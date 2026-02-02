Nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo di Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, sui progetti di Apple per le prossime settimane.

A dire di Gurman, infatti, il colosso di Cupertino si starebbe preparando a lanciare nuovi modelli MacBook Pro con processori Apple M5 Pro e M5 Max e con a bordo macOS 26.3.

Le ultime anticipazioni sulla nuova gamma Apple MacBook Pro

Nell’ultima puntata della sua newsletter il giornalista ha reso noto che “i MacBook Pro più veloci di Apple sono previsti per il ciclo di rilascio di macOS 26.3”, aggiungendo che i nuovi modelli, i cui nomi in codice sarebbero J714 e J716, dovrebbero arrivare nella finestra temporale che va da febbraio a marzo.

Ricordiamo a tal proposito che macOS 26.3 è ancora in fase di beta testing ma l’aggiornamento alla versione ufficiale dovrebbe essere rilasciato su larga scala nel corso di febbraio.

Il riferimento di Gurman al mese di marzo per il lancio dei nuovi notebook di Apple è da considerare soltanto una questione di prudenza, salve le ipotesi in cui il ciclo di beta testing di macOS 26.3 si dovesse prolungare più del previsto o che i nuovi modelli di MacBook Pro dovessero essere vincolati a macOS 26.3.1 (o a versioni successive del sistema operativo).

In sostanza, dato che la release candidate di macOS 26.3 dovrebbe essere rilasciata nella prima metà di febbraio, l’annuncio dei nuovi modelli della gamma MacBook Pro sarebbe ormai imminente.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, oltre ai processori Apple M5 Pro e M5 Max non dovrebbero esservi grandi novità per questi modelli mentre importanti modifiche dovrebbero essere implementate per la gamma dal colosso di Cupertino tra la fine dell’anno e l’inizio del 2027, con un display touch OLED e una scocca più sottile.