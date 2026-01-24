Mentre tutti aspettiamo il lancio del nuovo AMD Ryzen 7 9850X3D, atteso al debutto per fine gennaio, Intel rimane silente e, passato in sordina il CES di Las Vegas, non ha fornito alcun aggiornamento sulla nuova generazione di processori desktop Arrow Lake-S Refresh.

Dopo le ultime indiscrezioni che puntavano a un lancio a fine inverno, il partner più importante dell’azienda in campo schede madri, ovvero ASUS, ha annunciato su X che i suoi modelli basati su chipset Intel serie 800 saranno a breve compatibili (o BIOS ready) con i nuovi (o meglio inediti) processori della serie Core Ultra 200 Plus. Ma vediamo insieme qualche dettaglio in più.

ASUS: nuovi BIOS per Arrow Lake Refresh entro la prossima settimana

Con un post sul profilo ufficiale di X, il team ASUS annuncia che i nuovi BIOS per le schede madri Intel serie 800 con socket LGA 1851 sono in fase di finalizzazione. Nel dettaglio si fa riferimento ai prodotti che montano chipset Intel W880, Z890, Q870, B860 e H810, pronti a breve per ospitare le CPU Core Ultra 200 Plus, un suffisso quest’ultimo che ci aiuterà a distinguere gli ultimi arrivati dai modelli già presenti a listino.

L’azienda taiwanese non ha fornito particolari dettagli aggiuntivi, fatta eccezione per la data (fine gennaio), ma se non altro in questa occasione conferma definitivamente l’imminente debutto dei chip desktop Intel, al contrario dello stesso produttore che, a questo punto, non sembra particolarmente entusiasta nel voler promuovere la nuova gamma Arrow Lake-S Refresh.

L’aggiornamento, al pari dei competitor possiamo dire, riguarderà tutti i modelli a listino basate come detto su socket LGA 1851: parliamo quindi di schede madri serie ProWS, ROG, Strix, TUF Gaming, ProArt e Prime.

Solitamente aspettiamo qualche riscontro pratico da parte del produttore, ma a questo punto, e visto il silenzio dell’azienda, iniziamo a ipotizzare che la presentazione degli Intel Core Ultra 200 Plus possa avvenire entro febbraio, praticamente dopo il lancio del Ryzen 7 9850X3D.

Quella di Intel infatti potrebbe essere una pura scelta di marketing, anche per confondere il competitor AMD che, allo stesso tempo, sappiamo che può dormire sonni tranquilli. Con la serie Ryzen 9000 infatti, e in particolare coi modelli 9000X3D, AMD detiene ormai da un po’ la leadership nelle prestazioni in gaming, riuscendo a battagliare molto bene anche in ottica multi-threading e produttività con le varianti Ryzen 9.

Ecco i modelli Intel Core Arrow Lake-S Refresh

Anche se Intel stessa non ha ancora condiviso informazioni ufficiali su Arrow Lake Refresh, sappiamo già molte cose su questa gamma di processori. Inizialmente Intel dovrebbe annunciare solo tre modelli, ovvero quelli della serie K con moltiplicatore di clock sbloccato per intenderci.

In realtà non siamo sicuri che arriveranno ulteriori varianti desktop, ma è confermato che ci saranno i modelli notebook serie Core Ultra 200 HX Plus, guidati dal già confermato Core Ultra 9 290HX Plus.

Andando ancora nel dettaglio, Intel dovrebbe annunciare a breve tre prodotti: Core Ultra 9 290K Plus, Core Ultra 7 270K Plus e Core Ulta 5 250K Plus. A seguire vi proponiamo quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche definitive, sempre in attesa di qualche indicazione da parte dell’azienda.

Intel Core Ultra 9 290K Plus

Architettura Lion Cove + Skymont

Core/Thread 24C/24T (8 P-Core + 16 E-Core)

Intel Smart Cache 30 MB

Frequenza TVB Massima 5,8 GHz (P-Core)

Frequenza Turbo P-Core 5,6 GHz

Frequenza Turbo E-Core 4,8 GHz

Supporto DDR5 7.200 MT/s

Grafica Intel Xe Arc

PCI-E 20 linee PCI-E 5.0 + 2 Thunderbolt 4 40 Gbps

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125 watt

TDP (PL2) o Maximum TurboPower (MTP) 250 watt

Socket LGA 1851

Intel Core Ultra 7 270K Plus

Architettura Lion Cove + Skymont

Core/Thread 24C/24T (8 P-Core + 16 E-Core)

Intel Smart Cache 30 MB

Frequenza TVB Massima 5,7 GHz (P-Core)

Frequenza Turbo P-Core 5,5 GHz

Frequenza Turbo E-Core 4,7 GHz

Supporto DDR5 7.200 MT/s

Grafica Intel Xe Arc

PCI-E 20 linee PCI-E 5.0 + 2 Thunderbolt 4 40 Gbps

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125 watt

TDP (PL2) o Maximum TurboPower (MTP) 250 watt

Socket LGA 1851

Intel Core Ultra 5 250K Plus

Architettura Lion Cove + Skymont

Core/Thread 18C/18T (6 P-Core + 12 E-Core)

Intel Smart Cache 30 MB

Frequenza Turbo P-Core 5,3 GHz

Frequenza Turbo E-Core 4,7 GHz

Supporto DDR5 7.200 MT/s

Grafica Intel Xe Arc

PCI-E 20 linee PCI-E 5.0 + 2 Thunderbolt 4 40 Gbps

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125 watt

TDP (PL2) o Maximum TurboPower (MTP) 159 watt

Socket LGA 1851

Arrow Lake Refresh aspetta: intanto Intel conferma Nova Lake

Mentre stendiamo questo articolo sulle informazioni condivise da ASUS, dalla rete ci arriva “in contrasto” un annuncio, o meglio, una dichiarazione ufficiale di Intel rilasciata in occasione della presentazione dei risultati finanziari agli azionisti dell’ultimo trimestre fiscale del 2025.

Non si parla di Arrow Lake Refresh, bensì della conferma del CEO Intel, Lip-Bu Tan, riguardo il debutto della prossima generazione Intel Nova Lake-S, ovvero della serie Core Ultra 400 desktop basata non solo su una nuova architettura CPU (fino a 52 core) ma anche sul prossimo socket LGA 1954.

Di Nova Lake abbiamo già parlato, e potete approfondire sul nostro articolo dedicato, mentre tornando alle dichiarazioni del CEO Intel, l’azienda afferma che i Core Ultra 400 arriveranno a fine 2026, verosimilmente entro il terzo trimestre dell’anno. A questo punto quindi, sembra verosimile che l’azienda non abbia la possibilità di temporeggiare troppo, soprattutto per evitare di buttar via del tutto il lancio di questi Arrow Lake Refresh.