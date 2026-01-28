Era una delle funzioni più richieste dalla community, e con la versione 10 dell’app Zepp Health è finalmente arrivata. Gli utenti Amazfit potranno ora collezionare badge per i propri record personali, le serie consecutive di obiettivi raggiunti e il completamento di sfide.

Fino a oggi, infatti, gli smartwatch Amazfit non disponevano di strumenti di “gamificazione” della motivazione visiva paragonabili a quelli offerti da Apple Watch o Garmin; soluzioni che nel corso degli anni hanno ricevuto lodi proprio per la capacità di spingere gli utenti a muoversi di più. La nuova versione dell’app colma questa lacuna introducendo una sezione dedicata ai badge, accessibile direttamente dalla barra di navigazione in basso.

Arriva la gamification sugli smartwatch Amazfit: come funzionano i badge

La conferma di questo aggiornamento ci arriva direttamente da Reddit in cui alcuni utenti hanno iniziato a segnalare, con entusiasmo, l’arrivo delle novità. Toccando la nuova tab Badges si accede a una schermata organizzata in quattro categorie: Personal Bests, Achievements, Challenges e Masteries. Ogni sezione raccoglie obiettivi specifici e premia i risultati raggiunti con medaglie colorate e barre di progresso animate.

Tra i badge disponibili ci sono quelli per i tempi migliori sui 3 e 5 chilometri di corsa, per le corse più lunghe in termini di tempo e distanza, e per le settimane perfette in cui si sono raggiunti tutti gli obiettivi di calorie bruciate, passi e minuti nella zona brucia grassi.

Nella sezione Challenges è possibile partecipare a eventi a tempo limitato, come la New Year Challenge attualmente in corso fino alla fine di gennaio. Lo stile grafico richiama quello reso popolare da Apple, con medaglie colorate e animazioni fluide. Una precisazione importante: i badge sono consultabili solo tramite l’app sullo smartphone, non direttamente sugli smartwatch.

Interfaccia rinnovata

Parallelamente, la versione 10 porta con sé anche un aggiornamento grafico più ampio. La home page dell’app è ora più colorata, con card rinnovate per le sezioni Insights, Activities e Training Plans. I nuovi elementi usano sfondi sfumati più morbidi e angoli arrotondati, per un aspetto complessivamente più accogliente e meno clinico rispetto alla versione precedente.

La struttura di navigazione non è cambiata radicalmente, ma l’aggiunta della tab Badges in primo piano rappresenta la novità più visibile. Al momento della pubblicazione, l’aggiornamento risulta disponibile solo su iOS. Gli utenti Android vedono ancora la versione precedente dell’app.

Amazfit si allinea alla concorrenza

Può sembrare un’aggiunta marginale, ma, come accennato in apertura, il sistema di badge aiuta Amazfit a ridurre il divario con le altre piattaforme fitness che da anni puntano sulla gamification per mantenere gli utenti coinvolti. Garmin offre un sistema di badge e sfide molto articolato già da tempo, mentre Apple fa leva sulle sfide mensili e sulle serie di anelli chiusi, che da sempre sono un cavallo di battaglia della piattaforma di Cupertino.

Come fanno notare anche i primi utenti ad averli provati, compresi la fonte, al momento il sistema copre una gamma ampia sebbene essenziale di attività. Man mano che Zepp Health raccoglierà feedback dagli utenti, potrebbero arrivare badge più specifici legati ai piani di allenamento, al recupero del sonno o a integrazioni con servizi di terze parti come Strava e Komoot. Per ora è un buon punto di partenza che aggiunge personalità all’ecosistema Zepp Health.