Sono sbarcati anche in Italia i nuovi occhiali smart audio di Xiaomi: stiamo ovviamente parlando di Mijia Smart Audio Glasses.

Si tratta di una soluzione che, a dire del colosso cinese, è dedicata a coloro che desiderano sfruttare le ultime tecnologie in fatto di dispositivi indossabili senza rinunciare ad un prodotto curato dal punto di vista del design.

I punti di forza di Mijia Smart Audio Glasses

Sono tre i modelli di Mijia Smart Audio Glasses tra i quali gli utenti potranno scegliere, tutti caratterizzati da montature leggere e sottili, così da poter essere utilizzati tutti i giorni e con la possibilità di sostituire le lenti in dotazione con lenti graduate.

Nonostante la leggerezza, gli occhiali smart audio di Xiaomi possono contare su una struttura rinforzata da una cerniera in filo d’acciaio, appositamente progettata per resistere fino a 15.000 movimenti, con resistenza a polvere e schizzi (certificazione IP54). All’interno della struttura vi sono due piccole batterie da 114 mAh che supportano la ricarica rapida (appena 10 minuti sono in grado di garantire circa 4 ore di autonomia mentre un’ora di ricarica è sufficiente per arrivare dallo 0% al 100%, con 13 ore di riproduzione musicale continua garantita).

Tra le altre caratteristiche degli occhiali audio intelligenti del colosso cinese troviamo altoparlanti integrati, quattro microfoni, fotocamere per consentire agli utenti di acquisire brevi registrazioni, controlli touch (che possono essere personalizzati) per la gestione delle varie funzioni e un assistente vocale.

I I Mijia Smart Audio Glasses sono disponibili nei modelli Titanium, Pilot‑Style e Browline sul sito ufficiale di Xiaomi al prezzo di 179 euro. Per ulteriori informazioni o per procedere al loro acquisto vi rimandiamo alla pagina dedicata.