Dopo averlo mostrato in anteprima al CES di Las Vegas, in particolare sui nuovi notebook con processori Panther Lake (Core Ultra 300) e GPU integrata di ultima generazione (vedi B390 e B370), Intel è pronta a portare il nuovo XeSS 3 con Multi Frame Generation anche su altri modelli di GPU.

La notizia emerge dalle note di rilascio della più recente versione dei driver grafici Intel, pubblicata lo scorso 26 gennaio, confermando l’introduzione di XeSS 3, ovvero l’ultima iterazione della tecnologia di Super Sampling Intel basata sull’AI con MFG. Sicuramente un’ottima novità, ma cerchiamo di spiegare meglio il tutto perché al momento potranno sfruttarlo solo in pochi.

Intel XeSS 3 è ufficiale, ma ancora non per tutte le GPU

L’ultimo pacchetto di driver grafici Intel certificati WHQL (32.0.101.8425/32.0.101.8362) ci dice chiaramente che le funzionalità del nuovo XeSS 3 possono ora essere sfruttare dagli utenti, aggiungiamo però al momento solo da chi possiede uno dei recenti notebook con CPU Panther Lake.

Dopo un entusiasmo iniziale infatti, Intel ha chiarito che il supporto per le GPU Arc è limitato ancora ai più recenti chip integrati B390 e B370, mentre anche essendo “citati” nelle note di rilascio, gli altri modelli al momento rimangono fuori.

Stando alle voci circolate sul web in queste ore, Intel dovrebbe estendere il supporto a tutte le GPU il mese prossimo, verosimilmente con un’ulteriore versione del software grafico. Questo significa che al momento il modello più valido dell’azienda in ambito gaming, ovvero Arc B580, dovrà attendere ancora qualche settimana.

Intel XeSS 3 porta come detto una novità di rilievo, almeno se la guardiamo dal punto di vista del mondo gaming. Infatti con questa versione viene introdotto il Multi Frame Generation che, a detta dell’azienda, riesce ora a generare fino a tre frame partendo da due frame realmente renderizzati.

Un netto salto in avanti in termini di prestazioni che, a prescindere dalle scuole di pensiero, porterà di sicuro beneficio per migliorare la fluidità del game-play, in particolare sulla proposta più potente attualmente a listino, la già citata Arc B580 (Recensione).

Riassumendo, Intel XeSS 3 è pronto, dobbiamo attendere solo qualche settimana per averlo disponibile su tutti i modelli compatibili di GPU. Nelle note di rilascio leggiamo anche che il driver è compatibile con sistemi operativi Windows 10 e Windows 11, per maggiori dettagli però potete consultare il link in fonte che riconduce alla pagina ufficiale Intel.