La nostra rubrica sulle comparative rivolte alle schede video consumer oggi vede di fronte due prodotti a marchio NVIDIA, per la precisione la NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB e la sorella minore GeForce RTX 5060 8 GB.

Questo confronto arriva in un periodo piuttosto difficile per il mercato PC e il segmento delle schede grafiche destinate al gaming che, soprattutto a causa della crisi legata alle memorie, relativo shortage e incremento dei prezzi, vede la stessa NVIDIA e i partner cercare di “riportare all’attenzione” quei modelli con una dotazione di VRAM più contenuta rispetto ai classici 16 GB che, diciamolo pure, ormai tutti vorremmo come standard sulle GPU più moderne (anche sulle meno potenti).

Nei giorni scorsi infatti, sono trapelate voci abbastanza concrete sulla volontà delle aziende di settore nel voler promuovere, o comunque riproporre in modo importante, prodotti come la GeForce RTX 5060 8 GB, la GeForce RTX 5060 Ti 8 GB, ma anche le soluzioni della controparte AMD, ad esempio la Radeon RX 9060 XT 8 GB e la Radeon RX 9060 liscia 8 GB.

In molti, dagli addetti ai lavori, passando per appassionati di PC building e gamer incalliti, stanno storcendo un po’ il naso, soprattutto perché tale atteggiamento (o sarebbe meglio dire strategia) sembra solo una mossa per giustificare e adattarsi a questo periodo di crisi/cambiamento, riconducibile ricordiamo al mondo dell’Intelligenza Artificiale e a tutto l’ecosistema hardware che gira intorno a supercomputer, datacenter, workstation AI di alto profilo, tutti settori che stanno letteralmente cannibalizzando il mercato.

A questo punto quindi, ci sembra sensato un paragone tra schede video di fascia media, in questo caso molto simili, ma con un quantitativo di VRAM completamente differente. Per il momento non abbiamo a disposizione modelli da 8 GB come la GeForce RTX 5060 Ti o le controproposte AMD, ma visto l’andamento del mercato e quello che traspare dalle aziende interessate, pensiamo che purtroppo questo sarà un filo conduttore per tutto il 2026.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 5060 8 GB: schede tecniche a confronto

Dopo la corposa premessa fatta sopra, come di consueto passiamo alla nostra prova sul campo iniziando a conoscere i modelli che saranno oggetto di test. Al pari delle comparative passate, per questa sfida tutta in casa NVIDIA utilizzeremo due schede video custom già recensite, la MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC e la Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC.

Oggi ci occuperemo di prestazioni, mentre avendole già analizzate nel dettaglio (trovate i link a fondo pagina), non ci dilungheremo su design, sistema di dissipazione e di conseguenza temperature di esercizio.

Iniziamo con la NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, una scheda grafica equipaggiata con una GPU Blackwell GB206-300 dotata di 4.608 Cuda Core, 144 Tensor Core e 36 RT Core. Il reparto VRAM può contare su 16 GB di GDDR7 28 Gbps con interfaccia dati a 128 bit, ovvero il doppio della sorella minore GeForce RTX 5060 8 GB che, a parte la capacità, ripropone sostanzialmente le stesse caratteristiche.

Rispetto alla variante RTX 5060 Ti però, i Cuda Core scendono a 3.840, i Tensor Core a 120 e gli RT Core a 30, quasi il minimo possiamo dire per approcciarsi ai giochi che sfruttano il ray-tracing.

Se parliamo di Total Board Power (TBP) invece, le schede sono abbastanza vicine e separate da 35 watt, ovvero 180 watt per GeForce RTX 5060 Ti 16 GB e 145 watt per la RTX 5060. Entrambe le schede invece, possono sfruttare tutte le più recenti tecnologie NVIDIA, compreso il nuovo DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generation.

Scheda tecnica NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB GPU GB206-300

Streaming Multiprocessor 36

Cuda Core 4.608

Tensor Core 144

TMU 48

RT Core 36

Frequenza GPU 2.572 MHz

AI TOPS 759

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 180 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU GB206-250

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 21,9 miliardi

Dimensione die GPU 121 mm²

Streaming Multiprocessor 30

Cuda Core 3.840

Tensor Core 120

TMU 48

RT Core 30

Frequenza GPU 2.497 MHz

AI TOPS 614

Memoria 8 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 145 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 X8

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

La nostra piattaforma hardware

Ripassate le specifiche tecniche di entrambi i modelli, prima di vedere i benchmark velocistici e il comportamento in ottica consumi ed efficienza in gaming, vediamo nel dettaglio la piattaforma hardware e software utilizzata nelle nostre sessioni per misurare le prestazioni e i consumi.

