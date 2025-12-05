Garmin ha pubblicato il nuovo Garmin Connect Data Report 2025, il documento annuale che fotografa le principali tendenze globali nel mondo del fitness e del benessere, sulla base dei dati raccolti dagli utenti di dispositivi Garmin in tutto il mondo.

Dai passi giornalieri ai livelli di stress, fino alle discipline più praticate, il report offre uno sguardo dettagliato su come la tecnologia Garmin, in particolare, stia ridefinendo il concetto stesso di salute personale.

Garmin celebra un anno di crescita per il fitness globale

Il 2025 ha confermato il consolidamento del mercato del fitness, che a livello internazionale ha superato i 6.000 miliardi di dollari, spingendosi verso modelli sempre più ibridi e digitali. Allenamento connesso, personalizzazione avanzata e dispositivi indossabili sono diventati elementi centrali dell’esperienza fitness contemporanea.

Anche in Italia il settore mostra una crescita sostenuta: aumentano i programmi che integrano corpo e mente, mentre discipline come yoga, pilates e allenamenti funzionali a basso impatto guadagnano popolarità. L’attenzione verso il benessere quotidiano si consolida come una tendenza culturale più che come un’abitudine occasionale.

Le attività più praticate nel 2025

Secondo il report, gli utenti Garmin hanno registrato l’8% in più di attività rispetto al 2024, con alcune discipline che hanno visto incrementi significativi:

Sport con racchetta : +67%

: +67% Pilates : +46%

: +46% HIIT (High-Intensity Interval Training) : +45%

: +45% Allenamenti di forza : +29%

: +29% Corsa indoor : +16%

: +16% Immersioni : +16%

: +16% Escursionismo: +12%

Questi dati confermano l’evoluzione verso allenamenti più vari, spesso legati a esperienze outdoor o a discipline che coniugano concentrazione mentale e movimento.

Il report di Garmin evidenzia anche le differenze demografiche e geografiche nei parametri di benessere:

Le donne mostrano punteggi medi di stress inferiori rispetto agli uomini.

mostrano punteggi medi di stress inferiori rispetto agli uomini. Gli utenti dell’ Indonesia registrano i livelli di stress più alti, mentre i Paesi Bassi risultano i più rilassati al mondo.

registrano i livelli di stress più alti, mentre i risultano i più rilassati al mondo. Nel 2025, gli utenti Garmin hanno dormito quasi l’1% in più , con un punteggio medio del sonno pari a 71 .

, con un punteggio medio del sonno pari a . I più giovani (18–29 anni) presentano livelli medi di Body Battery più elevati, con una media di 75 , rispetto ai 70 punti della fascia 40–49 anni e ai 64 oltre i 70 anni.

più elevati, con una media di , rispetto ai 70 punti della fascia 40–49 anni e ai 64 oltre i 70 anni. Il Portogallo guida la classifica per livelli medi di energia, mentre il Giappone chiude la graduatoria.

guida la classifica per livelli medi di energia, mentre il chiude la graduatoria. Hong Kong conquista la medaglia d’oro per il numero medio di passi quotidiani, superando i 10.000.

Tra le attività più diffuse per fascia d’età, i più giovani privilegiano la corsa all’aperto, mentre gli over 50 prediligono il ciclismo indoor e gli over 70 si dedicano al golf.

Garmin Connect e il ruolo dei dati nel fitness moderno

Al centro di questa evoluzione c’è l’app Garmin Connect, cuore dell’ecosistema digitale del marchio. Gli ambassador Garmin evidenziano come la piattaforma rappresenti uno strumento fondamentale per monitorare prestazioni, recupero e qualità del sonno.

“La possibilità di monitorare il recupero, la frequenza cardiaca e tutte le mie prestazioni in un’unica app mi aiuta a prendere decisioni più intelligenti e ad allenarmi con costanza”, spiega Brianna Cope, surfista e ambassador Garmin.

“Garmin Connect è il sogno di ogni persona organizzata”, aggiunge Lauren Kalil, che ne elogia la chiarezza visiva e la semplicità nell’analisi dei dati.

Quest’anno Garmin introduce anche Garmin Connect Rundown, un report personalizzato di fine anno che riassume le statistiche di salute e attività di ciascun utente. Disponibile tramite Garmin Connect+, il servizio premium dell’app (un’esclusività che, come abbiamo visto, ha scatenato l’ira della community Garmin) che include dati su passi totali, sonno medio e performance annuali, offrendo un modo immediato per visualizzare i propri progressi.

La funzione è compatibile con gli smartwatch di ultima generazione, tra cui Venu 4, Fenix 8, Forerunner 970 e 570, tutti dotati di sensori avanzati per il monitoraggio della salute e della forma fisica.

In conclusione, è lecito affermare che con il Data Report 2025, Garmin conferma il suo ruolo di punto di riferimento globale per il benessere digitale, unendo analisi scientifica, tecnologia e cultura del benessere in un’unica piattaforma integrata.