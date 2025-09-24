Amazfit continua a espandere la propria offerta, che in questo 2025 ha visto un rinnovo totale della propria line-up. Dopo il recente Amazfit T-Rex 3 Pro, è la volta di una variante di Amazfit Balance 2 (qui la nostra recensione), con un modello pensato soprattutto per chi ama lo sport a 360º. Si chiama Amazfit Balance 2 XT, è già in vendita presso la grande distribuzione in Italia e ora andiamo a scoprirne nel dettaglio tutte le caratteristiche.

Amazfit Balance 2 XT, le specifiche tecniche

Con il supporto a oltre 170 modalità sportive, Amazfit Balance 2 XT è un vero e proprio sportwatch, con design raffinato e pensato per resistere a qualsiasi tipo di utilizzo. Lo schermo AMOLED da 1.5 pollici con luminosità di picco di 2.000 nits e protetto da un vetro Gorilla Glass 3, garantisce una perfetta visibilità in ogni condizione di luce, dalle palestre più scure alla luce diretta del sole, per rispondere alle esigenze di ogni tipo di sportivo.

La presenza di Zepp OS 5, unita a una batteria dall’ottima capacità, consente di raggiungere senza problemi i 21 giorni di autonomia, dato che cala se attivate la funzione always-on display, attestandosi comunque su valori molto elevati e difficilmente raggiungibili dalla maggior parte degli sportwatch in commercio.

Chi ama correre, a qualsiasi livello, apprezzerà il supporto a sei sistemi di localizzazione satellitare, tra cui GPS e Galileo, al fine di offrire un tracciamento accurato del percorso seguito, della velocità mantenuta e di altre informazioni come ritmo e altimetria. Con la possibilità di installare mappe cittadine e topografiche potrete esplorare nuovi percorsi senza paura di sbagliare strada o perdervi, mentre il sensore BioTracker monitora il battito cardiaco e calcola il valore del VO2Max, aiutandovi a migliorare le vostre prestazioni.

Non poteva mancare, vista la collaborazione esclusiva, il supporto a HYROX, che su questo sportwatch può contare su tre modalità specifiche: allenamento, PFT (Physical Fitness test) e Gara. Ciascuna delle modalità è stata sviluppata per seguire le necessità degli atleti, mostrando dati sulla forza, sulla resistenza e sui tempi di recupero, tutte informazioni fondamentali soprattutto nella fase di preparazione di una gara.

Anche il padel, sport che in Italia sta riscuotendo sempre più successo, può contare su una propria modalità che misura il numero di colpi di dritto e di rovescio analizzando l’intensità degli scambi, al fine di offrire una serie di informazioni utili per migliorare la propria preparazione.

Prezzi e disponibilità

Amazfit Balance 2 XT è già in vendita nel nostro Paese a 199,90 euro. Potete acquistarlo da Euronics, Expert, Trony, Media World e Unieuro.