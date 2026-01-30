Nelle ultime ore, Amazfit ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software tramite l’app Zepp per due dei suoi smartwatch rugged: Amazfit T-Rex 3, uno dei più apprezzati smartwatch rugged dell’azienda che è stato annunciato a IFA di Berlino nel settembre 2024, e Amazfit T-Rex 3 Pro, dispositivo annunciato lo scorso settembre, durante IFA 2025.

Con questi nuovi aggiornamenti, che giungono a poche settimane dai precedenti, l’azienda punta a sistemare alcuni bug legati agli allenamenti presenti nei due smartwatch, ultimamente “avvicinati” in termini di funzionalità, e ad aggiungere l’app Podcast sul modello meno recente. Scopriamo tutte le novità.

Nuovo aggiornamento per Amazfit T-Rex 3

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 torna ad aggiornarsi a distanza di poche settimane dal precedente aggiornamento (versione 4.3.8.2), utile perché aveva aggiunto funzionalità come il pieno supporto per i sensori Stryd durante gli allenamenti HYROX Race e tante altre piccole modifiche.

Nelle ultime ore, tramite un pacchetto di poco superiore agli 11 MB, arriva la nuova versione 4.4.1.3 del software (almeno sulle unità vendute in paesi come Russia e Cina): questo aggiornamento è ancora una volta molto importante, stavolta perché risolve parecchi bug legati alle funzioni per il monitoraggio degli allenamenti.

La novità principale dell’aggiornamento è l’aggiunta dell’app Podcast: questa consente agli utenti di trasferire file audio direttamente dall’app Zepp e riprodurli direttamente sullo smartwatch, in maniera simile a quanto avviene con la sincronizzazione della musica.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog comlpeto (tradotto in italiano dallo screenshot condiviso, che trovate poco sotto, via Gadgets & Wearables) dell’aggiornamento alla versione 4.4.1.3 per Amazfit T-Rex 3:

Cari utenti, benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3. I dettagli sono i seguenti: Aggiunta l’app Podcast, che consente di trasferire file podcast dall’app Zepp e ascoltarli direttamente sull’orologio. Risolto un problema per cui la distanza veniva visualizzata come 0 durante gli allenamenti di rucking. Risolti i problemi di visualizzazione a scatti della pagina in determinati scenari. Risolti i problemi di visualizzazione nella pagina iniziale dell’allenamento per alcuni tipi di allenamento. Risolti i problemi di evidenziazione dei muscoli errati nella pagina pre-allenamento dei modelli di allenamento della forza. Risolti i problemi di ritardo durante la selezione delle corsie in Track Run. Risolto il comportamento anomalo durante la ripianificazione dei percorsi durante gli allenamenti. Risolti i problemi con la funzione “Torna all’inizio” durante gli allenamenti.

Nuovo aggiornamento per Amazfit T-Rex 3 Pro

La stessa versione 4.4.1.3 arriva anche sul “fratello maggiore” Amazfit T-Rex 3 Pro, aggiornato all’inizio dell’anno alla precedente versione 4.8.3.2, utile perché aveva corretto numerosi bug e introdotto la possibilità di registrare promemoria vocali durante gli allenamenti (disponibile solo nelle regioni in cui è supportato Zepp Flow) e le metriche del ritmo “Passo equivalente” e “Passo equivalente medio” (pensate per i runner).

Il nuovo aggiornamento, che arriva tramite un pacchetto da meno di 12 MB, si preoccupa di risolvere svariate problematiche relative al monitoraggio degli allenamenti e anche altre problematiche, raccontate nel changelog ufficiale.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog comlpeto (tradotto in italiano dagli screenshot condivisi, che trovate poco sotto, via Reddit e via 4PDA Forum) dell’aggiornamento alla versione 4.4.1.3 per Amazfit T-Rex 3.

Cari utenti: benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Questo aggiornamento si concentra sulla correzione di bug e sull’ottimizzazione dell’esperienza. I dettagli sono i seguenti: Risolto un problema per cui la distanza veniva visualizzata come 0 durante gli allenamenti di rucking. Risolti i problemi di stuttering della pagina in alcuni scenari. Risolti i problemi di tracce audio anomale durante la riproduzione di podcast con le cuffie collegate all’orologio. Risolti i problemi di visualizzazione nella pagina iniziale dell’allenamento per alcuni tipi di allenamento. Risolti i problemi di evidenziazione dei muscoli errati nella pagina pre-allenamento dei modelli di allenamento della forza. Risolti i problemi di lag durante la selezione delle corsie in Track Run. Risolto il comportamento anomalo durante la ripianificazione dei percorsi durante gli allenamenti. Risolti i problemi con la funzione “Torna all’inizio” durante gli allenamenti.

Come installare l’aggiornamento

Questi nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch Amazfit.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).