All’inizio del mese di gennaio, Zeppe Health aveva chiesto pazienza agli utenti in possesso degli smartwatch della serie Amazfit Active 2 e di Amazfit Bip 6 che non avevano ancora ricevuto la funzionalità BioCharge, promettendo un aggiornamento entro metà febbraio che la mettesse a disposizione di tutti.

Dopo aver provveduto alla distribuzione di questo aggiornamento per i modelli della serie Active 2, l’azienda ha avviato la distribuzione dello stesso aggiornamento anche su Amazfit Bip 6. In questo modo, Zepp Health sta mettendo a disposizione di tutti gli utenti, anche sul modello economico della gamma (annunciato a marzo 2025), la funzione che ha preso il posto della vecchia Readiness (punteggio di Prontezza) sugli smartwatch Amazfit. Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento per Amazfit Bip 6: arriva BioCharge per tutti

Stando ad alcune segnalazioni su Reddit, Zepp Health ha rilasciato il nuovo aggiornamento alla versione 3.10.0.1 del software (sostituisce la precedente versione 3.8.0.1 distribuita a fine dicembre) per lo smartwatch Amazfit Bip 6.

Questo aggiornamento, come anticipato in apertura, è molto importante perché porta su tutti i modelli, anche quelli che non la avevano ancora ricevuta con il primo “blocco” di aggiornamento, la funzionalità BioCharge. Mentre alcune unità hanno già ricevuto questa funzionalità a fine dicembre, altre unità erano rimaste orfane di questa funzione.

L’aggiornamento alla versione 3.10.0.1, che arriva tramite un pacchetto da circa 9 MB, non si limita esclusivamente a implementare BioCharge ma va ad apportare alcuni cambiamenti, migliorare funzionalità esistenti e risolvere bug (è lo stesso changelog che accompagna l’aggiornamento recentemente distribuito sugli Amazfit Active 2). Il tutto viene raccontato nel changelog che riportiamo di seguito.

Il changelog dell’aggiornamento

Benvenuti su Amazfit Bip 6. Le caratteristiche di questo aggiornamento sono:

Funzione “Readiness” aggiornata a BioCharge. Messaggi vocali aggiornati per l’allenamento. Ritorno automatico al quadrante dell’orologio dopo aver cancellato tutte le notifiche. Migliorata la fonte dei dati meteo e la logica di aggiornamento. Ottimizzato l’algoritmo del punteggio del sonno. Ottimizzata la visualizzazione dell’icona di regolazione della luminosità nel Centro di controllo. Risolti altri problemi noti e migliorata la stabilità del sistema.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come installare l’aggiornamento

Questo nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch Amazfit.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza di un aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).