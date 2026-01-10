Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuove versioni in anteprima del ciclo di sviluppo che porterà al prossimo major update per tantissimi dei suoi smartwatch e sportwatch di fascia media e fascia alta.
Di seguito andremo a scoprire quindi tutti i dettagli delle nuove beta in distribuzione per tutti i Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), per Instinct E, tutti disponibili in Italia dal gennaio dello scorso anno e per Instinct Crossover AMOLED, oltre che per i modelli di punta più recenti a partire da Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre 2025 ma non ancora disponibile in Italia.
Garmin aggiorna in beta tutti i modelli della gamma Instinct 3
A tre settimane dal rilascio della prima beta del nuovo ciclo di sviluppo, Garmin ha avviato il rilascio di una nuova beta per tantissimi dei suoi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.
Per tutti questi modelli arriva la nuova versione 13.12 beta che prende il posto della precedente 13.08 beta. Di seguito riportiamo il changelog che è piuttosto risicato, raccontando dell’aggiunta di un paio di novità e della risoluzione di alcuni bug, utili per la costruzione del prossimo major update.
Changelog – Versione 13.12 beta (dalla versione 13.08 beta)
- Aggiunta l’attività Camminata sul tapis roulant.
- Corretto il problema del menu di allenamento mancante nelle attività di nuoto in piscina.
Modifiche per i soli Solar/AMOLED/Crossover:
- Aggiunto supporto per il peso dello zaino nell’attività Arrampicata sul pavimento.
Modifiche per i soli AMOLED/Crossover:
- Risolto un potenziale problema per cui l’icona dell’app CIQ veniva visualizzata in modo errato nell’elenco delle app.
Garmin: nuove beta anche per Fenix 8 e tutti i modelli simili
Come anticipato in apertura, Garmin ha potrato avanti il ciclo di sviluppo verso il futuro major update anche per i propri smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).
A due settimane dalla distribuzione della prima beta del ciclo di sviluppo (versione 21.12), l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.15 beta che include una novità riguardante la navigazione e un buon numero di miglioramenti/correzioni di bug per tutti gli smartwatch della gamma, come testimoniato dal corposo changelog (che riportiamo di seguito).
Changelog – Versione 21.15 beta (dalla versione 21.12 beta)
- Aggiunta l’opzione per disattivare la navigazione guidata finché non viene visualizzata una direzione.
- Risolto il problema che impediva di visualizzare le piste per le attività di snowboard.
- Risolto il crash durante lo scorrimento del widget Nutrizione.
- Risolto il problema del taglio dei secondi del timer di immersione sui dispositivi solari.
- Risolto il problema dell’etichettatura errata delle mappe di terze parti nel menu Tipo di mappa.
- Risolto il problema del tono e delle vibrazioni non riprodotti durante la ricezione di una notifica di allerta tempesta.
- Risolto il problema del volume che non veniva ripristinato al valore precedente dopo la riattivazione.
- Risolto il problema delle vibrazioni del cursore del volume.
Nota importante sulle funzionalità ECG, immersione e aviazione: questa versione beta del software 21.12 disabilita le funzionalità ECG, immersione e aviazione.
Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin
Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.
Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.
