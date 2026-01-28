Xiaomi ha presentato in Cina una nuova telecamera per la sicurezza domestica che punta sull’indipendenza dalla rete WiFi. Si chiama Smart Outdoor Camera 4 4G e utilizza la connettività 4G LTE integrata per trasmettere i filmati, permettendo di posizionarla praticamente ovunque ci sia copertura cellulare.

L’obiettivo è eliminare i problemi legati alle reti domestiche deboli o ai router costosi necessari per coprire aree ampie. Peraltro, la telecamera si collega direttamente alla rete mobile e trasmette i video attraverso l’app Mi Home, senza bisogno di configurazioni WiFi. Scopriamola nel dettaglio.

Xiaomi lancia una telecamera di sicurezza senza vincoli di rete con piano dati incluso

L’aspetto più interessante della nuova Smart Outdoor Camera 4 4G è il piano dati illimitato incluso per lo streaming tramite app. Questo significa che non sono necessari abbonamenti mensili aggiuntivi e niente costi potenzialmente elevati con gli operatori telefonici. È una soluzione che semplifica notevolmente l’installazione in quanto basta posizionare la telecamera, accenderla e iniziare a monitorare la proprietà.

Per chi ha abitazioni con giardini ampi, garage distanti dalla casa principale o semplicemente una copertura WiFi insufficiente nelle aree esterne, questa telecamera risolve un problema concreto senza richiedere interventi sull’infrastruttura di rete domestica.

Sistema a doppia fotocamera e specifiche

Sul fronte dell’hardware fotografico, Xiaomi ha dotato questo modello di un sistema dual camera con due sensori da 5 MP e apertura f/1.6. Le due fotocamere offrono prospettive complementari: una grandangolare per una visione ampia della scena, e una telefoto per registrazioni più ravvicinate e dettagliate.

Questa configurazione permette di catturare meglio i volti, leggere le targhe dei veicoli e individuare movimenti a distanza, il tutto con registrazioni in risoluzione 3K. È un approccio che migliora sensibilmente l’utilità pratica della telecamera rispetto ai modelli con sensore singolo.

Trattandosi di una telecamera da esterni, la resistenza alle intemperie è fondamentale. Xiaomi ha dotato questo modello di certificazione IP66, che garantisce protezione contro acqua e polvere.

Rilevamento AI e funzioni smart

La Smart Outdoor Camera 4 4G integra un sistema di rilevamento basato sull’intelligenza artificiale in grado di distinguere tra persone e veicoli, riducendo i falsi allarmi che affliggono molte telecamere di sicurezza economiche.

Tra le altre funzioni c’è la comunicazione bidirezionale tramite la quale è possibile parlare con visitatori e corrieri direttamente dallo smartphone, senza dover raggiungere fisicamente la porta. La telecamera supporta anche l’ecosistema Xiaomi HyperConnect e include un sistema di Active Defence con allarmi sonori e luminosi per scoraggiare eventuali intrusi.

Prezzo e disponibilità

La Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G è stata lanciata in Cina al prezzo di 379 yuan, equivalenti a circa 45 euro. Non ci sono ancora informazioni su un eventuale lancio nei mercati internazionali.

Questo lancio arriva poco dopo la presentazione della Xiaomi Smart Camera 3 3K avvenuta all’inizio del mese, segno che l’azienda sta espandendo attivamente la sua gamma di prodotti per la sicurezza domestica.