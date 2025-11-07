Con un annuncio ufficiale, nelle scorse ore LG ha presentato il nuovo monitor da gaming UltraGear 27GX700A, il primo al mondo basato su tecnologia proprietaria Tandem OLED di quarta generazione, ovvero il meglio a cui un utente può ambire se cerca un display OLED per giocare.

L’annuncio era nell’aria, soprattutto dopo le più recenti indiscrezioni relative alle proposte dei partner, vedi ad esempio l’ASUS ROG Super Kill 27 Pro o la prossima gamma di prodotti AOC attesi al debutto per inizio 2026.

L’obiettivo di LG, come del resto lo è stato finora anche con le soluzioni UltraGear di precedente generazione, è quello di ridefinire l’esperienza ludica, offrendo un mix di prestazioni e qualità per un’esperienza immersiva senza compromessi. Scopriamolo insieme con qualche dettaglio in più.

LG UltraGear 27GX700A: prestazioni e accuratezza senza precedenti

Come anticipato poco sopra, LG UltraGear 27GX700A è il primo monitor da gaming a implementare la tecnologia LG Tandem OLED di quarta generazione, una caratteristica che secondo il produttore permette di coniugare al meglio reattività e accuratezza cromatica, senza dimenticare il design e l’estetica.

La tecnologia LG Tandem OLED di quarta generazione, per la precisione la funzionalità Primary RGB Tandem, permette di incrementare in primis la luminosità di picco, inoltre, a differenza del design OLED tradizionale che genera un singolo strato di luce rossa, verde e blu, la soluzione LG adotta una struttura di emissione a 4 strati, separando i livelli rosso e verde in strati individuali.

Grazie a questi accorgimenti, il nuovo UltraGear può offrire una luminosità di picco pari a 1.500 nit, migliorando l’esperienza ludica sia nelle scene luminose che in quelle più scure. Ma non è tutto. L’ultimo modello LG infatti è certificato VESA DisplayHDR True Black 500 (il primo della categoria) ed è stato certificato da UL Solutions per le prestazioni “Perfect Black” e “Perfect Color Consistency” oltre che da Intertek per l’alta fedeltà dei colori (100% Color Fidelity).

Passando alle caratteristiche generali, il produttore opta per un pannello OLED da 27 pollici, con risoluzione Quad-HD e una frequenza di aggiornamento a 280 hertz; a bordo non mancano il supporto NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro per la sincronizzazione con la GPU e un gameplay fluido, senza omettere il tempo di risposta tipico degli OLED ovvero 0,03 ms GtG.

Essendo un OLED anche la resa cromatica non delude, garantendo una copertura del 99,5% dello spazio colore DCI-P3, il tutto abbinato a una serie di tecnologie avanzate come Eyesafe 3.0, Flicker-Free, Discomfort Glare-Free e Low Blue Light, una buona notizia per la salute della nostra vista (e dei gamer che ci passeranno molte ore). Ultimo, non per importanza, il rivestimento Anti-Glare & Low Reflection (AGLR), i riflessi vengono ridotti al minimo rendendo più semplice la visione di tutto quello che succede sullo schermo anche in stanze molto luminose.

Chiudendo col “l’estetica”, LG non stravolge le linee della serie di monitor UltraGear, proponendo un prodotto dal degin elegante e minimalista definito Virtually Borderless con cornici sottilissime sui quattro lati. A chiudere la dotazione, un reparto porte con HDMI 2.1, Display Port e tre porte USB.

Scheda tecnica LG UltraGear 27GX700A

Dimensioni display 26,5″

Tipologia di pannello OLED Tandem OLED 4a gen

Pannello 10 bit, 1,07 miliardi di colori

Risoluzione 2.560×1.440 pixel

Frequenza di aggiornamento 280 hertz, 330 hertz a 1.920×1.080 pixel

Tempo di risposta 0,03 ms GTG

Compatibile NVIDIA G-Sync e AMD Freesync Premium Pro

Luminosità tipica 335 cd/m2, picco 1.500 nit

Contrasto 1.000.000:1

Angoli di visione 178°/178°

Copertura DCI-P3 99,5%

VESA DisplayHDR True Black 500

Calibratore hardware

VESA Adaptive Sync, VESA Clear MR13000, Live Color Low Blue Light

Porte: 1x DisplayPort 1.4 con DSC 2x HDMI 2.1 HDCP 2.2 Jack audio 1x USB-A 3.0 Downstream 1x USB-B Upstream

Stand regolabile

VESA 100 x 100

Consumo: 140 watt

Disponibilità e prezzo del monitor LG UltraGear 27GX700A

Prima di dirvi quanto costa il nuovo LG UltraGear 27GX700A con display Tandem OLED 4a gen, segnaliamo anche che l’azienda ha introdotto sul mercato anche il modello LG UltraGear 32GX850A, un monitor con schermo OLED di terza generazione e certificazione VESA DisplayHDR True Black 400.

In questo caso siamo di fronte a un display da 32 pollici UHD ovvero con risoluzione 4K; il refresh in questo caso arriva a 165 hertz, ma a bordo è presente anche la Dual-Mode che permette di impostare fino a 330 hertz quando giochiamo in Full-HD. Una buona opzione per chi mira a un monitor ancora più flessibile che possa coprire anche le esigenze di creator e lavoratori.

LG UltraGear 27GX700A ed LG UltraGear 32GX850A sono già disponibili presso i maggiori rivenditori, rispettivamente a 899 euro e 999 euro (listino ufficiale). Riguardo la disponibilità, i nuovi monitor dovrebbero arrivare presto su Amazon mentre segnaliamo agli interessati che sono già disponibili in offerta su Mediaworld.