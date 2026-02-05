Si chiama V1TAL ed è un nuovo dispositivo che si appresta ad essere lanciato da Amazfit, popolare brand nel settore dei dispositivi indossabili per lo sport, che mira ad affermarsi anche nell’ambito del monitoraggio dell’alimentazione.

Il nuovo dispositivo, che è ancora allo stato di prototipo in fase di pre-produzione e il cui nome definitivo non è stato deciso, viene definito come una soluzione innovativa che permette agli utenti di monitorare con precisione come vengono consumati i pasti, ciò sulla scia del successo riscosso dalla funzione Food Log dell’applicazione Zepp.

Cosa potrà offrire Amazfit con V1TAL

Food Log sfrutta appositi algoritmi di intelligenza artificiale per consentire agli utenti di avere una stima del valore nutrizionale dei pasti a partire da una foto e con V1TAL il produttore è pronto ad alzare l’asticella: questa soluzione, infatti, è in grado di garantire non solo dei calcoli più accurati ma anche una visione più completa delle abitudini alimentari quotidiane e ciò sia per gli atleti professionisti che per chi si allena a livello amatoriale.

Il sistema ideato da Amazfit è piuttosto semplice, in quanto il dispositivo registrerà automaticamente il momento del pasto (sarà sufficiente puntare l’obiettivo verso il cibo), analizzando le riprese fotogramma per fotogramma e rilevando sia la composizione del piatto sia il modo in cui viene consumato.

Nell’app Zepp gli utenti potranno quindi avere accesso a tutta una serie di informazioni dettagliate, come i tempi e l’ordine con cui vengono consumati gli alimenti (così da correggere eventuali abitudini sbagliate), la stima del valore nutrizionale (per capire se dopo l’ultimo allenamento l’organismo ha reintegrato i carboidrati, le proteine e i grassi) e la quantità di cibo lasciata nel piatto.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per quanto riguarda l’effettiva disponibilità di V1TAL.