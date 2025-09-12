La nostra comparativa di oggi vede di fronte due schede video che sulla carta hanno poche cose in comune, si tratta della AMD Radeon RX 9070 e della Intel Arc B580. Le proposte dei due vecchi rivali, solitamente sfidanti a suon di processori, appartengono a due fasce di prezzo completamente diverse, così come cambia radicalmente l’approccio e la configurazione hardware che, come sapranno i ben informati, vede avvantaggiato il modello AMD (ovviamente a discapito del prezzo).
La nostra rubrica VERSUS finora ha visto spesso a confronto schede grafiche molto vicine per prezzo e prestazioni; tuttavia, e l’avevamo anticipato, un’ampia fascia d’utenza e dei nostri lettori non ha ben chiaro quale può essere realmente lo “scarto” prestazionale tra un prodotto di fascia alta / enthusiast e uno di fascia economica, sostanzialmente per “giustificare” il costo aggiuntivo. Questo ovviamente non vale per tutti o solo per chi si appresta a mettere in piedi una build da gaming, ma anche per quei PC builder che vogliono assemblare un sistema per lavorare o per un utilizzo misto.
Bene, questo appuntamento di VERSUS si muove proprio in questa direzione, cercando sempre di porsi come un valore aggiunto alle conoscenze del lettore, senza alcuna pretesa di essere la prova più completa sull’argomento (ma in giro non troverete molti confronti a proposito, ve lo assicuriamo).
Indice:
- AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580: schede tecniche a confronto
- Configurazione di test e piattaforma hardware
- AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Gaming
- AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580: media prestazioni nei giochi
- AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Consumi ed efficienza
- AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Prezzi e considerazioni
- Link all’acquisto
AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580: schede tecniche a confronto
Fatte le premesse del caso, passiamo subito alla pratica per rivedere brevemente le specifiche tecniche dei due modelli in oggetto. Mantenendo il nostro classico approccio, per i test di oggi utilizzeremo due prodotti precedentemente recensiti, nel dettaglio la ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC e la Intel Arc B580 Limited Edition nella versione prodotta proprio dall’azienda di Santa Clara.
Iniziamo con la Radeon RX 9070, basata su GPU Navi 48 e dotata di 56 Compute Unit per un totale di 3.854 Stream Processor; a bordo troviamo anche 56 Ray Accelerator e 112 AI Accelerator, senza dimenticare tutte le novità introdotte da AMD per la gamma Radeon RX 9000, che non si limitano solo all’hardware ma guardano in modo importante anche al software (FSR 4 con Frame Generator in primis).
La proposta AMD vanta anche 16 GB di VRAM GDDR6 su bus a 256 bit, senza dubbio una marcia in più rispetto a Intel Arc B580 che però si difende dignitosamente con 12 GB di memoria GDDR6 e un’interfaccia dati a 192 bit. La scheda Intel punta tutto su una GPU Battlemage BGM-G21, una soluzione prodotta da TSMC su nodo 5N che integra 20 Xe Core di seconda generazione e 2.560 unità di elaborazione (o Shading Unit).
Ma non è tutto; avremo a disposizione anche 20 unità dedicate al ray-tracing e 160 XMX Engine, indispensabili per gli applicativi AI accelerati via hardware. Anche Intel ha fatto un netto salto in avanti dal punto di vista software e, oltre a migliorare il supporto driver, può contare su tecnologie proprietarie Intel come XeSS 2 con Frame-Generator oltre a funzionalità complementari ma importanti come XeLL (Xe Low Latency) per cercare di abbattere le latenze (dall’altra parte c’è AMD Anti-Lag 2).
Chiudendo con i dati relativi al TBP, la Radeon RX 9070 si piazza intorno ai 220 watt, mentre Intel Arc B580 scende di circa il 15%, fermandosi per la precisione a 190 watt.
Scheda tecnica AMD Radeon RX 9070
- Architettura AMD RDNA 4
- GPU Navi 48
- Processo produttivo N4P FinFET
- Transistor 53,9 miliardi
- Dimensioni die GPU 357 mm2
- Compute Unit 56
- Stream Processor 3.584
- ROP 128
- AI Accelerator 112
- Ray Accelerator 56
- TMU 224
- Frequenza Boost 2.520 MHz
- AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)
- Memoria video 16 GB GDDR6
- Velocità memoria 20 Gbps
- BUS memoria 256 bit
- Larghezza di banda memoria 640 Gbps
- Interfaccia PCI-E 5.0 x16
- Alimentazione PCI-E 2x 8pin
- TBP 220 watt
- Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a
Scheda tecnica Intel Arc B580
- GPU BMG-G21
- Architettura Arc Battlemage
- Execute Unit 20
- Shading Unit 2.560
- XMX Engine 160
- TMU 160
- RT Core 20
- Frequenza GPU 2.670 MHz
- Memoria 12 GB GDDR6
- Velocità memoria 19 Gbps
- Interfaccia memoria 192 bit
- Larghezza di banda memoria 456 GB/s
- Alimentazione 1x PCI-E 8pin
- TBP 190 watt
- Interfaccia PCI-E 4.0 x8
- Output video 3x Display Port 2.1, 1x HDMI 2.1a
Configurazione di test e piattaforma hardware
Fatto un richiamo generale sul posizionamento delle due schede video protagoniste della comparativa, con ulteriori richiami a fondo pagina che vi permettono di approfondire ulteriormente sull’argomento, passiamo ai fatti partendo dalla piattaforma hardware e software utilizzata nelle nostre sessioni di test.
