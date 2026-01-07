Quali sono le novità da vedere a gennaio 2026 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a gennaio 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo primo mese dell’anno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a gennaio 2026

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Jurassic World – La Rinascita

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di gennaio 2026 con Jurassic World – La Rinascita, nuovo film della popolare saga dedicata ai dinosauri ambientato cinque anni dopo gli eventi del terzo capitolo. I pochi esemplari di dinosauri, creati dall’uomo e reinseriti in natura, stanno ormai soccombendo ovunque a causa delle mutate condizioni climatiche del pianeta, mentre l’opinione pubblica ha perso ogni interesse per la loro sopravvivenza. Solo in una zona vicina all’Equatore, remota e protetta da leggi internazionali, dove a chiunque è proibito andare, vivono liberi nei pressi di un’isola sede di un laboratorio segreto, ora abbandonato, in cui erano stati tentati pericolosi incroci tra specie diverse. È lì che si dirige di nascosto una squadra composta dalla mercenaria Zora Bennett (Scarlett Johansson), esperta in operazioni clandestine, e dal suo team selezionato, tra cui il pilota Duncan Kincaid (Mahershala Ali), a cui si aggiunge anche il paleontologo disilluso Henry Loomis (Jonathan Bailey), ex allievo del dottor Grant, con una reputazione controversa nel mondo accademico. L’obiettivo è prelevare campioni di sangue da tre gigantesche creature sopravvissute, portatrici di una mutazione genetica unica, su incarico del rappresentante di una potente multinazionale farmaceutica, interessata a sviluppare un farmaco rivoluzionario. Strada facendo, il gruppo soccorre una famiglia di civili, la cui barca è stata colpita da predatori marini preistorici. Da lì in poi inizia una pericolosa e affascinante avventura, che porta tutti i protagonisti a confrontarsi con l’inimmaginabile: una scioccante verità rimasta nascosta per decenni, sepolta tra giungla fitta, animali leggendari e ambizioni umane fuori controllo.

Disponibile dal 1° gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Jurassic World – La Rinascita.

I delitti del BarLume 13 – Il Gioco delle Coppie, Il Matrimonio di Pasquali e La Danza dello Squalo (original)

Questo primo mese dell’anno arrivano tre nuove storie de I delitti del BarLume, divertente serie di film liberamente ispirati al mondo della serie di libri di Marco Malvaldi. Le tre nuove storie, che compongono la tredicesima stagione, si intitolano Il Gioco delle Coppie, Il Matrimonio di Pasquali e La danza dello Squalo. Il primo film è diretto da Roan Johnson (che è anche produttore creativo), per il secondo si dividono la regia Johnson e Marco Teti mentre il terzo è diretto da Milena Cocozza. Nel primo episodio, Il Gioco delle Coppie, la scomparsa di una donna è la nuova grana per la Fusco, mentre Pasquali cerca di scampare al matrimonio con Susanita e Massimo ritrova una vecchia collega di università, Olivia. Il secondo giallo, Il Matrimonio di Pasquali, porta gli spettatori in Calabria, dove tutto è pronto per il matrimonio tra Susanita e Pasquali, mentre a Pineta Massimo dovrà vedersela con uno scherzo dei bimbi degno di Amici miei. Nel terzo appuntamento, La Danza dello Squalo, un pescecane terrorizza Pineta, mentre il BarLume brulica di amori incrociati e complotti. Confermato il cast: Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino la Commissaria Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Marco Messeri (Cosimo) sono i “bimbi”. Ci sono poi Michele Di Mauro (Tassone), Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia). Le nuove storie hanno come ospiti d’eccezione Pietro Sermonti, Paola Iezzi, Marina Rocco e Sandro Veronesi.

Disponibile dal 5 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale delle nuove storie de I delitti del BarLume.

Drop – Accetta o rifiuta

Cambiamo genere con Drop – Accetta o rifiuta, thriller-horror diretto da Christopher Landon. Vede protagonista Violet, una madre vedova che dopo anni decide finalmente di concedersi una serata fuori. Si prepara per il suo primo appuntamento romantico da molto tempo e si ritrova in un ristorante di lusso con Henry, un uomo che si rivela ancora più affascinante e bello di quanto avesse immaginato. La serata inizia con una certa leggerezza, la chimica tra i due sembra promettente e Violet si sente sollevata nel vedere che la sua scelta non è stata un errore. Tuttavia, la sua tranquillità dura poco: quando inizia a ricevere una serie di messaggi anonimi sul telefono, la situazione prende una piega inquietante. Le istruzioni, fredde e minacciose, le intimano di non parlarne con nessuno e di seguire alla lettera ciò che le viene detto, altrimenti i suoi cari saranno in pericolo. L’ultimo ordine del suo aguzzino invisibile? Uccidi Henry.

Disponibile dal 18 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Drop – Accetta o rifiuta.