Se ci avete seguito negli scorsi episodi, saprete bene che per ottenere dati attendibili e facilmente interpretabili cerchiamo sempre di condurre le varie prove a parità di configurazione hardware, impostazioni di sistema e software. Diamo uno sguardo al nostro setup:

Schede video: MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC Gigabyte GeForce RTX 5060 Gaming OC

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver AMD e Intel aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 5060 8 GB – Test Gaming

Prima di vedere i grafici relativi alle prestazioni, ricordiamo ai lettori che la nostra modalità di test prevede una serie di benchmark, applicativi per la produttività e giochi; questi ultimi sono testati nelle tre risoluzioni di riferimento (1080P, 1440P e 4K), con e senza ray-tracing, abilitando anche il DLSS di NVIDIA.

Per questo motivo non commenteremo grafico per grafico o gioco per gioco; forniremo all’utente una serie di test tra i titoli più diffusi, cercando alla fine di riassumere la media prestazionale dei due modelli in un grafico ad hoc che di sicuro risulterà di sicuro più immediato e intuitivo.

Iniziamo con i benchmark del 3DMark per passare ai test grafici delle prestazioni in raster, seguiti da un’ulteriore tornata con ray-tracing abilitato.

Sulla carta la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB risulta in netto vantaggio, ma come facilmente si intuisce dai grafici il distacco dalla sorella minore varia in base al titolo preso in esame e alla risoluzione utilizzata.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS:

Questo trend viene mantenuto più o meno anche quando abilitiamo il ray-tracing nei giochi, evidenziando tra l’altro che il divario tra le due GPU cresce rispetto al raster, superando anche il 20%.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 5060 8 GB: media prestazioni nei giochi

Per riassumere meglio il tutto, a seguire trovate due grafici con la media prestazionale di ciascun modello nelle tre risoluzioni di riferimento, prima in raster e successivamente con ray-tracing.

I nostri dati ci dicono che la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB è dal 12% al 17,5% più veloce della sorella minore, con un gap accentuato soprattutto a 1440P.

Abilitando il ray-tracing, il divario aumenta ulteriormente partendo da un +14,6% a 1080P, arrivando a ben il 27,8% quando saliamo a risoluzione 4K.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 5060 8 GB – Calcolo e Produttività

Un breve passaggio anche sul versante produttività, calcolo, rendering e AI. Anche qui, la GeForce RTX 5060 Ti da 16 GB risulta la scelta migliore, aiutata non solo da una GPU “più dotata”, ma anche e soprattutto da un reparto VRAM adeguato per lavorare su applicativi di un certo peso.

Previous Next Fullscreen

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 5060 8 GB – Consumi ed efficienza

Chiudendo la nostra prova in “casa NVIDIA” con i consumi e di conseguenza con l’efficienza in game, iniziamo dicendo che sotto carico la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB può consumare fino al 24% in più rispetto a una GeForce RTX 5060, questo a fronte del gap prestazionale riportato poco sopra.

Tale premessa ci potrebbe indurre a pensare che la RTX 5060 8 GB sia invece più efficiente, tuttavia la differenza in termini di TBP non è così marcata, o comunque non tanto da inficiare il vantaggio della RTX 5060 Ti 16 GB in termini di FPS.

Sia chiaro, non parliamo di differenze abissali, inoltre va evidenziato che in realtà la GeForce RTX 5060 8 GB riesce a essere più efficiente in due scenari su sei, seppur con uno scarto piuttosto contenuto.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB vs RTX 5060 8 GB – Prezzi e considerazioni

Al termine di questo testa a testa tra NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB e GeForce RTX 5060 8 GB, si evince chiaramente che tra le due schede c’è un certo gap prestazionale, e non poteva essere il contrario, ma si tratta di un divario tutt’altro che scontato e che si scontra in modo importante con i costi in netto rialzo.

Cerchiamo di spiegare meglio. Da un lato abbiamo una scheda, la RTX 5060 Ti 16 GB, con il doppio della VRAM e una GPU superiore, più indicata sicuramente per la produttività e il ray-tracing rispetto alla sorella minore che, allo stesso tempo, rappresenta il punto d’ingresso (con la RTX 5050) per il gaming a 1080P con ray-tracing di ultima generazione.

Il divario tra i due modelli si concretizza soprattutto con ray-tracing attivo a 1440P e 4K, due ambiti che però non rappresentano un target per nessuna delle GPU in prova. Se nel contesto inseriamo i prezzi inoltre, l’ago della bilancia inizia a pendere inevitabilmente dalla parte della RTX 5060 8 GB.

Attualmente infatti, la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB non si trova in Italia a meno di 540-550 euro (al netto di offerte), mentre la GeForce RTX 5060 si reperisce a 310-320 euro, un abisso che non può essere giustificato dalle prestazioni offerte.

Tirando le somme, se pensate che i 16 GB di VRAM vi possano tornare utili per particolari giochi o soprattutto applicativi non gaming, avendo il budget potreste optare per una GeForce RTX 5060 Ti 16 GB; se puntate al gaming a bassa risoluzione invece, magari per una build anche più economica, la GeForce RTX 5060 da 8 GB forse può rappresentare una scelta più bilanciata, nonostante le molte critiche che potrebbero muovere molti addetti ai lavori.

