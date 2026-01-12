Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Tra i tanti protagonisti di oggi (ad esempio l’intera gamma Fenix 8) troviamo anche i Forerunner 970 e 570.

Oltre ai più recenti sportwatch pensati per i runner, presentati nel mese di maggio 2025, l’azienda elvetico-statunitense ha lanciato un nuovo aggiornamento in beta anche per tutti i modelli di punta della non più recentissima serie Fenix 7 (annunciata a partire da gennaio 2022). Scopriamo tutti i dettagli.

Nuovo aggiornamento in beta per i Garmin Forerunner 970 e 570

Come anticipato in apertura, Garmin è tornata ad aggiornare in beta gli sportwatch Garmin Forerunner 970 e Forerunner 950 che vanno oltre rispetto alla prima versione beta distribuita dopo il corposo major update distribuito lo scorso novembre.

I due sportwatch passano dalla versione 16.14 beta, distribuita nella seconda metà di dicembre, alla nuova versione 16.14 beta che è in distribuzione già dallo scorso fine settimana.

Stando al changelog diffuso da Garmin, analogo per i due modelli, questa nuova versione in anteprima si concentra principalmente su miglioramenti e correzioni di bug per i due smartwatch.

Changelog – versione 16.14 beta (dalla 16.11 beta)

Prima di riportare il changelog, segnaliamo che, in una nota che riguarda esclusivamente Forerunner 970, Garmin fa sapere che la funzionalità ECG sarà disattivata sullo smartwatch quando gli utenti eseguono il software in beta.

Salva le modifiche alle ripetizioni strutturate per il prossimo allenamento a intervalli.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo durante un’attività di nuoto.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo quando si cambiava fornitore di musica.

Risolve un problema per cui poteva essere caricato l’allenamento di ciclismo Garmin Coach sbagliato quando si selezionava di eseguire l’allenamento.

Risolve un problema per cui la previsione del tempo di gara poteva risultare assente da un piano Garmin Coach.

Risolve un problema per cui il ritmo annunciato e quello visualizzato potevano differire di un secondo.

Risolve un problema per cui il timer del conto alla rovescia in un’attività di forza poteva apparire bloccato.

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione delle discese con lo snowboard durante un’attività.

Consente di salvare obiettivi personalizzati sui campi da golf.

Aggiunge un’icona a forma di stella alle squadre sportive preferite.

Aggiunge un’impostazione per mostrare i secondi su alcuni quadranti dell’orologio quando il display è configurato per rimanere sempre acceso.

Rimuove l’effetto tattile quando si apre il menu del volume.

Risolve un problema per cui, disattivando l’audio del dispositivo, l’altoparlante poteva rimanere disattivato anche dopo aver aumentato nuovamente il volume.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione come non valida dell’orario di arrivo per il punto di partenza di un percorso.

Risolve un problema che poteva causare l’annullamento di un corso durante la visualizzazione dei dettagli dei punti del corso.

Risolve un problema con la visualizzazione della distanza e del tempo stimato nella pagina dei dettagli di fine percorso.

Impedisce che le immersioni recenti vengano visualizzate nella schermata di preparazione all’allenamento se non sono presenti attività di immersione.

Migliora l’aspetto della scheda di preparazione all’allenamento nel report mattutino quando non è disponibile alcun punteggio per un’immersione recente.

Risolve altri problemi minori.

Nuovo aggiornamento in beta per i Garmin Fenix 7 e tutti i modelli simili

Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta anche per tutti gli smartwatch di fascia alta un po’ più datati: Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Epix e Epix Pro, Enduro 2 e Quatix 7.

Tutti questi modelli, che hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento in forma stabile nella prima metà di dicembre (versione 23.48), hanno ricevuto nella seconda metà di dicembre la versione 25.03 beta e ora passano dalla nuova versione 25.08 beta, accompagnata da un changelog abbastanza scarno che parla alcuni problemi risolti rispetto alla precedente versione in anteprima.

Changelog – Versione 25.08 beta (dalla versione 25.03 beta) Risolto un problema di interfaccia utente sulla mappa durante l’anteprima di un percorso da navigare. Risolto un problema per cui alcuni campi dati non venivano visualizzati su alcuni quadranti. Risolto un problema per cui il dispositivo a volte si spegneva durante il download delle mappe.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.