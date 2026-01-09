Zepp Health, azienda che sta dietro agli smartwatch a marchio Amazfit, ha recentemente annunciato che due smartwatch di fascia media e bassa del proprio catalogo riceveranno presto una popolare funzione già portata su altri smartwatch di fascia più alta o disponibile dal day one su smartwatch più recenti.

Parallelamente, emerge che tre prodotti dell’azienda, due smartwatch (di cui uno molto apprezzato) e un anello smart, arriveranno alla fine del proprio ciclo di supporto nel corso del 2026. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

C’è un importante aggiornamento in arrivo per Amazfit Active 2 e Bip 6

Zepp Health aggiorna spesso e volentieri i propri dispositivi indossabili a marchio Amazfit nel corso dell’anno ma non segue un ritmo costante: si alternano periodi di aggiornamenti a ruota, con periodi di calma piatta.

Un’altra criticità di questa politica di aggiornamento risiede nella “frammentazione” circa la disponibilità delle funzioni: a volte, infatti, una nuova funzione non raggiunge immediatamente tutti i dispositivi compatibili nello stesso periodo ma gli utenti sono costratti ad attendere, anche mesi, prima dell’implementazione.

È il caso delle serie di smartwatch Amazfit Active 2 e Bip 6, tecnicamente compatibili con la funzionalità BioCharge (che ha debuttato con Zepp OS 5 a giugno 2025) ma sprovvisti di tale funzionalità fino a poco tempo fa: il recente aggiornamento che ha portato la funzionalità su queste due serie, non ha però raggiunto tutti i dispositivi e tutti gli utenti, creando un po’ di confusione.

Tramite un post su Reddit, l’azienda ha però chiesto pazienza agli utenti, suggerendo che questa funzionalità sostituirà la vecchia Readiness (punteggio di Prontezza) su tutti i dispositivi delle due serie con un aggiornamento in arrivo a metà febbraio.

Come molti di voi sapranno, abbiamo recentemente rilasciato un aggiornamento firmware per Active 2 e Bip 6 che includeva il tanto atteso passaggio dalla metrica Readiness a BioCharge. Purtroppo, questo non includeva tutti i dispositivi di entrambe le serie e alcuni utenti sono rimasti confusi dopo l’aggiornamento, poiché non vedevano questa funzionalità. L’intento è quello di garantire che il maggior numero possibile di nostri utenti abbia accesso a BioCharge, quindi ho una fantastica notizia da condividere: 📣 Stiamo pianificando un aggiornamento del firmware a metà febbraio che porterà BioCharge 🔋 su TUTTI i dispositivi Active 2 e Bip 6 ! 💯 Invece di tentare di sostituire un dispositivo che è già in grado di eseguire BioCharge, invitiamo tutti i nostri utenti Active 2 e Bip 6 ad attendere questo firmware successivo. Ci scusiamo per il lancio poco entusiasmante e confuso e vi siamo grati per la pazienza dimostrata nell’attendere ancora un po’ prima che tutti possano usufruire dell’aggiornamento.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Il 2026 potrebbe essere l’ultimo anno di grandi novità per Amazfit T-Rex 3, Bip 5 ed Helio Ring

Parallelamente, consultando la sezione relativa agli aggiornamenti sul portale di Zepp Health, veniamo a conoscenza del fatto che il 2026 sarà l’ultimo anno di supporto per tre popolari dispositivi dell’azienda: gli smartwatch Amazfit T-Rex 3 e Bip 5, l’anello smart Helio Ring.

Stando alle informazioni riportate: il T-Rex 3 (che ha recentemente ricevuto una lunga lista di novità per avvicinarsi a T-Rex 3 Pro) sarà supportato fino a settembre 2026; il Bip 5 e l’Helio Ring saranno invece supportati fino ad aprile 2026.

Tutto ciò è in linea con la “vecchia politica di aggiornamento”, promossa da Zepp Health fino a giugno 2025, che prevedeva due anni di aggiornamenti software per i propri dispositivi; tutti i dispositivi più recenti, invece, hanno una politica da tre anni di aggiornamenti software.

Il 2026 sarà quindi l’anno degli “ultimi colpi” per i tre dispositivi sopra-citati: sebbene non sia impossibile una sorta di retromarcia da parte di Zepp Health, è molto probabile che le cose rimangano così e che gli utenti debbano accontentarsi delle funzionalità che riceveranno entro la fine del ciclo di vita del prodotto.