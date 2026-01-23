Xiaomi continua ad ampliare il proprio ecosistema per la casa intelligente e, nelle ultime ore, ha avviato la distribuzione globale della nuova Xiaomi Self-Install Smart Lock, una serratura intelligente pensata per semplificare l’accesso alla smart home senza richiedere interventi invasivi sull’impianto esistente.

Si tratta di un prodotto che era già stato intravisto sul sito globale di Xiaomi nell’ottobre 2025, ma che solo ora sta cominciando a raggiungere concretamente alcuni mercati selezionati, con l’Europa che, come spesso accade, sembra essere il prossimo passo naturale dell’espansione.

Xiaomi Self-Install Smart Lock disponibile nei primi mercati, Europa nel mirino

Al momento, la Xiaomi Self-Install Smart Lock è acquistabile negli store online ufficiali del brand in Giappone e negli Emirati Arabi Uniti, con un prezzo che oscilla tra gli 80 dollari e i 100 dollari.

Un dettaglio particolarmente interessante riguarda però l’Europa: le pagine di supporto ufficiali di Xiaomi in Paesi come Regno Unito, Spagna e Italia sono già online, un segnale che lascia intendere un lancio nel nostro continente nel prossimo futuro; al momento tuttavia, non ci sono ancora informazioni ufficiali né su tempistiche precise né sul prezzo europeo.

Come suggerisce il nome, uno dei principali punti di forza della Xiaomi Self-Install Smart Lock è la facilità di installazione, la serratura è progettata per integrarsi con il meccanismo di chiusura già presente sulla porta, senza necessità di forare o apportare modifiche strutturali, rendendola particolarmente interessante anche per chi vive in affitto.

Un approccio che abbassa notevolmente la soglia d’ingresso per chi vuole avvicinarsi alla domotica, eliminando uno degli ostacoli più comuni legati a questo tipo di prodotti.

Dal punto di vista delle funzionalità, Xiaomi ha puntato su una grande versatilità nei metodi di sblocco, la serratura integra infatti una tastiera con lettore di impronte digitali, ma consente anche l’uso di password permanenti o temporanee, una soluzione ideale per ospiti o accessi limitati nel tempo.

Non mancano le opzioni di sblocco senza contatto, tramite Bluetooth, Wi-Fi o comandi vocali, oltre alla presenza di una chiave fisica di backup, sempre in caso di emergenza.

Attraverso l’app Xiaomi Home, gli utenti possono controllare lo stato della serratura, verificare se la porta è chiusa, gestire gli accessi e sfruttare funzioni aggiuntive come il blocco automatico e gli avvisi anti manomissione.

Un altro elemento di rilievo è il supporto allo standard Matter, che consente alla Xiaomi Self-Install Smart Lock di integrarsi più facilmente con altri dispositivi per la casa intelligente, indipendentemente dall’ecosistema di riferimento. Un dettaglio che conferma la volontà di Xiaomi di rendere i propri prodotti sempre più interoperabili e pronti per il futuro della smart home.

Al momento, come anticipato, non è chiaro quando la Xiaomi Self-Install Smart Lock arriverà ufficialmente in Europa né quale sarà il prezzo di vendita per il nostro mercato; considerando però la presenza delle pagine di supporto locali e l’avvio della distribuzione globale, è lecito aspettarsi novità già nelle prossime settimane.

Bisognerà attendere per scoprire se Xiaomi riuscirà a mantenere un prezzo competitivo anche in Europa, un fattore che potrebbe rendere questa serratura intelligente una soluzione particolarmente interessante per chi vuole rendere la propria casa più smart senza complicazioni.