Zepp Health, azienda che produce e vende gli smartwatch a marchio Amazfit, potrebbe presto lanciare nuovi smartwatch o, meglio, nuove generazioni di smartwatch già esistenti: Amazfit Active 3 Premium e Amazfit T-Rex Ultra 2.

Del secondo ne abbiamo già sentito parlare in maniera abbastanza dettagliata mentre del primo non avevamo ancora avuto informazioni in merito, almeno finora. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amazfit Active 3 Premium è in lavorazione

Analizzando la versione 10.0.5 dell’app Zepp, il portale specializzato Gadgets & Wearables ha scoperto una stringa di codice che fa riferimento a un nuovo smartwatch a marchio Amazfit di cui finora non avevamo mai sentito parlare.

<string name=”device_name_active_3_premium”>Amazfit Active 3 Premium</string>

Lo smartwatch in questione è Amazfit Active 3 Premium, versione “Premium” dell’inedito Amazfit Active 3. In sostanza, anche con la terza generazione di questo modello, economico ma super apprezzato dal pubblico, dovrebbe ripetersi quanto abbiamo visto con la precedente.

Amazfit Active 2 è arrivato in Italia a febbraio 2025, mentre la sua versione Premium, leggermente più costosa, è arrivata dalle nostre parti nel mese di aprile. Considerando che il modello di prima generazione arrivò a fine 2023, è lecito ipotizzare che il modello di terza generazione possa essere annunciato nella primavera del 2026.

Tornando alla stringa di codice scoperta nell’app Zepp, questa si limita a confermare che, internamente, il team di Zepp Health ha iniziato a lavorare per supportare Amazfit Active 3 Premium con l’app companion. Non sono presenti altri indizi su possibili funzioni o sul possibile design dello smartwatch.

Nuove conferme su Amazfit T-Rex Ultra 2

La stessa versione dell’app Zepp menziona Amazfit T-Rex Ultra 2, smartwatch rugged di fascia alta che in realtà era già menzionato in una precedente versione dell’app e del quale abbiamo da pochi giorni scoperto le possibili specifiche tecniche.

Recentemente, in Malesia, è stato certificato uno smartwatch a marchio Amazfit con codice modello A2550 (via Gadgets & Wearables): questo codice non è attualmente associato a un modello specifico ma, considerando la mole di indiscrezioni legate al modello rugged, potrebbe riferirsi proprio a questo.

Amazfit T-Rex Ultra 2 potrebbe essere annunciato già al Mobile World Congress di quest’anno che si svolgerà, come di consueto a Barcellona, dal 2 al 5 marzo 2026. Rimaniamo in attesa di conferme/smentite ufficiali da parte di Zepp Health.