M3GAN 2.0

Le novità NOW e Sky da vedere a gennaio 2026 includono M3GAN 2.0, sequel diretto da Gerard Johnstone dell’horror lanciato nel 2022. Vede ancora una volta protagonista la bambola a grandezza naturale programmata con l’intelligenza artificiale, creata dalla brillante roboticista Gemma (Allison Williams) per fare compagnia ai bambini. Gemma ha vissuto sulla sua pelle quanto possa essere terribile la furia omicida di M3GAN, ma ora, a distanza di due anni da quei terrificanti eventi, la donna è diventata un’autrice di successo e una figura di spicco nella battaglia per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, mentre sua nipote Cady (Violet McGraw), ormai quattordicenne, disobbedisce sempre di più alle rigide regole di Gemma. Quello che entrambe ignorano è che la tecnologia di M3GAN è stata rubata e sfruttata da una potente azienda della difesa per creare Amelia (Ivanna Sakhno), un’arma d’infiltrazione letale e intelligente. Man mano che Amelia sviluppa autoconsapevolezza, diventa sempre meno disposta a eseguire ordini, e sempre meno incline a tollerare la presenza degli esseri umani. Con il destino dell’umanità in bilico, Gemma capisce che l’unica speranza è riportare in vita M3GAN (Amie Donald), migliorandola con nuovi aggiornamenti per renderla più veloce, più forte e ancora più letale.

Disponibile dal 22 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di M3GAN 2.0.

ELISA

Da guardare questo mese anche ELISA, dramma diretto da Leonardo Di Costanzo. Segue la storia di Elisa (Barbara Ronchi), una giovane donna proveniente da una famiglia benestante che ha trascorso dieci anni in carcere per il brutale omicidio della sorella maggiore, che ha ucciso senza motivi apparenti e di cui ha bruciato il cadavere in un gesto estremo e inspiegabile. Tutt’ora i suoi ricordi sono frammentari, confusi, oscurati dal trauma e da un silenzio interiore che sembra aver avvolto tutto. Quando incontra Alaoui (Roschdy Zem), un brillante criminologo specializzato in delitti familiari, intraprende un doloroso percorso di introspezione accettando di partecipare a una delle sue ricerche. Attraverso un dialogo teso e inesorabile, i ricordi iniziano a prendere forma, affiorano dettagli rimossi e sensazioni sepolte, e nel dolore di accettare fino in fondo la sua colpa Elisa intravede il primo passo di una possibile redenzione. Nel cast anche Diego Ribon, Valeria Golino, Giorgio Montanini e Hippolyte Girardot.

Disponibile dal 25 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di ELISA.

I Peccatori

Una delle novità sicuramente più attese da non perdere su Sky On Demand e su NOW è I Peccatori, film diretto da Ryan Coogler che si svolge negli anni Trenta del Novecento nel profondo Sud degli Stati Uniti, durante il periodo delle leggi segregazioniste. Segue le vicende dei due fratelli gemelli Elijah e Elias Smoke (Michael B. Jordan), che dopo aver vissuto vite travagliate decidono di tornare nella loro città natale per ricominciare e lasciarsi alle spalle i loro passati oscuri. Al loro ritorno, scoprono che un male ancora più grande e terrificante li attende, pronto a dar loro il benvenuto in un incubo che va ben oltre i demoni che pensavano di aver lasciato dietro di sé. Mentre cercano di trovare una nuova strada, si rendono conto che le presenze malvagie e il terrore che li aspettano sono legati a forze oscure ben più potenti e pericolose di quelle che hanno affrontato finora. Con il pericolo che li minaccia, Elijah ed Elias devono confrontarsi non solo con il proprio passato, ma anche con un male ancestrale che affonda le radici nelle tenebre del loro stesso mondo, intrecciandosi con antichi rituali proibiti, vendette irrisolte e segreti sepolti da generazioni.

Disponibile dal 26 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I Peccatori.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Spanish Princess (stagioni 1-2)

Le novità NOW e Sky On Demand di gennaio 2026 da guardare includono entrambe le stagioni di The Spanish Princess, serie TV basata sui romanzi Caterina, la prima moglie e La maledizione del re di Philippa Gregory. Il dramma storico racconta la vita della principessa spagnola e prima moglie del re della dinastia Tudor, Enrico VIII, Caterina D’Aragona (interpretata da Charlotte Hope). Appena adolescente, Caterina arriva in Inghilterra per diventare Principessa del Galles sposando il Principe Arturo (Angus Imrie). Ma quando l’uomo muore improvvisamente, Caterina si trova costretta a difendere la sua posizione, negando che il matrimonio sia mai stato consumato per poter essere nuovamente data in sposa al carismatico e potente Principe Enrico (Ruairi O’Connor), il futuro Enrico VIII. La loro relazione è stata una delle più tumultuose mai tramandate dai libri di storia, nonché la scintilla che mise in discussione l’istituzione della chiesa cattolica in Inghilterra. Il resto cast include Stephanie Levi-John, Laura Carmichael, Elliot Cowan, George Henley, Richard Pepper e Aaron Cobham.

