Amazfit Bip 6 è una soluzione consigliabile per tutti gli utenti alla ricerca di un wearable economico e al contempo ricco di funzioni (ma per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata) e lo diventa ancora di più alla luce dell’interessante aggiornamento software di fine anno in distribuzione in queste ore.

Amazfit Bip 6: le novità dell’ultimo aggiornamento

Il listino di Amazfit comprende due smartwatch che viaggiano sovente a braccetto per via di schede tecniche quasi sovrapponibili e fasce di prezzo molto simili: tra Amazfit Bip 6 e Amazfit Active 2 (Round) è soprattutto la componente estetica a spostare l’ago della bilancia in favore dell’uno o dell’altro. Ebbene, dopo che nella giornata di ieri vi avevamo raccontato l’ultimo aggiornamento in distribuzione per Active 2, quest’oggi tocca a Bip 6 e il contenuto degli update è pressoché identico.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, Amazfit Bip 6 sta ricevendo un aggiornamento OTA da appena 13,67 MB che porta il firmware alla versione 3.8.0.1, introducendo BioCharge, il supporto ai misuratori di potenza Stryd e miglioramenti relativi al monitoraggio del sonno. In primis, dunque, la funzionalità “Prontezza” lascia il posto a BioCharge, che misura i cambiamenti nel livello di energia durante tutto il giorno. La seconda novità attiene al supporto ai piani di allenamento di terze parti da Training Peaks e Intervals.icu, con sincronizzazione dei relativi dati, disponibili comodamente al polso. Dei misuratori di potenza Stryd già si è detto ed è una novità che farà piacere ai runner. Il changelog segnala anche un affinamento dell’algoritmo di tracciamento del sonno, che pertanto dovrebbe risultare più accurato. Infine, il tasto fisico inferiore può essere personalizzato per lanciare scorciatoie con una doppia pressione.

Questo aggiornamento rende evidente la strategia di Zepp Health, tendente ad un allineamento funzionale dei prodotti di ultima generazione.

Come installare l’aggiornamento

Se siete possessori di un Amazfit Bip 6, potete controllare la disponibilità del nuovo aggiornamento aprendo l’app Zepp (disponibile sul Google Play Store a questo link), entrando nella scheda profilo, aprendo la schermata relativa a Bip 6 e infine toccando la voce “Aggiornamento di sistema“.