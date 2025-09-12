La nostra comparativa di oggi vede di fronte due schede video che sulla carta hanno poche cose in comune, si tratta della AMD Radeon RX 9070 e della Intel Arc B580. Le proposte dei due vecchi rivali, solitamente sfidanti a suon di processori, appartengono a due fasce di prezzo completamente diverse, così come cambia radicalmente l’approccio e la configurazione hardware che, come sapranno i ben informati, vede avvantaggiato il modello AMD (ovviamente a discapito del prezzo).

La nostra rubrica VERSUS finora ha visto spesso a confronto schede grafiche molto vicine per prezzo e prestazioni; tuttavia, e l’avevamo anticipato, un’ampia fascia d’utenza e dei nostri lettori non ha ben chiaro quale può essere realmente lo “scarto” prestazionale tra un prodotto di fascia alta / enthusiast e uno di fascia economica, sostanzialmente per “giustificare” il costo aggiuntivo. Questo ovviamente non vale per tutti o solo per chi si appresta a mettere in piedi una build da gaming, ma anche per quei PC builder che vogliono assemblare un sistema per lavorare o per un utilizzo misto.

Bene, questo appuntamento di VERSUS si muove proprio in questa direzione, cercando sempre di porsi come un valore aggiunto alle conoscenze del lettore, senza alcuna pretesa di essere la prova più completa sull’argomento (ma in giro non troverete molti confronti a proposito, ve lo assicuriamo).

AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580: schede tecniche a confronto

Fatte le premesse del caso, passiamo subito alla pratica per rivedere brevemente le specifiche tecniche dei due modelli in oggetto. Mantenendo il nostro classico approccio, per i test di oggi utilizzeremo due prodotti precedentemente recensiti, nel dettaglio la ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC e la Intel Arc B580 Limited Edition nella versione prodotta proprio dall’azienda di Santa Clara.

Iniziamo con la Radeon RX 9070, basata su GPU Navi 48 e dotata di 56 Compute Unit per un totale di 3.854 Stream Processor; a bordo troviamo anche 56 Ray Accelerator e 112 AI Accelerator, senza dimenticare tutte le novità introdotte da AMD per la gamma Radeon RX 9000, che non si limitano solo all’hardware ma guardano in modo importante anche al software (FSR 4 con Frame Generator in primis).

La proposta AMD vanta anche 16 GB di VRAM GDDR6 su bus a 256 bit, senza dubbio una marcia in più rispetto a Intel Arc B580 che però si difende dignitosamente con 12 GB di memoria GDDR6 e un’interfaccia dati a 192 bit. La scheda Intel punta tutto su una GPU Battlemage BGM-G21, una soluzione prodotta da TSMC su nodo 5N che integra 20 Xe Core di seconda generazione e 2.560 unità di elaborazione (o Shading Unit).

Ma non è tutto; avremo a disposizione anche 20 unità dedicate al ray-tracing e 160 XMX Engine, indispensabili per gli applicativi AI accelerati via hardware. Anche Intel ha fatto un netto salto in avanti dal punto di vista software e, oltre a migliorare il supporto driver, può contare su tecnologie proprietarie Intel come XeSS 2 con Frame-Generator oltre a funzionalità complementari ma importanti come XeLL (Xe Low Latency) per cercare di abbattere le latenze (dall’altra parte c’è AMD Anti-Lag 2).

Chiudendo con i dati relativi al TBP, la Radeon RX 9070 si piazza intorno ai 220 watt, mentre Intel Arc B580 scende di circa il 15%, fermandosi per la precisione a 190 watt.

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9070 Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48

Processo produttivo N4P FinFET

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 56

Stream Processor 3.584

ROP 128

AI Accelerator 112

Ray Accelerator 56

TMU 224

Frequenza Boost 2.520 MHz

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

TBP 220 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

Scheda tecnica Intel Arc B580 GPU BMG-G21

Architettura Arc Battlemage

Execute Unit 20

Shading Unit 2.560

XMX Engine 160

TMU 160

RT Core 20

Frequenza GPU 2.670 MHz

Memoria 12 GB GDDR6

Velocità memoria 19 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 456 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

TBP 190 watt

Interfaccia PCI-E 4.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1, 1x HDMI 2.1a

Configurazione di test e piattaforma hardware

Fatto un richiamo generale sul posizionamento delle due schede video protagoniste della comparativa, con ulteriori richiami a fondo pagina che vi permettono di approfondire ulteriormente sull’argomento, passiamo ai fatti partendo dalla piattaforma hardware e software utilizzata nelle nostre sessioni di test.