Disponibile dal 3 e dal 31 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Spanish Princess.

Gomorra – Le origini (original)

Uno dei pezzi forti di questo primo mese del 2026 su Sky è senza dubbio Gomorra – Le origini, serie prequel della storica saga Sky Original che racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, catturando un’epoca che ha definito il volto della criminalità moderna. La nuova serie TV originale esplora la giovinezza di Pietro Savastano negli Anni Settanta, in una Napoli in piena trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette. La storia inizia nel 1977 con un giovanissimo Pietro, figlio di nessuno, che cresce come fratello adottivo in una famiglia della parte più povera di Secondigliano. Ragazzo di strada, si arrabatta come può sognando un benessere che gli è ancora precluso. Si attraversa la perdita dell’innocenza di Pietro insieme ai suoi fratelli ed amici di sempre, le loro ambizioni e il suo primo grande amore, che, come per ogni adolescente, sarà folle e appassionato. L’incontro con Angelo, detto ‘A Sirena, il reggente di Secondigliano, segna poi il suo ingresso nel mondo della criminalità. Tra violenza, alleanze e tradimenti, Pietro scopre però a sue spese il prezzo che quella vita comporta. Con Marco D’Amore come regista dei primi quattro episodi, supervisore artistico e co-sceneggiatore.

Disponibile dal 9 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Gomorra – Le origini.

The Paper

Chiudiamo le principali novità Sky e NOW di gennaio 2026 con The Paper, sitcom ideata da Greg Daniels e Michael Koman girata in stile mockumentary. Si tratta dello spin-off della popolare e divertente serie The Office (la versione statunitense con Steve Carell), che arriva a sua volta proprio questo mese su Sky Collection. La troupe del documentario che ha immortalato la filiale di Scranton della Dunder Mifflin è alla ricerca di un nuovo soggetto quando scopre uno storico giornale del Midwest e l’editore che cerca di farlo rivivere. Il “Toledo Truth Teller” è un quotidiano in evidente difficoltà che pubblica articoli molto poco impegnati. L’entusiasta nuovo caporedattore, Ned Sampson (interpretato da Domhnall Gleeson), è consapevole di quanto la loro pubblicazione faccia “schifo” e vuole riportarla alle sue radici serie e giornalistiche. Cerca così di reclutare nuovi giornalisti tra lo staff, ma la loro esperienza di scrittura si limita a tweet e chat di gruppo. Ma Ned ha un sacco di idee per aiutare il vecchio giornale a riconquistare i suoi giorni di gloria ed è determinato a cercare nuove storie. Nel cast anche Sabrina Impacciatore, Melvin Gregg, Chelsea Frei, Ramona Young, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Tim Key e Oscar Nunez, nuovamente nel ruolo del suo amato personaggio di The Office Oscar Martinez. È già arrivato il rinnovo per una seconda stagione.

Disponibile dal 26 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Paper.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per gennaio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a gennaio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Jurassic World (dal 1° al 9 gennaio 2026), Jack Ryan (dal 10 al 16 gennaio 2026), Trilogy Collection (dal 17 al 23 gennaio 2026), Checco Zalone (dal 24 al 30 gennaio 2026) e Heroes (dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026). Abbiamo inoltre nuovi episodi delle serie Chicago (Med, P.D. e Fire), di FBI: International, della quindicesima edizione di MasterChef Italia e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a gennaio 2026 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV, show e documentari:

Come fratelli – 3 gennaio 2026

This time next year – Cosa fai a Capodanno? – 7 gennaio 2026

Un film fatto per bene – 10 gennaio 2026

Accused – Sotto processo (stagione 2) – 13 gennaio 2026

Oliviero Toscani – Chi mi ama mi segua (documentario) – 13 gennaio 2026

La Banda della Magliana – La vera storia (documentario) – 13 gennaio 2026

Acid – 14 gennaio 2026

The Office (Sky Collection) – 17 gennaio 2026

NCIS (stagione 22) – 19 gennaio 2026

Hell’s Kitchen USA (stagione 24) – 19 gennaio 2026

Life beyond the pine curtain (documentario) – 20 gennaio 2026

L’Italia dei vulcani (documentario) – 26 gennaio 2026

Il dono più prezioso – 27 gennaio 2026

Dr. House (stagioni 1-8) – 27 gennaio 2026

Il quadro rubato – 29 gennaio 2026

FBI: International (stagione 4, nuovi episodi) – ogni lunedì

Chicago Med (stagione 11, nuovi episodi) – ogni mercoledì

Chicago P.D. (stagione 13, nuovi episodi) – ogni mercoledì

Chicago Fire (stagione 14, nuovi episodi) – ogni mercoledì

MasterChef Italia (stagione 15, nuovi episodi, original) – ogni giovedì

Law & Order – I due volti della giustizia (stagione 24, nuovi episodi) – ogni domenica

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (stagione 11, nuovi episodi, original)

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a gennaio 2026. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

