto Apple abbia dato al mondo.

Parole che lasciano intendere un lavoro interno già avviato, con team dedicati a esplorare archivi storici, prodotti iconici e momenti chiave della storia dell’azienda.

Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle modalità della celebrazione, Cook ha però rassicurato i dipendenti (e indirettamente anche il pubblico): “Festeggeremo? Potete starne certi. Non siamo ancora pronti a dire esattamente come, quindi rimanete sintonizzati“.

Apple, storicamente, non è solita organizzare grandi eventi celebrativi legati agli anniversari aziendali; tuttavia, un precedente c’è: nel 2014, per i 30 anni del Macintosh, Cupertino lanciò una campagna dedicata che includeva interviste ai dirigenti Apple, uno speciale tributo sulla homepage del sito ufficiale, e contenuti celebrativi dedicati alla storia del Mac. È lecito aspettarsi qualcosa di simile, o magari di più ambizioso, anche per il 50° anniversario, considerata la portata simbolica del traguardo.

Il mezzo secolo di Apple arriva in un periodo particolarmente interessante per l’azienda, negli ultimi anni abbiamo assistito all’espansione dei servizi digitali, alla transizione completa ai chip proprietari Apple Silicon, all’ingresso nel settore della realtà mista, nonché a un rafforzamento dell’ecosistema hardware-software sempre più integrato. Un anniversario di questo tipo potrebbe rappresentare non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per ribadire la visione futura dell’azienda.

Molti di voi potrebbero chiedersi se Apple sfrutterà il 50° anniversario per presentare prodotti speciali o edizioni commemorative, magari una versione celebrativa di iPhone o Mac, ma almeno per ora si tratta solo di ipotesi.

Non è ancora chiaro quando Apple svelerà i dettagli ufficiali delle celebrazioni, considerando che la fondazione risale al 1° aprile 1976 è plausibile che qualcosa venga annunciato proprio in quella data.

Che si tratti di una campagna globale, di contenuti esclusivi, di eventi speciali all’Apple Park o di iniziative online, il 2026 sarà inevitabilmente un anno simbolico per Cupertino.

Apple non ama guardare indietro, è vero, ma 50 anni non sono un traguardo qualsiasi, e se anche l’azienda che ha fatto dell’innovazione continua il proprio mantra si concede un momento di riflessione, significa che la ricorrenza merita davvero attenzione. Non ci resta che attendere per scoprire come Apple deciderà di celebrare mezzo secolo di storia tecnologica.