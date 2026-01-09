REDMI amplia la sua gamma di dispositivi audio con una nuova soundbar dotata di subwoofer wireless e illuminazione RGB. Il sistema, pensato per l’uso da scrivania o in piccoli ambienti, punta a offrire un suono potente e personalizzabile con un design moderno e compatto.

Il marchio cinese, noto soprattutto per smartphone e prodotti smart home, continua così a diversificare la propria offerta nel settore dell’audio domestico. Il nuovo sistema è composto da una soundbar principale e un subwoofer wireless, progettato per garantire bassi profondi e un’installazione semplice, senza cavi tra le due unità.

La nuova Soundbar REDMI con design compatto, suono direzionale e RGB

Partendo dal mero hardware, la soundbar integra quattro driver audio, suddivisi in due altoparlanti principali e due radiatori passivi, capaci di proiettare il suono con un’angolazione di 53 gradi. Questa configurazione è stata pensata per offrire una resa ottimale all’utente seduto direttamente davanti alla scrivania, privilegiando un ascolto focalizzato più che una diffusione ambientale.

Il subwoofer da 96 millimetri riproduce frequenze basse fino a 60 Hz, garantendo una buona profondità sonora nonostante le dimensioni compatte. Anche se non completamente wireless, serve infatti una presa di corrente, la connessione tra i due elementi avviene senza cavi, semplificando notevolmente la disposizione sul piano di lavoro o sotto la TV.

Connettività moderna e controlli integrati

Inoltre, la soundbar supporta Bluetooth 5.3, assicurando una trasmissione stabile e a bassa latenza da smartphone, tablet o laptop. Sono presenti anche una porta USB e un jack audio da 3,5 mm, per collegare sorgenti cablate.

Non è previsto un controller separato in quanto tutte le funzioni si gestiscono tramite una manopola rotante integrata, che consente di regolare volume e modalità audio.

Illuminazione RGB dinamica

Uno degli elementi distintivi del nuovo sistema è l’illuminazione RGB integrata, che offre sei effetti diversi e può adattarsi al ritmo della musica in tempo reale. L’effetto visivo contribuisce a rendere la soundbar un complemento estetico per setup da gaming o postazioni multimediali.

L’equalizzatore personalizzabile consente inoltre di regolare il profilo sonoro in base alle preferenze dell’utente, migliorando l’esperienza di ascolto per film, musica o videogiochi.

Prezzo e disponibilità

Per ora il nuovo sistema audio REDMI è disponibile solo in Cina, al prezzo di lancio di circa 70 dollari (al cambio attuale). L’azienda non ha ancora comunicato dettagli sulla disponibilità internazionale, ma il posizionamento competitivo e le caratteristiche tecniche suggeriscono che potrebbe arrivare anche su altri mercati nel corso del 2026.

Con questo nuovo set audio, REDMI punta a unire funzionalità smart, un design moderno e un’ottima accessibilità, proseguendo la propria espansione nella categoria.