Gli scenari di test rimangono identici al passato, con un rilevamento delle prestazioni velocistiche nei vari scenari di utilizzo (ludico e non), passando ai consumi e di conseguenza l’efficienza energetica delle due schede. Il tutto ovviamente sarà testato e paragonato a parità di configurazione hardware, impostazioni di sistema e software.

Schede video: ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC Intel Arc B580 Limited Edition

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 ELITE 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver AMD e Intel aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella prova

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077 patch 2.4

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Indigo

Blender

AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Gaming

Passiamo alla pratica con i benchmark grafici, prima con i sintetici del 3DMark poi con la classica suite di giochi, provati prima in raster e successivamente con ray-tracing e/o tecnologie di SuperSampling attive.

Per quanto concerne i giochi, le risoluzioni utilizzate sono le tre più diffuse, ovvero 1080P, 1440P e 2160P. Anche qui, come nelle precedenti occasioni, non commenteremo i titoli uno per uno, cercando invece di raccogliere tutti i dati i raster e successivamente in ray-tracing per riassumere la media prestazionale in un unico grafico.

Test Ray-Tracing con AMD FSR e Intel XeSS

La supremazia della Radeon RX 9070 non è (e non era) minimamente in discussione, ma solitamente non si trovano confronti diretti tra queste schede video, motivo che ci ha spinto a proporre questa sfida (che non è un testa a testa).

AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580: media prestazioni nei giochi

A seguire vi proponiamo la media prestazionale dei due modelli in prova, con la possibilità quindi di quantificare in modo più accurato il reale scarto tra AMD Radeon RX 9070 e Intel Arc B580.

In sostanza, la proposta AMD risulta il 43,5% più veloce a 1080P e in 4K, con un picco del +44,7% a 1440P in raster; se passiamo al ray-tracing il trend non cambia: la Radeon RX 9070 è il 35,8% a 1080P (RT), con un incremento al 45,6% se saliamo a 1440P e quasi il 46% a risoluzione 4K.

AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Calcolo e Produttività

Guardando alla potenza di calcolo pura e alla produttività, i valori in campo restano immutati; il modello Intel cerca di difendersi con i suoi 12 GB di VRAM, ma le unità di calcolo sono a netto vantaggio di AMD, così come l’architettura RDNA 4, decisamente su un altro livello in questo contesto.

Previous Next Fullscreen

AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Consumi ed efficienza

Viste le prestazioni, passiamo al capitolo consumi ed efficienza. Il TBP è a netto favore della proposta Intel (190 vs 220 watt di picco circa), mentre AMD ha dalla sua parte un netto vantaggio in termini velocistici che “bilancia” il tutto.

Nonostante quanto appena detto, i valori di efficienza tra Radeon RX 9070 e Intel Arc B580 non sono così distanti, merito a nostro avviso dei consumi molto ridotti della scheda Intel in ambito gaming (lontani dal TBP massimo).

AMD Radeon RX 9070 vs Intel Arc B580 – Prezzi e considerazioni

Lo abbiamo chiarito subito all’inizio di questo articolo, la sfida di oggi non è uno dei classici testa a testa tra GPU, ma mira a quantificare (per quanto possibile) il reale divario tra AMD Radeon RX 9070 e Intel Arc B580, due schede molto distanti sulla carta e, come visto nei test, anche nel “concreto” se guardiamo a caratteristiche, prestazioni, prezzi e, non per ultima fascia di utenza.

La proposta AMD riesce a essere quasi il 50% più veloce nei giochi a varie risoluzioni, ampliando questo margine quando parliamo di alcuni applicativi legati alla produttività e al calcolo. La Intel Arc B580 ha dalla sua parte una discreta efficienza energetica e, cosa più attraente per chi guarda al budget, un prezzo che a oggi è la metà della Radeon RX 9070 (280 euro vs 570 euro circa ).

Le considerazioni a questo punto sono semplici, aiutate ora anche da dati concreti e scritti nero su bianco; qui la scelta come al solito è dettata dalle vostre esigenze in fatto di gaming e frame-rate, senza dimenticare di bilanciare il tutto anche per quanto riguarda il resto delle componenti (incluso il monitor) e il budget che avete a disposizione.

