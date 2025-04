Amazfit Active 2 Premium è finalmente disponibile anche in Italia, si tratta della versione più pregiata del nuovo smartwatch di Zepp, presentato al CES 2025 e già arrivato in versione standard sul nostro mercato al prezzo di 99,99 euro. Come vi avevamo anticipato in occasione della nostra recensione completa di Amazfit Active 2, la Premium Edition rappresenta una sorta di upgrade per chi cerca qualcosa in più, sia sul piano estetico che funzionale.

Per chi fosse interessato e stesse valutando l’acquisto di un nuovo smartwatch targato Amazfit, vediamo insieme perché preferirlo al modello standard e dove acquistarlo.

Cosa cambia in Amazfit Active 2 Premium e dove comprarlo

Come spesso accade, la variante “Premium” non stravolge l’esperienza d’uso ma introduce una serie di accorgimenti pensati per chi vuole un prodotto più elegante, più resistente e più completo. A livello di design, le differenze sono davvero minime: entrambi i modelli condividono la stessa cassa in polimero rinforzato, la medesima lunetta in acciaio inox e una configurazione a due pulsanti sul lato destro; anche le dimensioni sono le stesse, ma cambia leggermente il peso, 31,65 grammi per la Premium, contro i 29,5 grammi della Standard.

Un occhio attento noterà che la lunetta della Premium Edition ha una finitura satinata, che dona un aspetto più raffinato e risulta anche più pratica nell’uso quotidiano (meno impronte e segni visibili), mentre quella della Standard è lucida. Sul fronte dei cinturini, la differenza è decisamente più evidente: nella confezione della Premium trovate infatti un elegante cinturino in pelle, ideale per l’uso in contesti più formali, e un secondo cinturino sportivo rosso con fori per una maggiore traspirabilità, un dettaglio che non è solo estetico ma anche funzionale, specialmente per gli sportivi.

Le vere differenze, però, emergono nel momento in cui si analizzano i materiali e le funzionalità, il vetro che protegge il display ad esempio, è un elemento spesso trascurato ma fondamentale: nella versione Standard troviamo un classico vetro temperato 2.5D con trattamento anti-impronta, mentre la versione Premium può vantare un vetro zaffiro, molto più resistente a graffi e urti; una soluzione che si vede solitamente su smartwatch di fascia alta, ma che Zepp è riuscita a inserire in un prodotto dal prezzo contenuto.

Non finisce qui, perché la vera killer feature della Premium Edition è la presenza del chip NFC per i pagamenti contactless: tramite l’applicazione Zepp Pay, è possibile associare una carta di pagamento e utilizzare lo smartwatch per pagare direttamente al POS, una comodità che, soprattutto per chi fa sport o si muove spesso senza portafogli e smartphone, può fare la differenza.

A livello software non ci sono differenze, entrambi i modelli montano il nuovo Zepp OS 4.5, con tutte le funzioni di monitoraggio salute, sport e notifiche smart già viste nella versione standard; dunque la scelta tra Amazfit Active 2 e Active 2 Premium si riduce, di fatto, alla presenza o meno dell’NFC, alla qualità del vetro e alla dotazione di cinturini.

Se dunque cercate uno smartwatch più resistente, elegante, completo, con NFC integrato e doppio cinturino nella confezione, allora vale la pena spendere i 129,99 euro richiesti per la Premium Edition (c’è una differenza di un paio di euro tra i vari store online), che è finalmente disponibile nel Bel Paese; per chi tra voi fosse interessato, vi lasciamo qui sotto i link per procedere all’acquisto.

Acquista Amazfit Active 2 Premium su Amazon

Acquista Amazfit Active 2 Premium sul sito Unieuro

Acquista Amazfit Active 2 Premium sul sito Euronics

In copertina Amazfit Active 2