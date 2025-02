A poco più di un mese dal lancio sul mercato nord-americano, avvenuto in occasione del CES 2025 di Las Vegas, atterra anche sui mercati europei, Italia inclusa, Amazfit Active 2, il nuovo smartwatch targato Zepp che prova a sbaragliare la concorrenza con un dispositivo caratterizzato da uno straordinario rapporto prezzo/prestazioni.

Il nuovo dispositivo porta inoltre al debutto ZEPP OS 4.5, di cui vi parliamo nel dettaglio in un articolo separato, e che con ogni probabilità arriverà presto anche sugli altri modelli del brand, in particolare Amazfit Balance (qui la nostra recensione) e Amazfit T-Rex 3 (qui la nostra recensione).

Nel corso di un evento, tenutosi oggi a Madrid, oltre allo smartwatch Amazfit sono stati presentati due nuovi brand ambassador, la tennista italiana Jasmine Paolini e la velocista statunitense Gabby Thomas. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, prima di parlarvi del prezzo.

Caratteristiche tecniche di Amazfit Active 2

Forte del successo ottenuto con Amazfit Balance, Zepp ha deciso di abbandonare la forma quadrata del primo Amazfit Active (qui la nostra recensione) abbracciando il design circolare che sembra ottenere un maggior favore presso gli appassionati. Troviamo quindi uno schermo AMOLED da 1,32 pollici, caratterizzato da una luminosità di picco di ben 2.000 nit, perfetto quindi per un utilizzo all’aria aperta e sotto la luce diretta del sole.

La cassa di Amazfit Active 2 è realizzata in acciaio inox, stesso materiale con cui sono costruiti i due pulsanti posti sul lato destro. Questo ultimi sono stati pensati per non ostacolare i movimenti del polso ed evitare attivazioni accidentali, che potrebbero inficiare le misurazioni durante l’attività sportiva.

L’accuratezza delle misurazioni relative ai dati vitali è garantita dall’utilizzo del sensore ottico BioTracker 6.0 PPG, che grazie a nuovi algoritmi e agli altri sensori, si avvicina a quella del ben più costoso Amazfit T-Rex 3. Oltre alla misurazione del battito cardiaco, il nuovo smartwatch Amazfit è in grado di tracciare la qualità del sonno e la respirazione, la variabilità (HRV) della frequenza cardiaca, il livello di stress, la temperatura estera e il livello di affaticamento fisico e mentale, valore espresso tramite il Readiness Score.

La batteria da 270 mAh potrebbe sembrare sottodimensionata ma consente di raggiungere i 10 giorni di autonomia con un utilizzo standard e cinque giorni con un utilizzo più intensivo che include anche le diverse modalità sportive. Il peso è decisamente contenuto, appena 29,5 grammi (senza cinturino) per la versione standard, 31,7 grammi per la versione Premium.

Quest’ultima offre, oltre alle caratteristiche del modello standard, anche il vetro zaffiro, un cinturino sportivo aggiuntivo e il supporto a Zepp Pay per i pagamenti wireless.

Funzioni di Amazfit Active 2

La vocazione sportiva di Amazfit Active 2, tradita in particolare dal design e dal cinturino, si nota anche dall’elevata quantità d modalità sportive, oltre 160, con la possibilità di personalizzare le schermate con i dati raccolti durante l’allenamento, in modo da adeguarlo alle proprie caratteristiche.

In qualità di Official Wearable Partner e Timekeeper di HYROX, la nuova disciplina sportiva in forte crescita in tutta Europa, Zepp ha inserito sue modalità speciali nel suo nuovo smartwatch , HYROX Race e HYROX PFT, per consentire agli appassionati di questo sport di tracciare gare e allenamenti. La prima modalità registra le discipline nell’ordine ufficiale delle gare HYROX, per avere tutti i dettagli della corsa, la seconda invece registra gli esercizi effettuati seguendo il programma HYROX, un ottimo strumento per valutare il grado di preparazioni alle competizioni di questo tipo.

Chi ama praticare sport all’aria aperta, come running o ciclismo, ma anche per gli appassionati di trail running o di escursioni, apprezzerà la possibilità di scaricare sullo smartwatch le mappe preferite, consultabili anche offline, per non perdersi mai senza dover ricorrere a uno smartphone. I dati raccolti possono essere sincronizzati con l’app ZEPP, da scaricare sul proprio smartphone per analizzarli dopo l’allenamento.

Su Amazfit Active ritroviamo Zepp Coach, l’assistente che sfrutta l’IA per generare dei piani di allenamento personalizzati consentendo agli utenti di raggiungere gli obiettivi prefissati. Anche su questo smartwatch è possibile installare le mini app presenti nello store, per ottenere informazioni supplementari in merito ai propri allenamenti o per stimare, ad esempio, l’autonomia residua della batteria.

Prezzi e disponibilità

Amazfit Active 2 è disponibile da oggi su Amazon e sullo store ufficiale nelle due versioni Standard a 99 euro e Premium a 129 euro.

I nuovi brand Ambassador

L’evento odierno ha permesso anche la presentazione dei due nuovi brand ambassador, destinati a far conoscere sempre più il marchio in tutto il mondo. Jasmine Paolini, tennista italiana attualmente numero 6 del mondo (ma è stata anche numero 4), ha siglato un accordo pluriennale per indossare gli smartwatch del gruppo e per indossare il logo. L’italiana utilizzerà anche Helio Ring (qui la nostra recensione) per monitorare il sonno e il recupero, oltre allo smartwatch per tracciare i propri allenamenti e prestazioni.

“Ho visto in prima persona come il monitoraggio delle mie prestazioni e l’analisi dei dati durante l’allenamento siano essenziali per competere ai massimi livelli. Come tennista, viaggio costantemente, mi adatto a nuovi fusi orari e spingo il mio corpo attraverso partite e sessioni di allenamento intense. Con gli smart wearable di Amazfit, posso monitorare il mio recupero, la qualità del sonno e la forma fisica complessiva in tempo reale, assicurandomi di adattarmi rapidamente e di dare il massimo, ovunque mi trovi. Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Amazfit e di portare il mio gioco a un livello superiore”

Questo il commento di Jennifer Paolini, che in carriera vanta due titoli in singolare e sei in doppio e che alle Olimpiadi di Parigi del 2024 si è aggiudicata la medaglia d’oro in coppia con Sara Errani. Anche Gabby Thomas, fortissima velocista statunitense vincitrice di tre ori alle Olimpiadi del 2024, utilizzerà gli indossabili Amazfit per monitorare allenamenti e recupero al fine di migliorare le proprie prestazioni.

Grazie a Food Log, funzione attualmente disponibile solo negli Stati uniti, gli atleti potranno integrare fitness e alimentazione, per avere un approccio completo alla salute e al proprio benessere fisico.