Quali sono le novità da vedere su Apple TV a gennaio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno e rinnovatosi qualche mese fa con un piccolo cambio di nome, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo primo mese dell’anno, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV a gennaio 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Abbonati ad Apple TV

Cosa guardare su Apple TV a gennaio 2026

Film in uscita su Apple TV

Questo mese di gennaio non sembrano previste novità lato film su Apple TV, ma potete recuperare i contenuti delle scorse settimane. A dicembre ad esempio è arrivata una novità di peso come F1: Il film, che vede Brad Pitt nei panni di un pilota che torna a correre in Formula 1 ad anni di distanza, con l’intento di salvare la scuderia del suo ex compagno di squadra (interpretato da Javier Bardem).

Volgendo lo sguardo ai mesi precedenti potete recuperare anche The Family Plan 2 (con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan), The Lost Bus (con Matthew McConaughey e America Ferrera) e Highest 2 Lowest (thriller diretto da Spike Lee con Denzel Washington).

Serie TV da vedere su Apple TV

Teheran – stagione 3 (original)

Le novità Apple TV di gennaio 2026 lato serie TV si aprono con la terza stagione di Teheran, serie thriller e di spionaggio che racconta la storia di Tamar, hacker e agente del Mossad che si infiltra a Teheran con una falsa identità per aiutare a distruggere un reattore nucleare iraniano. Dopo essersi ribellata alla fine della seconda stagione e aver subito la perdita dei suoi alleati più stretti, nella terza stagione Tamar deve trovare un modo per reinventarsi e riconquistare il sostegno del Mossad, se vuole sopravvivere. Sultan riprenderà il ruolo acclamato dalla critica di agente del Mossad Tamar Rabinyan, affiancata da Shaun Toub e Shila Ommi, già presenti nella serie, e dai nuovi arrivati Hugh Laurie, Sasson Gabai, Bahar Pars e Phoenix Raei. I nuovi episodi arrivano a distanza di più di tre anni e mezzo dai precedenti.

Disponibile in streaming dal 9 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Teheran.

Hijack – stagione 2 (original)

Da non perdere sulla piattaforma streaming anche la seconda stagione di Hijack, serie TV thriller con protagonista Idris Elba. Nella prima stagione, uscita ormai più di due anni e mezzo fa, il volo KA29 è stato dirottato nel corso della tratta di sette ore Dubai-Londra, e Sam Nelson, negoziatore aziendale di successo, si è ritrovato a dover sfruttare le proprie doti professionali per salvare tutti i passeggeri a bordo. Nei nuovi episodi, un treno della metropolitana di Berlino e i suoi passeggeri vengono presi in ostaggio, e le autorità si affannano per salvare centinaia di vite umane. Sam Nelson (Idris Elba) è a bordo del treno al centro dell’emergenza: una decisione sbagliata potrebbe causare un disastro.

Disponibile in streaming dal 14 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Hijack.

Nettare degli dei – stagione 2 (original)

Un’altra seconda stagione da vedere tra le novità Apple TV di gennaio 2026: questa volta parliamo di Nettare degli dei, serie TV originale ambientata nel mondo della gastronomia e dei vini pregiati. Nella prima stagione abbiamo visto Alexandre Léger, creatore della famosa Léger Wine Guide e figura emblematica dell’enologia, lasciare alla figlia una straordinaria collezione di vini dopo la morte. Per entrare in possesso dell’eredità, Camille si è ritrovata a competere con un giovane e brillante enologo, Issei, in alcune prove legate alla degustazione del vino. In questa nuova stagione, Camille e Issei si trovano ad affrontare la sfida più pericolosa della loro vita: scoprire l’origine del vino più pregiato al mondo, un misterioso enigma che nemmeno il loro leggendario padre, è riuscito a risolvere. Quella che era iniziata come una sfida per l’eredità diventa una ricerca della verità attraverso continenti e secoli, che porta alla luce storie dimenticate, rivalità nascoste e segreti sepolti da generazioni. Spinti ai confini del mondo e negli angoli più oscuri di sé stessi, i due devono decidere quanto essere disposti a sacrificare. La risposta potrebbe guastare il loro legame di anime fraterne o distruggerli.

Disponibile in streaming dal 21 gennaio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Nettare degli dei (v.o.).

Shrinking – stagione 3 (original)

Tra i contenuti da guardare questo mese c’è sicuramente l’attesa terza stagione di Shrinking, serie TV che racconta le vicende di un terapeuta in lutto che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi pazienti esattamente ciò che pensa, adottando un approccio decisamente poco canonico. Senza alcun riguardo per la sua formazione e la sua etica, si ritrova a cambiare in modo drastico e tumultuoso la vita delle persone… compresa la sua. Una serie comedy creata da Brett Goldstein, Jason Segel e Bill Lawrence (già co-creatore di Ted Lasso). Il ruolo del protagonista e terapista Jimmy spetta proprio a Jason Segel, ma nel cast troviamo anche Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Lukita Maxwell e Luke Tennie.

Disponibile in streaming dal 28 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Shrinking.

Yo Gabba GabbaLand! – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV da vedere a gennaio con qualcosa di adatto ai più piccoli, ossia la seconda stagione di Yo Gabba GabbaLand!. La serie è ispirata al fenomeno culturale Yo Gabba Gabba!, vincitore del Daytime Emmy con oltre 1,2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, e aiuta bambini e bambine ad affrontare le sfide dell’età prescolare insieme ai genitori in un mondo musicale e visivo pieno di sfumature. Nei nuovi episodi gli spettatori vengono invitati a unirsi a Muno, Foofa, Plex, Brobee e Toodee e a incontrare un nuovo personaggio, la maga Kammy Kam. Divertimento per tutta la famiglia tra balli, canti, giochi e momenti istruttivi, con un tuffo nel mondo di Yo Gabba GabbaLand che consente di scoprire tutto quello che rende questa comunità così magica. La serie accompagna le tappe fondamentali della prima infanzia in un contesto di gioco, con in sottofondo la musica pop.

Disponibile in streaming dal 30 gennaio 2026.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per gennaio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a gennaio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e un importante finale di stagione.

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di gennaio 2026 su Apple TV tra film e serie TV:

Palm Royale (nuovi episodi e finale stagione 2) – ogni mercoledì fino al 14 gennaio 2026

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la seconda stagione di L’ultima cosa che mi ha detto (20 febbraio 2026), la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters (27 febbraio 2026), la quarta stagione di Ted Lasso (prossimamente), la seconda stagione di Your Friends and Neighbors e la serie Profilo privato con Jessica Chastain (in arrivo prossimamente), che sarebbe dovuta uscire a settembre, ma che è stata rinviata. Da qualche mese è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a gennaio 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.