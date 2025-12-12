Tesla continua a reinventare l’esperienza utente dei propri veicoli e questa volta lo fa aggiungendo un tocco ludico al momento della ricarica, spesso privo di stimoli.

Ebbene, in un contesto in cui sempre più servizi e piattaforme abbracciano la gamificazione – brutto neologismo che si riferisce all’applicazione di elementi di gioco (come statistiche e medaglie) in contesti e applicazioni non ludici, per incentivare e coinvolgere le persone, come i vari Wrapped di Spotify e Recap vari – la casa di Elon Musk ha annunciato il nuovo “Charging Passport”, una funzione che rende ludica l’esperienza di ricarica nei Supercharger, trasformando i viaggi in una sorta di diario digitale interattivo in cui tenere traccia dei luoghi visitati, chilometri percorsi e molto altro.

Tesla introduce un passaporto digitale per i propri clienti che amano viaggiare

Disponibile direttamente nell’app ufficiale di Tesla, il “Charging Passport” fornirà un riepilogo annuale dell’attività di ricarica, con tanto di statistiche, traguardi e badge personalizzati. L’obiettivo è quello di rendere il processo di ricarica non solo utile ma anche coinvolgente, creando una dimensione più personale e divertente del viaggio elettrico con tanto di riepilogo di fine anno come per Spotify Wrapped o Apple Music Replay, in modo da offrire ai proprietari un modo per rivedere i propri spostamenti e tappe preferite nel corso dell’anno, ma in chiave automobilistica.

Tesla has just introduced “Charging Passport,” a new yearly summary of your charging. • Charging badges: Iconic Charging badge (for visiting places like the Tesla Diner, Oasis Supercharger, etc), Explorer badge, green saver badge, etc.

• Total unique Superchargers visited

•… pic.twitter.com/c1DHTWXpj7 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) December 8, 2025

Badge, metriche e classifiche personalizzate

L’azienda fa sapere che il nuovo sistema introdurrà diverse metriche per misurare e visualizzare i propri progressi:

Charging Badges : medaglie virtuali per chi visita luoghi iconici come il Tesla Diner , l’ Oasis Supercharger o altre stazioni particolari.

: medaglie virtuali per chi visita luoghi iconici come il , l’ o altre stazioni particolari. Supercharger unici visitati : conteggio totale delle stazioni diverse raggiunte.

: conteggio totale delle stazioni diverse raggiunte. Sessioni totali di ricarica e miglia aggiunte durante l’anno.

e durante l’anno. Giorno di ricarica più intenso, viaggio più lungo e luoghi preferiti.

In questo modo, ogni viaggio può diventare un’esperienza da collezionare, con ricordi e dati concreti legati alle proprie abitudini di guida e di ricarica.

Un aggiornamento “parallelo” al pacchetto Holiday

Sebbene non faccia parte ufficialmente del tradizionale aggiornamento Holiday di fine anno, il “Charging Passport” sarà distribuito nello stesso periodo. Si tratta di un’estensione dell’ecosistema Tesla che mira a rafforzare il legame tra automobilista e brand.

L’iniziativa si accompagna alla realizzazione di nuovi Supercharger dal design innovativo, come quello a tema UFO in costruzione vicino a Roswell, nel New Mexico. Queste stazioni particolari diventeranno tappe “da collezione” per i possessori del Charging Passport, rendendo ancora più tangibile il concetto di viaggio esperienziale.

Il “Charging Passport” non aggiunge funzioni tecniche ai veicoli, ma rappresenta un’idea originale per valorizzare il tempo di ricarica e creare un senso di comunità tra gli utenti Tesla. In un periodo in cui sempre più marchi cercano di umanizzare la tecnologia, questa è una mossa che ben si inserisce nella filosofia Tesla nella costante ricerca di trasformare ogni dettaglio dell’esperienza di guida in un momento prezioso.