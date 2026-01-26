Xiaomi lancia sul mercato italiano due nuovi prodotti a marchio Mijia, pensati per rendere la vita quotidiana ancora più semplice e connessa: si tratta in particolare del frigorifero Mijia Refrigerator Cross Door 502L e della lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg, svelati durante l’evento dello scorso settembre. Si amplia dunque l’offerta di soluzioni smart per la casa del marchio cinese: scopriamo le principali caratteristiche e gli sconti di lancio.

Xiaomi lancia due nuovi elettrodomestici smart in Italia

In linea con la sua strategia di ecosistema intelligente “Human x Car x Home“, Xiaomi lancia oggi due nuovi elettrodomestici sul mercato italiano. Al debutto il frigorifero Mijia Refrigerator Cross Door 502L e la lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg.

Il nuovo frigorifero Mijia Refrigerator Cross Door 502L con design premium

Il nuovo frigorifero della linea Mijia è pensato per le famiglie che desiderano una soluzione smart e flessibile per la cucina, abbinata a un design premium. Il modello unisce efficienza di refrigerazione e ampio spazio (502 litri): l’organizzazione interna include zone a temperatura controllata, come lo scomparto iFresh (da -1°C a 5°C) pensato per dare il meglio con diverse tipologie di alimenti freschi.

La capacità di 502 litri comprende aree a temperatura controllabile singolarmente, integrate dalle modalità Auto, Super Cool e Super Freeze, per scenari di conservazione modulabili. La freschezza viene inoltre potenziata dalla tecnologia Ag+ Fresh, pensata per combattere attivamente la formazione di odori e la proliferazione batterica.

La porta si apre a 90º ed è progettata per la massima praticità, anche negli ambienti più ristretti. L’efficienza viene garantita dalla tecnologia Dual Inverter, che promette silenziosità e consumi ridotti. Non manca la connettività Wi-Fi per la regolazione a distanza delle temperature.

Debutta anche la lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg

La nuova lavasciuga, modello Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg, è pensata per chi vuole efficienza e silenziosità senza compromessi sullo spazio. È caratterizzata da un design ultra-sottile (570 mm di profondità): nonostante questo, offre un cestello extra-large da 525 mm e un motore a trasmissione diretta Dual Auto Dosing, capace di erogare automaticamente la quantità ideale di detersivo e di ammorbidente.

Il prodotto offre un ciclo completo di lavaggio e asciugatura per un carico fino 3 kg in 180 minuti, o un lavaggio rapido in appena 12 minuti. Propone una massima igiene grazie al lavaggio a vapore (che elimina il 99,99% dei batteri) e può rinfrescare i capi senza utilizzare l’acqua attraverso la modalità Refresh; quest’ultima sfrutta il vapore per penetrare delicatamente nelle fibre degli abiti, riducendo le pieghe, e per profumare senza ricorrere ad ammorbidenti (grazie alla funzione Aromatherapy Wash, con l’aggiunta di liquido aromatico direttamente nel cestello).

Le modalità di asciugatura intelligenti sfruttano appositi sensori ad alta precisione e la tecnologia avanzata di flusso d’aria 3D: Smart Dry Control può monitorare l’umidità per migliorare il processo di asciugatura, mentre Gentle Drying può mantenere la temperatura costante tra i 55° e i 65°C, così da ridurre al minimo eventuali danni ai tessuti (e restringimenti).

Prezzi e offerte di lancio

Entrambe le novità sono già disponibili all’acquisto in Italia. Il frigorifero Mijia Refrigerator Cross Door 502L viene proposto in esclusiva sul sito ufficiale mi.com al prezzo consigliato di 849 euro, ma per il periodo di lancio è possibile approfittare di uno sconto di 100 euro (scendendo dunque a 749 euro). L’acquisto include il servizio di consegna al piano, il disimballaggio e lo smaltimento degli imballi, oltre che l’eventuale ritiro dell’usato (a richiesta tramite un servizio di terze parti). Il prodotto gode di 2 anni di garanzia, estesa a 10 anni per il compressore.

La lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg è acquistabile solo sul sito ufficiale mi.com al prezzo consigliato di 579 euro, ma per il periodo di lancio si può approfittare di uno sconto di 80 euro (499 euro). In questo caso, con l’acquisto sono inclusi non solo la consegna a casa e il disimballaggio, ma anche l’installazione (eventualmente anche il ritiro dell’usato). La garanzia generale è di 2 anni, mentre sul motore si arriva a 12 anni.