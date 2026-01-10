Garmin ha recentemente iniziato a distribuire nuove versioni in anteprima del ciclo di sviluppo che porterà al prossimo major update per tantissimi dei suoi smartwatch e sportwatch di fascia media e fascia alta.

Di seguito andremo a scoprire quindi tutti i dettagli delle nuove beta in distribuzione per tutti i Garmin Instinct 3 (AMOLED, Solar), per Instinct E, tutti disponibili in Italia dal gennaio dello scorso anno e per Instinct Crossover AMOLED, oltre che per i modelli di punta più recenti a partire da Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre 2025 ma non ancora disponibile in Italia.

Garmin aggiorna in beta tutti i modelli della gamma Instinct 3

A tre settimane dal rilascio della prima beta del nuovo ciclo di sviluppo, Garmin ha avviato il rilascio di una nuova beta per tantissimi dei suoi smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Per tutti questi modelli arriva la nuova versione 13.12 beta che prende il posto della precedente 13.08 beta. Di seguito riportiamo il changelog che è piuttosto risicato, raccontando dell’aggiunta di un paio di novità e della risoluzione di alcuni bug, utili per la costruzione del prossimo major update.

Changelog – Versione 13.12 beta (dalla versione 13.08 beta) Aggiunta l’attività Camminata sul tapis roulant.

Corretto il problema del menu di allenamento mancante nelle attività di nuoto in piscina. Modifiche per i soli Solar/AMOLED/Crossover: Aggiunto supporto per il peso dello zaino nell’attività Arrampicata sul pavimento. Modifiche per i soli AMOLED/Crossover: Risolto un potenziale problema per cui l’icona dell’app CIQ veniva visualizzata in modo errato nell’elenco delle app.

Garmin: nuove beta anche per Fenix 8 e tutti i modelli simili

Come anticipato in apertura, Garmin ha potrato avanti il ciclo di sviluppo verso il futuro major update anche per i propri smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

A due settimane dalla distribuzione della prima beta del ciclo di sviluppo (versione 21.12), l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.15 beta che include una novità riguardante la navigazione e un buon numero di miglioramenti/correzioni di bug per tutti gli smartwatch della gamma, come testimoniato dal corposo changelog (che riportiamo di seguito).

Changelog – Versione 21.15 beta (dalla versione 21.12 beta) Aggiunta l’opzione per disattivare la navigazione guidata finché non viene visualizzata una direzione. Risolto il problema che impediva di visualizzare le piste per le attività di snowboard. Risolto il crash durante lo scorrimento del widget Nutrizione. Risolto il problema del taglio dei secondi del timer di immersione sui dispositivi solari. Risolto il problema dell’etichettatura errata delle mappe di terze parti nel menu Tipo di mappa. Risolto il problema del tono e delle vibrazioni non riprodotti durante la ricezione di una notifica di allerta tempesta. Risolto il problema del volume che non veniva ripristinato al valore precedente dopo la riattivazione. Risolto il problema delle vibrazioni del cursore del volume. Nota importante sulle funzionalità ECG, immersione e aviazione: questa versione beta del software 21.12 disabilita le funzionalità ECG, immersione e aviazione.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.