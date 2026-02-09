La prossima versione del sistema operativo di Apple, iOS 27, sarà l’annuncio principale della WWDC 2026, ma secondo le indiscrezioni sarà un aggiornamento che apporterà poche modifiche e stravolgimenti. Il focus principale saranno i miglioramenti a Apple Intelligence, le prestazioni, la correzione dei bug e i ritocchi all’interfaccia, ma alcune novità importanti sono comunque all’orizzonte.

A confermare l’indiscrezione ci ha pensato Mark Gurman nella newsletter Power On, in cui afferma che iOS 27 sarà presentato alla prossima conferenza per sviluppatori di Apple con l’obiettivo di affinare quanto introdotto negli ultimi anni. Se la nuova versione di iOS sarà molto simile a quella attuale, lo stesso non si potrà dire di Siri, destinata a diventare molto più personalizzata ed evoluta.

L’idea è quella di superare il modello dell’assistente vocale classico, che riceve un input ed esegue l’azione richiesta, e di trasformarlo in un vero e proprio chatbot capace di mantenere il contesto e seguire il filo del discorso. Di questa nuova versione di Siri si parla già da qualche settimana e, secondo Gurman, il lancio avverrà proprio con iOS 27 grazie ad un’integrazione completa con il sistema operativo e nuove funzioni di Apple Intelligence.

I primi assaggi della nuova Siri già nella prossima beta di iOS

Prima dell’arrivo ufficiale di iOS 27 è prevista una tappa intermedia che ci darà un assaggio delle potenzialità della nuova Siri. La prima beta per sviluppatori di iOS 26.4, secondo Gurman, è attesa nella settimana del 23 febbraio e includerà alcune delle novità dell’assistente vocale. Si tratterà, con ogni probabilità, di miglioramenti nella comprensione del contesto e nella naturalezza delle risposte, senza però introdurre la nuova interfaccia “chatbot” che dovrebbe debuttare con il prossimo major update.

Per gli sviluppatori, questa beta servirà a prendere confidenza con un assistente più intelligente e maggiormente integrato a livello di sistema, oltre che a testare in anticipo le nuove API legate a Siri. La prossima beta di iOS, dunque, sarà il banco di prova su cui Apple inizierà a sperimentare il nuovo assistente vocale, prima del lancio definitivo con iOS 27.

La conferenza annuale per sviluppatori di Apple dovrebbe essere annunciata, come da tradizione, verso la fine del mese di marzo. L’appuntamento vero e proprio con la WWDC 2026 dovrebbe poi avvenire tra la prima e la seconda settimana di giugno, con una presentazione delle principali novità software e delle funzionalità di intelligenza artificiale in sviluppo presso Cupertino.

Al termine della conferenza, le prime versioni di prova di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 e degli altri sistemi saranno rese disponibili agli sviluppatori, mentre le versioni stabili arriveranno in autunno assieme alla nuova generazione di iPhone.