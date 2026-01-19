Si fanno sempre più insistenti in Rete le indiscrezioni secondo cui Apple sarebbe al lavoro su un MacBook Pro dotato di uno schermo OLED.

Nelle scorse ore una nuova indiscrezione ha fornito anche una possibile tempistica di lancio per tale device, che potrebbe arrivare sul mercato in anticipo rispetto a quanto previsto in precedenza.

Il nuovo MacBook Pro potrebbe arrivare in anticipo

Stando ad un report proveniente dalla Corea del Sud, Samsung Display avrebbe già dato il via alla produzione in serie dei pannelli OLED destinati al prossimo Apple MacBook Pro.

Si tratterebbe di un avvio anticipato rispetto a quello inizialmente programmato: secondo i piani del colosso coreano, infatti, la produzione di questo nuovo tipo di pannelli OLED avrebbe dovuto iniziare nel corso del secondo trimestre del 2026.

Sempre sulla base delle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, i nuovi pannelli OLED di Samsung Display dovrebbero poter contare su una tecnologia simile a quella attualmente utilizzata da Apple negli ultimi modelli di iPad Pro e dovrebbero essere in grado di garantire importanti miglioramenti per quanto riguarda la luminosità, la coerenza cromatica e la durata.

Nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare accurate, il prossimo MacBook Pro potrebbe rappresentare il più significativo aggiornamento del display da parte del colosso di Cupertino su un Mac degli ultimi anni.

Inoltre, questi nuovi pannelli OLED dovrebbero essere anche touchscreen e ciò significa che Apple sarebbe finalmente vicina al lancio del primo MacBook Pro touch, cosa che potrebbe rendere ancora più ardua la distinzione tra MacBook e iPad.

La gamma MacBook Pro OLED touchscreen dovrebbe fare il suo esordio sul mercato con a bordo il chip Apple M6 (che non è ancora stato ufficializzato), un design più sottile e un peso ridotto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Staremo a vedere.