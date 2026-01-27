Se siete alla ricerca di un nuovo notebook, ma al momento non avete trovato ancora il prodotto che fa per voi, oggi siamo qui a segnalarvi due offerte Amazon secondo noi molto valide. Si tratta nel dettaglio di due soluzioni completamente differenti: la prima è destinata ai gamer che cercano una macchina potente e moderna, o meglio di ultima generazione, la seconda invece guarda a chi ha un budget molto contenuto e deve ottimizzare per forza i costi.

In queste ore infatti su Amazon c’è l’Acer Nitro V 16 AI con GeForce RTX 5070 al prezzo più basso di sempre, inoltre per la fascia bassa vi segnaliamo anche Dell 15 DC15255 scontato del 16% e con un costo al di sotto dei 400 euro. Ma vediamoli un attimo nel dettaglio.

Acer Nitro V 16 AI: potente con Ryzen AI e GeForce RTX 5070, ma anche con 32 GB di RAM

Il primo prodotto che vi consigliamo è come detto Acer Nitro V 16 AI, un notebook con una bella diagonale da 16 pollici che monta un pannello IPS WQXGA da ben 180 Hz, gestito da una GPU di ultima generazione come la GeForce RTX 5070 8 GB con supporto al più recente DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generation.

Ma non è tutto ovviamente. La soluzione Acer utilizza una piattaforma AMD last-gen, per la precisione con un Ryzen AI 9 365 abbinato a un’ulteriore GPU integrata, NPU e ben 32 GB di RAM DDR5 che, diciamolo pure, oggi sono un lusso. Questo notebook, dotato di SSD PCI-E Gen 4 da 1 TB (espandibile), supporta senza problemi gli applicativi AI più recenti, compresi quelli presenti su Windows 11. Buona anche la connettività che non si fa mancare Wi-Fi 6E, USB4, HDMI 2.1 (c’è anche una webcam FHD IR).

Acer infine ci mette anche tutte le sue personalizzazioni, partendo da un sistema di raffreddamento ottimizzato, tastiera retroilluminata e un reparto audio curato con DTS: X Ultra e Acer TrueHarmony. Come anticipato sopra, questo modello è in offerta al prezzo più basso di sempre, ovvero 1.399 euro invece di 1.599 euro, un buon affare soprattutto in ottica RAM

Dell 15 Laptop DC15255: economico e concreto

Se al contrario avete a disposizione un budget molto contenuto, la nostra opzione per voi è il Dell 15 DC15255, una macchina da 15″ che con un prezzo sotto i 400 ci garantisce comunque una CPU decente per gestire le app quotidiane, 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Il display, verosimilmente un IPS entry-level che però offre risoluzione 1080P a 120 hertz, è incastonato in una cornice abbastanza sottile sui lati, conferendo un tocco di eleganza che solitamente non troviamo sui portatili così economici.

A questo prezzo ovviamente non possiamo chiedere il processore più potente, ma il Ryzen 5 7520U consuma poco e offre 4 core e 8 thread, abbinati a 8 GB di RAM LPDDR5 e una GPU integrata della serie Radeon 610M. A chiudere la dotazione troviamo poi: tastiera QWERTY retroilluminata, connettività Wi-Fi 6 / Bluetooth, HDMI, USB-C / USB 3.2, lettore microSD e jack audio. Il sistema operativo ovviamente è Windows 11 Home, mentre con l’offerta di oggi potete portarvelo a casa con soli 379 euro.

