Xiaomi ha presentato in Cina una nuova telecamera per la sicurezza domestica che punta sull’indipendenza dalla rete WiFi. Si chiama Smart Outdoor Camera 4 4G e utilizza la connettività 4G LTE integrata per trasmettere i filmati, permettendo di posizionarla praticamente ovunque ci sia copertura cellulare.
L’obiettivo è eliminare i problemi legati alle reti domestiche deboli o ai router costosi necessari per coprire aree ampie. Peraltro, la telecamera si collega direttamente alla rete mobile e trasmette i video attraverso l’app Mi Home, senza bisogno di configurazioni WiFi. Scopriamola nel dettaglio.
Indice:
MacBook Air 13'', M4 (2025), 512GB
Xiaomi lancia una telecamera di sicurezza senza vincoli di rete con piano dati incluso
L’aspetto più interessante della nuova Smart Outdoor Camera 4 4G è il piano dati illimitato incluso per lo streaming tramite app. Questo significa che non sono necessari abbonamenti mensili aggiuntivi e niente costi potenzialmente elevati con gli operatori telefonici. È una soluzione che semplifica notevolmente l’installazione in quanto basta posizionare la telecamera, accenderla e iniziare a monitorare la proprietà.
Per chi ha abitazioni con giardini ampi, garage distanti dalla casa principale o semplicemente una copertura WiFi insufficiente nelle aree esterne, questa telecamera risolve un problema concreto senza richiedere interventi sull’infrastruttura di rete domestica.
Sistema a doppia fotocamera e specifiche
Sul fronte dell’hardware fotografico, Xiaomi ha dotato questo modello di un sistema dual camera con due sensori da 5 MP e apertura f/1.6. Le due fotocamere offrono prospettive complementari: una grandangolare per una visione ampia della scena, e una telefoto per registrazioni più ravvicinate e dettagliate.
Questa configurazione permette di catturare meglio i volti, leggere le targhe dei veicoli e individuare movimenti a distanza, il tutto con registrazioni in risoluzione 3K. È un approccio che migliora sensibilmente l’utilità pratica della telecamera rispetto ai modelli con sensore singolo.
Trattandosi di una telecamera da esterni, la resistenza alle intemperie è fondamentale. Xiaomi ha dotato questo modello di certificazione IP66, che garantisce protezione contro acqua e polvere.
Rilevamento AI e funzioni smart
La Smart Outdoor Camera 4 4G integra un sistema di rilevamento basato sull’intelligenza artificiale in grado di distinguere tra persone e veicoli, riducendo i falsi allarmi che affliggono molte telecamere di sicurezza economiche.
Tra le altre funzioni c’è la comunicazione bidirezionale tramite la quale è possibile parlare con visitatori e corrieri direttamente dallo smartphone, senza dover raggiungere fisicamente la porta. La telecamera supporta anche l’ecosistema Xiaomi HyperConnect e include un sistema di Active Defence con allarmi sonori e luminosi per scoraggiare eventuali intrusi.
Prezzo e disponibilità
La Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G è stata lanciata in Cina al prezzo di 379 yuan, equivalenti a circa 45 euro. Non ci sono ancora informazioni su un eventuale lancio nei mercati internazionali.
Questo lancio arriva poco dopo la presentazione della Xiaomi Smart Camera 3 3K avvenuta all’inizio del mese, segno che l’azienda sta espandendo attivamente la sua gamma di prodotti per la sicurezza domestica.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 5060 8 GB: gaming, consumi e prezzi
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo