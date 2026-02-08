Negli ultimi mesi il mondo della tecnologia di consumo ha visto crescere i costi dei moduli di memoria, ciò soprattutto a causa dell’enorme espansione del settore dell’intelligenza artificiale, che ha “cannibalizzato” il mercato, con un costante aumento della domanda di tale componente.

I vari produttori di dispositivi mobile e gaming, pertanto, non hanno potuto fare altro che prendere atto della situazione e adeguarsi ad essa, aumentando i prezzi dei vari device.

A quanto pare, Sony è stata piuttosto previdente e nel breve periodo non sono in programma aumenti di prezzo per la PlayStation 5.

Niente aumenti di prezzo in vista per PlayStation 5

Lin Tao, CFO di Sony, in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre ha fornito alcuni interessanti dettagli sulla situazione della PlayStation 5 per quanto riguarda la carenza di memorie, precisando che nel 2026 non vi saranno aumenti di prezzo: il colosso nipponico, infatti, per sicurezza si è già accaparrato la quantità necessaria di moduli di memoria per coprire in tranquillità tutto l’anno, incluso il periodo natalizio.

Pare che Sony in futuro abbia in programma di continuare a negoziare con vari fornitori, in modo da potersi garantire un quantitativo di componenti sufficiente a soddisfare la domanda dei suoi clienti.

Nel 2026, pertanto, non dovrebbe ripetersi quanto è avvenuto lo scorso anno, con aumenti a scaglioni tra le varie regioni, almeno non a causa dei moduli di memoria mentre per i mesi a venire Lin Tao non ha escluso la possibilità di aumenti per quanto riguarda il software e i servizi offerti dal colosso nipponico, così come del resto è già accaduto nel corso del 2025 ad esempio per PlayStation Plus.