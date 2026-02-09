Amazfit ha annunciato una nuova tornata di Mini App per i suoi smartwatch. Il rilascio di inizio febbraio porta sette nuove opzioni agli utenti dei wearable del brand, tra cui un gioco di mini golf, un tachimetro e un’app radar tattica. Non si tratta di nulla di innovativa in sé ma è comunque l’ennesima dimostrazione di come Zepp Health stia cercando di trasformare i propri dispositivi in qualcosa di più di semplici tracker per il fitness.

La novità più popolare secondo la classifica settimanale dei download di Zepp OS è HZ-Engine Launcher, un launcher che permette di eseguire script di gioco per il motore di visual novel su Zepp OS. Scopriamone i dettagli.

Le nuove Mini App per Amazfit

Tra le novità più curiose di questo rilascio c’è MiniGolf Tropical, un gioco di mini golf ambientato in scenari tropicali pensato per passare qualche minuto di svago direttamente dallo smartwatch.

È un tipo di contenuto che qualche anno fa sarebbe sembrato fuori luogo su un wearable, ma che oggi ha sempre più senso, viste le caratteristiche degli smartwatch moderni, che hanno schermi più grandi e luminosi, processori più potenti e batterie che reggono meglio il carico di lavoro extra. Zepp Health sta chiaramente cercando di sfruttare queste capacità per differenziare i propri dispositivi dalla concorrenza, offrendo un ecosistema di app ricco e variegato.

Altre aggiunte popolari nelle ultime settimane includono tgwatch, un client Telegram per smartwatch che permette di leggere e rispondere ai messaggi senza tirare fuori il telefono. C’è anche CaferoChat, descritta come un’app di chat minimalista per wearable, pensata per chi vuole restare connesso ma preferisce un’interfaccia più essenziale.

App pratiche per sport e attività outdoor

Il rilascio non si limita solo all’intrattenimento; infatti per gli sportivi arriva BadmintonScorer, un’app dedicata ai giocatori di badminton per tenere traccia dei punteggi durante le partite.

C’è anche Team Trek, un’app radar tattica pensata per attività di gruppo all’aperto come escursioni organizzate, giochi di squadra o semplicemente per tenere traccia della posizione dei compagni durante una uscita in montagna.

Per chi ha bisogno di misurare la velocità, invece, arriva Speed Meter. Si tratta di un’app trasforma l’Amazfit in un tachimetro descritto come “di livello professionale“, utile per ciclisti, runner o chiunque voglia monitorare la propria velocità in tempo reale con un’interfaccia dedicata e più leggibile rispetto alle schermate standard dell’orologio.

Come scaricare le Mini App e su quali modelli

Tutte le nuove Mini App sono ora disponibili per il download dal Mini App Store direttamente dal dispositivo. Ulteriori informazioni su ciascuna app sono disponibili nello store ufficiale o nel Discord ufficiale di Zepp Health, dove viene pubblicata anche la classifica settimanale dei download più popolari.

Sottolineiamo che le Mini App sono compatibili con diversi modelli Amazfit, incluso il T-Rex 3. Zepp Health continua ad aggiornare regolarmente il catalogo, con nuove app rilasciate già all’inizio di quest’anno e altre probabilmente in arrivo nelle prossime settimane.