Xiaomi continua ad arricchire e ampliare il proprio già sconfinato ecosistema Mijia e lo fa con un accessorio per la cura della persona piuttosto particolare: come il lunghissimo nome lascia intuire, Mijia Smart Head Massage Comb è spazzola per il massaggio della testa con una componente smart che passa attraverso la solita app Mi Home.

Caratteristiche e funzioni di Xiaomi Mijia Smart Head Massage Comb

Xiaomi Mijia Smart Head Massage Comb ha appena fatto capolino su JD.com destando una certa curiosità. Si tratta di una spazzola massaggiante dal formato relativamente compatto — le dimensioni dell’accessorio sono pari a 215 x 87 x 51 mm, mentre il peso è di circa 280 grammi. Xiaomi ha optato per un design ergonomico che promette una presa confortevole anche in caso di utilizzo prolungato. A questo proposito, va detto che la spazzola opera a 5 W e il produttore cinese promette fino a nove giorni di utilizzo con una singola carica — con un utilizzo a bassa intensità di circa dieci minuti al giorno — grazie alla batteria integrata da 2.000 mAh, ricaricabile tramite porta USB Type-C.

Mijia Smart Head Massage Comb presenta 78 dentini flessibili arrotondati che ruotano in movimenti circolari coordinati pensati per simulare il movimento di mani umane e ricreare una pressione e un movimento simile a quello delle dita. Le modalità operative sono sei: Gentle, Relaxing, Vitality, Graphene, Single Liquid Dispensing e un’opzione DIY personalizzabile. A proposito della modalità Single Liquid Dispensing, Xiaomi ha utilizzato uno strato di grafene per riscaldare delicatamente la spazzola e migliorare l’assorbimento del siero per il cuoio capelluto che viene inserito in un serbatoio da 3 ml di capacità ed erogato da sette testine metalliche, attorno alle quali è presente anche un anello di luci rosse operanti a lunghezze d’onda di 640-660 nm.

La spazzola smart di Xiaomi è certificata IPX7 e può essere risciacquata sotto acqua corrente dopo ogni utilizzo, a patto di assicurarsi una corretta chiusura della porta di ricarica. Come detto, l’accessorio può essere controllato tramite l’app Mi Home, che consente di gestire le varie modalità di utilizzo, di regolare l’intensità e la durata del massaggio e non solo.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Mijia Smart Head Massage Comb è disponibile su JD.com al prezzo di listino di 599 CNY (circa 72 euro al cambio), ma è prevista un’offerta lancio a 509 CNY (61 euro). Al momento non ci sono informazioni in merito ad un eventuale arrivo su altri mercati.