Il nostro appuntamento con i “versus” oggi ci porta a una sfida fino a un paio di anni fa quasi impensabile, ovvero mettere a confronto diretto una scheda grafica NVIDIA e una Intel in uno dei segmenti di mercato più battuti dall’utenza gaming, ovvero la fascia media (o medio-bassa) con un costo per intenderci non superiore a 450-475 euro.

Fatta questa premessa iniziale, la struttura e l’approccio dell’articolo non verranno minimamente alterati, proponendovi come al solito un confronto diretto ed essenziale tra due schede grafiche per prestazioni, consumi e prezzi; il caso ha voluto che i modelli in oggetto, GeForce RTX 5060 Ti 16 GB e Intel Arc B580, siano due prodotti recenti e appartenenti alla stessa fascia di prezzo, tuttavia vi anticipiamo che non mancheranno confronti tra prodotti di fascia alta e fascia bassa, se non altro anche per cercare di giustificare e quantificare il divario in termini di costi e prestazioni.

Ancora una volta teniamo a precisare che sulla questione prezzi e “attendibilità” di questi ultimi possiamo fare poco; in realtà i lanci non sono ancora terminati (mancano all’appello GeForce RTX 5060 e Radeon serie RX 9600), ma a distanza ormai di quattro mesi dal debutto delle prime GeForce RTX 50, la situazione MSRP non è ancora delle migliori e non riguarda solo i prodotti NVIDIA ma anche AMD (Intel sembra una realtà a parte).

Detto questo, passiamo alla prova del giorno, ovvero un testa a testa tra NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB e Intel Arc B580 12 GB.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti vs Intel Arc B580: schede tecniche a confronto

Per questa comparativa abbiamo messo a confronto la nuovissima MSI GeForce RTX 5060 Ti 16 GB Gaming OC fresca di recensione e la Intel Arc B580, anche questa passata recentemente sulla nostra bench test.

Nel caso di Intel abbiamo a disposizione la variante prodotta dall’azienda, ovvero la Limited Edition, mentre ricordiamo che per la GeForce RTX 5060 Ti non ci sono Founders Edition e quindi una custom vale l’altra (più o meno).

Anche qui, avendo già provato i due prodotti non andremo a commentare più di tanto i modelli in oggetto, cercando di sintetizzare il tutto per fornire molti dati che allo stesso tempo siano facili da interpretare. Ma vediamo le schede tecniche dettagliate delle due GPU in esame:

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GPU GB206-300

Streaming Multiprocessor 36

Cuda Core 4.608

Tensor Core 144

TMU 48

RT Core 36

Frequenza GPU 2.572 MHz (MSI Gaming OC 2.647 MHz)

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 180 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Intel Arc B580 GPU BMG-G21

Architettura Arc Battlemage

Execute Unit 20

Shading Unit 2.560

XMX Engine (Tensor Core) 160

TMU 160

RT Core 20

Frequenza GPU 2.670 MHz

Memoria 12 GB GDDR6

Velocità memoria 19 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 456 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

TBP 190 watt

Interfaccia PCI-E 4.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1, 1x HDMI 2.1a

Configurazione di prova

La piattaforma hardware scelta per rilevare le prestazioni nei vari scenari di utilizzo è la stessa vista per tutte le ultime sessioni di benchmark di questo tipo. Ci affidiamo a un sistema Intel Raptor Lake-S, più precisamente con un Intel Core i9-14900K da 24 core raffreddato con AiO NZXT KRAKEN ELITE, un binomio che ci permette di utilizzare senza problemi il profilo Extreme presente sulla scheda madre, una MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi.

A chiudere la dotazione, 32 GB di RAM DDR5 7.400 MT/s che rappresentano una buona via di mezzo tra i kit DDR5 ad alta frequenza e quelli con timing non particolarmente rilassati. Ecco la build nel dettaglio:

Schede video: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB Intel Arc B580 Limited Edition

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Ultimi driver NVIDIA e Intel disponibili

Sistema Operativo: Windows 11 PRO aggiornato all’ultima versione disponibile

Applicati utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività/calcolo:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti vs Intel Arc B580 – Gaming

Le prove condotte non si discostano da quelle svolte nel recente passato; rileveremo il frame-rate medio a risoluzione 1080P, 1440P e 2160P, ma anche la media in tutta la nostra suite (ray-tracing compreso) i consumi e di conseguenza l’efficienza delle due schede.

Iniziamo con il gaming, riscaldando i motori con la nostra immancabile suite di 3DMark. Le prestazioni cambiano in base al benchmark, ma possiamo dire da subito che la GeForce RTX 5060 Ti sembra avere da subito una marcia in più.

Nei giochi la scheda Intel cerca di tenere il passo in raster ma è lontana dalla controparte NVIDIA; anche qui molto dipende dal titolo, ma possiamo dire che la proposta NVIDIA in alcuni casi surclassa la B580.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS o Intel XeSS:

In ray-tracing lo scenario è pressoché identico, anzi la NVIDIA può dare sfogo alle più recenti tecnologie basate sull’AI, dominando praticamente la scena.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti vs Intel Arc B580: media prestazioni nei giochi

Con le premesse fatte sopra, andiamo a fare una media su tutta la nostra suite nelle tre risoluzioni utilizzate. I dati in questo caso sono ancora più semplici da consultare:

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti vs Intel Arc B580 – Calcolo e Produttività

I benchmark relativi alla potenza di calcolo pura non cambiano affatto direzione; la GPU Intel mostra il fianco anche per via del quantitativo di VRAM, offrendo (almeno in questo caso) prestazioni di rilievo solo nel benchmark Geekbench AI.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti vs Intel Arc B580 – Consumi ed efficienza

Venendo ai consumi in gaming, possiamo già partire dal presupposto che, con uno scarto prestazionale molto consistente, la NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti potrebbe permettersi di essere anche molto meno efficiente della Intel Arc.

La matematica non è un’opinione infatti, e seppur con un consumo abbastanza contenuto sotto carico (circa 140 vs 180 watt), la Intel Arc risulta dietro anche per quanto concerne il rapporto performance/watt, merito come ovviamente dei pesanti cali di FPS riscontrati in particolari titoli.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti vs Intel Arc B580 – Prezzi e considerazioni

Le considerazioni che facciamo in questi casi non puntano come detto a esporre pregi e difetti dei singoli prodotti in prova. Avendole recensite entrambe, sapevamo a priori che la nuova NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti sarebbe stata superiore alla proposta Intel Arc B580, soprattutto perchè la proposta NVIDIA può contare su un’architettura di ultima generazione e tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale nettamente superiori ai competitor.

Dopo le nostre prove però, possiamo in qualche modo quantificare questo divario con dati alla mano sicuramente più concreti, tenendo conto invece che per i costi proviamo a confrontare e a ragionare su MSRP e i prezzi che ritroviamo attualmente presso i maggiori rivenditori. In questo caso partiamo dal presupposto che l’Intel Arc B580 Limited Edition è la scelta meno conveniente per tirare fuori un buon rapporto prestazioni/prezzo a favore di Intel. La variante Intel costa circa 400 euro, mentre la GeForce RTX 5060 Ti da 16 GB parte da 429-449 euro.

Se ragioniamo invece sui modelli custom dei partner Intel, il prezzo della Arc B580 scende anche di 100 euro, ovvero circa il 50% in meno rispetto a una GeForce RTX 5060 Ti 16 GB (disponibile solo in modelli custom ricordiamo, a prezzi attualmente non MSRP) che, attualmente, non si reperisce a meno di 470-490 euro (e forse nella versione da 8 GB a questa cifra).