Gli scenari di test rimangono identici al passato, con un rilevamento delle prestazioni velocistiche nei vari scenari di utilizzo (ludico e non), passando ai consumi e di conseguenza l’efficienza energetica delle due schede. Il tutto ovviamente sarà testato e paragonato a parità di configurazione hardware, impostazioni di sistema e software.
- Schede video:
- ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC
- Intel Arc B580 Limited Edition
- Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)
- Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White
- Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)
- RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO
- Storage SSD: Corsair MP600 ELITE 2 TB
- Alimentatore: NZXT C1500 Platinum
- Sistema operativo: Windows 11 24H2
- Driver AMD e Intel aggiornati all’ultima versione
Applicativi utilizzati nella prova
Giochi e benchmark grafici:
- 3DMark Fire Strike Ultra
- 3DMark Time Spy Extreme
- 3DMark Port Royal
- 3DMark Steel Nomad
- 3DMark Speedway
- Final Fantasy XIV
- CS GO 2
- Overwatch 2
- Borderland 3
- Rainbow Six Extraction
- Hitman World of Assassination
- Asssassin’s Creed Mirage
- F1 2022
- Control
- Cyberpunk 2077 patch 2.4
- Alan Wake 2
Benchmark produttività:
- Geekbench AI
- Geekbench 6 Open CL
- Indigo
- Blender
AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Gaming
Passiamo alla pratica con i benchmark grafici, prima con i sintetici del 3DMark poi con la classica suite di giochi, provati prima in raster e successivamente con ray-tracing e/o tecnologie di SuperSampling attive.
Per quanto concerne i giochi, le risoluzioni utilizzate sono le tre più diffuse, ovvero 1080P, 1440P e 2160P. Anche qui, come nelle precedenti occasioni, non commenteremo i titoli uno per uno, cercando invece di raccogliere tutti i dati i raster e successivamente in ray-tracing per riassumere la media prestazionale in un unico grafico.
Test Ray-Tracing con AMD FSR e Intel XeSS
La supremazia della Radeon RX 9070 non è (e non era) minimamente in discussione, ma solitamente non si trovano confronti diretti tra queste schede video, motivo che ci ha spinto a proporre questa sfida (che non è un testa a testa).
AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580: media prestazioni nei giochi
A seguire vi proponiamo la media prestazionale dei due modelli in prova, con la possibilità quindi di quantificare in modo più accurato il reale scarto tra AMD Radeon RX 9070 e Intel Arc B580.
In sostanza, la proposta AMD risulta il 43,5% più veloce a 1080P e in 4K, con un picco del +44,7% a 1440P in raster; se passiamo al ray-tracing il trend non cambia: la Radeon RX 9070 è il 35,8% a 1080P (RT), con un incremento al 45,6% se saliamo a 1440P e quasi il 46% a risoluzione 4K.
AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Calcolo e Produttività
Guardando alla potenza di calcolo pura e alla produttività, i valori in campo restano immutati; il modello Intel cerca di difendersi con i suoi 12 GB di VRAM, ma le unità di calcolo sono a netto vantaggio di AMD, così come l’architettura RDNA 4, decisamente su un altro livello in questo contesto.
AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Consumi ed efficienza
Viste le prestazioni, passiamo al capitolo consumi ed efficienza. Il TBP è a netto favore della proposta Intel (190 vs 220 watt di picco circa), mentre AMD ha dalla sua parte un netto vantaggio in termini velocistici che “bilancia” il tutto.
Nonostante quanto appena detto, i valori di efficienza tra Radeon RX 9070 e Intel Arc B580 non sono così distanti, merito a nostro avviso dei consumi molto ridotti della scheda Intel in ambito gaming (lontani dal TBP massimo).
AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Prezzi e considerazioni
Lo abbiamo chiarito subito all’inizio di questo articolo, la sfida di oggi non è uno dei classici testa a testa tra GPU, ma mira a quantificare (per quanto possibile) il reale divario tra AMD Radeon RX 9070 e Intel Arc B580, due schede molto distanti sulla carta e, come visto nei test, anche nel “concreto” se guardiamo a caratteristiche, prestazioni, prezzi e, non per ultima fascia di utenza.
La proposta AMD riesce a essere quasi il 50% più veloce nei giochi a varie risoluzioni, ampliando questo margine quando parliamo di alcuni applicativi legati alla produttività e al calcolo. La Intel Arc B580 ha dalla sua parte una discreta efficienza energetica e, cosa più attraente per chi guarda al budget, un prezzo che a oggi è la metà della Radeon RX 9070 (280 euro vs 570 euro circa ).
Le considerazioni a questo punto sono semplici, aiutate ora anche da dati concreti e scritti nero su bianco; qui la scelta come al solito è dettata dalle vostre esigenze in fatto di gaming e frame-rate, senza dimenticare di bilanciare il tutto anche per quanto riguarda il resto delle componenti (incluso il monitor) e il budget che avete a disposizione.
