Xiaomi continua ad ampliare il proprio ecosistema di prodotti audio e, come spesso accade, lo fa partendo dal mercato cinese per poi prepararsi a un lancio più ampio. Nelle ultime ore è infatti emerso che il Desktop Speaker Pro Set, nuovo sistema audio da scrivania composto da soundbar e subwoofer wireless, è stato inserito nel sito globale del marchio, segnale piuttosto chiaro di un imminente debutto a livello internazionale.

Il prodotto è già stato lanciato in Cina a inizio anno con il nome di Redmi Computer Spaeker 2 Pro Set, mentre ora si prepara ad arrivare anche in mercati come Regno Unito, Germania e Australia, con ulteriori Paesi che dovrebbero seguire.

Disponibilità globale in arrivo per Xiaomi Desktop Speaker Pro Set

Lo Xiaomi Desktop Speaker Pro Set è pensato esplicitamente per un utilizzo desktop, come suggerisce il nome stesso; il kit include una soundbar compatta da posizionare sotto o davanti al monitor, e un subwoofer wireless progettato per restare sulla scrivania o nelle immediate vicinanze.

La soundbar integra quattro driver complessivi: due driver racetrack da 10 W e due radiatori passivi. Tutti gli elementi sono inclinati verso l’alto con un’angolazione di 53°, una scelta progettuale che, secondo Xiaomi, consente di ottenere un palcoscenico sonoro sopraelevato, migliorando la percezione dell’audio quando si è seduti davanti al PC.

Il subwoofer, dal canto suo, è dotato di un driver a lunga gittata da 96 mm e comunica con la soundbar tramite una connessione wireless a 2,4 GHz, scelta che dovrebbe garantire bassa latenza e una risposta immediata, aspetto particolarmente importante in ambito gaming e multimediale.

Dal punto di vista delle funzionalità, Xiaomi ha puntato su una buona versatilità, gli utenti possono infatti scegliere tra cinque modalità di equalizzazione preimpostate: Musica, Bassi, Voce, Gioco e Film.

La gestione avviene tramite una manopola di controllo affiancata da due pulsanti fisici, che permettono di regolare il volume, cambiare modalità audio e accedere alla modalità di associazione.

Non manca poi un tocco estetico ormai molto apprezzato nel segmento desktop: la soundbar integra un sistema di illuminazione RGB, con sei effetti luminosi selezionabili, pensati per adattarsi a diverse configurazioni e stili di postazione.

Sul fronte della connettività, lo Xiaomi Desktop Speaker Pro Set offre diverse opzioni, così da adattarsi a scenari di utilizzo differenti; è possibile collegarsi in modalità wireless tramite Bluetooth 5.3 con supporto alla riproduzione A2DP, tramite connessione fisica via USB, attraverso ingresso AUX, o tramite jack da 3,5 mm per microfono. Una dotazione che rende il sistema non solo adatto all’ascolto di musica, ma anche a chiamate, contenuti multimediali e sessioni di gioco.

Dal punto di vista estetico, Xiaomi ha optato per un design minimalista, con finitura nera e griglie metalliche sia per la soundbar che per il subwoofer. Le dimensioni dichiarate sono rispettivamente 51,1 cm x 7,5 cm x 7,5 cm per la soundbar e 15 cm x 15 cm x 21,9 cm per il subwoofer. Misure che confermano la vocazione desktop del prodotto, pensato per integrarsi senza eccessivi ingombri in una postazione da lavoro o da gioco.

Le pagine di supporto ufficiali di Xiaomi presenti in Paesi come Regno Unito, Germania e Australia confermano che lo Xiaomi Destop Speaker Pro Set è destinato a essere distribuito anche al di fuori della Cina; al momento però, non sono ancora stati comunicati né la data di lancio precisa né il prezzo per i mercati internazionali.

Come spesso accade in questi casi, gli utenti interessati dovranno pazientare ancora un po’ per conoscere tutti i dettagli commerciali; quel che è certo è che Xiaomi sembra voler rafforzare ulteriormente la propria presenza anche nel segmento dell’audio desktop, puntando su un mix di design, funzionalità e versatilità.