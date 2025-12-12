ASUS ROG alza nuovamente l’asticella prestazionale nel settore dei monitor da gaming e, quasi in sordina, ha svelato il ROG Strix XG27JCG, il primo della sua categoria a supportare una risoluzione 5K con frequenza di aggiornamento a 180 hertz e Dual-Mode per chi vuole spingere ulteriormente sugli FPS in game.

La nuova proposta ASUS si fa spazio in un catalogo già molto ampio, possiamo dire quasi saturo di modelli ad altissime prestazioni che, in molti casi, rischiano sostanzialmente di farsi concorrenza tra loro. In realtà la peculiarità del nuovo ROG Strix XG27JCG lo colloca se vogliamo in una “nuova categoria“, tuttavia quello che possiamo intuire a priori è che il prezzo di listino non dovrebbe essere basso. Vediamo insieme alcuni dei dettagli più rilevanti.

ASUS ROG Strix XG27JCG: un IPS rapidissimo ad alta densità

Come anticipato poco sopra, la caratteristica di rilievo del ROG Strix XG27JCG è senza dubbio l’abbinamento di una risoluzione 5K (ovvero 5.120 x 2.880 pixel) a una diagonale di soli 27 pollici.

Una combinazione non particolarmente gettonata sui monitor da gaming più diffusi (anche di fascia alta), che da un lato garantisce un’elevata densità (218 PPI), dall’altro richiede una scheda grafica di alto livello che sia in grado di sincronizzarsi col monitor per un frame-rate di almeno 180 hertz con risoluzione nativa (appunto 5K).

L’unica opzione che ci viene in mente è una NVIDIA GeForce RTX 5090, mentre andando avanti bisogna segnalare che ASUS utilizza un pannello Rapid IPS proprietario capace di garantire un terzo della latenza degli IPS standard di fascia alta, ovvero 0,3 ms GtG a fronte del classico millisecondo a cui siamo abituati.

Un’altra caratteristica da segnalare è senza dubbio il supporto Dual-Mode, utilissimo per chi gioca competitivo in quanto sarà possibile salire fino a 330 Hz se impostiamo una risoluzione Quad-HD (2.560 x 1.440 pixel).

Per sincronizzarsi al meglio con la scheda video ed evitare artefatti, ASUS ha previsto ovviamente il supporto AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync (Compatibile), senza dimenticare l’implementazione della suite Gaming AI con funzionalità pensate ad hoc come Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost e AI Visual.

Trovandoci di fronte a un pannello IPS, non sorprende che la resa cromatica sia altrettanto apprezzabile. Si parte da una copertura DCI-P3 del 97% con un’accuratezza Delta E < 2, angoli di visione di 178°/178° e una luminosità di picco HDR che raggiunge i 600 nit.

Chiudendo con il reparto porte, a bordo sono presenti due HDMI 2.1, una Display Port 1.4 e USB-C con Display-Port Alt. Mode e jack audio da 3,5 mm; stranamente è assente una Display Port 2.1 (molto sensata), mentre bisogna segnalare che ASUS consiglia chiaramente di abbinare a questo monitor una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 50 o una Radeon 7000/9000.

Disponibilità e prezzi

Nonostante il nuovo ROG Strix XG27JCG sia già presente sul sito ufficiale ASUS, la disponibilità è praticamente nulla, o meglio, non abbiamo ancora assistito a un lancio globale con tanto di prezzi ufficiali e date per i vari mercati.

Secondo i primi avvistamenti su alcuni negozi di Hong Kong però, la proposta ASUS potrebbe collocarsi nella fascia degli 850 dollari; rimaniamo in attesa di ulteriori comunicazioni o dichiarazioni da parte del team ROG.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix XG27JCG