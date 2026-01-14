A tre anni dal modello di prima generazione, Zepp Health potrebbe lanciare Amazfit T-Rex Ultra 2, smartwatch inedito che è stato “avvistato” nel codice sorgente dell’ultima versione disponibile dell’app Zepp.

Anche se non abbiamo in mano specifiche o altre informazioni, è molto probabile che questo smartwatch vada a configurarsi come il nuovo modello premiun per l’esperienza outdoor del catalogo Amazfit, affiancando quel T-Rex 3 Pro lanciato lo scorso settembre, durante IFA 2025.

Amazfit T-Rex Ultra 2 in arrivo, spoilerato dall’app Zepp

Sono passati poco meno di tre anni da quando Zepp Health ha ufficializzato Amazfit T-Rex Ultra, uno smartwatch (o, meglio, sportwatch) rugged pensato per strizzare l’occhio agli sportivi outdoor e offrire loro la migliore esperienza utente possibile, e a breve potrebbe arrivare il suo erede.

Analizzando il codice sorgente della versione 9.16.2 dell’app Zepp, distribuita la scorsa settimana su Android e su iOS, i membri del portale Gadgets & Wearables hanno individuato numerosi riferimenti (espliciti) ad Amazfit T-Rex Ultra 2 che non erano presenti nella precedente versione dell’app.

Cosa aspettarci da questo smartwatch

Sfortunatamente il codice sorgente ci dice che esisterà lo smartwatch ma non ci svela alcune informazioni sul fronte delle specifiche. Inutile dire che Amazfit T-Rex Ultra 2 sia chiamato a rappresentare un tangibile passo in avanti rispetto al modello di prima generazione.

T-Rex Ultra era uno smartwatch da 47 mm con display AMOLED (1.000 nit di luminosità di picco), funzioni come il GPS a doppia-banda e navigazione avanzata, strumenti legati a salute e fitness, monitoraggio degli allenamenti, immersioni fino a 30 metri, 20 giorni di autonomia, capacità di funzionare a temperature di molto sotto allo zero (fino a -30°C).

T-Rex Ultra 2 dovrà rappresentare un sensibile miglioramento anche rispetto ai modelli T-Rex 3 (del 2024) e T-Rex 3 Pro (del 2025), ad esempio introducendo sensori più avanzati, una batteria con maggiore durata, miglioramenti ulteriori nella qualità costruttiva.

Potremmo conoscerlo già a MWC 2026?

In passato, Zepp Health ha sfruttato le varie fiere dell’elettronica di consumo per annunciare alcune delle proprie novità e, qualora l’azienda decidesse di replicare la scelta di marzo per il lancio del nuovo dispositivo, il Mobile World Congress di quest’anno (si svolgerà a Barcellona dal 2 al 5 marzo 2026) potrebbe essere l’occasione giusta.

Capitolo prezzi, non abbiamo indicazioni precise ma possiamo affidarci solo allo storico. Il modello di prima generazione è stato proposto in Italia a 469,99 euro, ovvero 70 euro in più rispetto al listino dell’attuale modello di punta T-Rex 3 Pro (che costa 399,90 euro). La speranza è che Zepp Health possa decidere di mantenere invariato il listino.