UGREEN è un brand che solitamente associamo a caricabatterie, power bank e accessori di vario tipo, ma oggi cattura la nostra attenzione per un prodotto che non ci aspettavamo, la nuova UGREEN LinkStation Graphics Card Expansion Dock.

Pensata per supportare al meglio i notebook, i laptop senza GPU dedicata e soprattutto le console portatili, la proposta di UGREEN si presenta subito come una soluzione ad alto profilo, in grado per intenderci di supportare anche schede video del calibro della NVIDIA GeForce RTX 5090.

Ma non è tutto, oltre al supporto avanzato GPU, la LinkStation di UGREEN guarda anche al design e alla versatilità, supportando due opzioni per interfacciarsi con le diverse tipologie di dispositivi in commercio. Ma vediamola un attimo meglio.

Per chi non fosse esperto in materia, semplifichiamo dicendo che la UGREEN LinkStation Graphics Card Expansion Dock ci permette di creare una scheda grafica esterna “su misura”, ovvero scegliendo noi il modello GPU da abbinarci in base alle nostre esigenze.

Al momento non abbiamo immagini ufficiali del prodotto, tuttavia il render a disposizione lascia intravedere una soluzione piuttosto ingombrante che si sviluppa in verticale; volendo ragionare in ottica PC Building, sembra un case verticale open-air ma di dimensioni ridotte.

Il termine ridotte va preso ovviamente con le pinze, questo perché la dock può ospitare schede video standard fino a 37 centimetri di lunghezza, offrendo un corpo in alluminio che dovrebbe aiutare a smaltire ulteriore calore; stando all’azienda inoltre, la parte superiore può essere anche rimossa nel caso di modelli ancora più ingombranti come le ultime custom NVIDIA Blackwell.

Andando oltre, la dock esterna di UGREEN è equipaggiata con un alimentatore da 850 watt conforme allo standard ATX 3.1 e dotato di certificazione 80 Plus Gold in ottica efficienza energetica. Questa peculiarità permette di abbinarci le più recenti schede NVIDIA GeForce RTX 40 ed RTX 50, mentre se parliamo di interfaccia, come detto avremo a disposizione due modalità: Oculink a 64 Gbps o, in alternativa, USB4 a 40 Gbps che supporta anche la ricarica rapida dei dispositivi fino a 100 watt.

L’azienda, giustamente, non si ferma a una semplice esposizione di specifiche tecniche e rende noti anche alcuni benchmark interni che mettono a confronto le prestazioni grafiche di un sistema desktop standard con un laptop collegato alla UGREEN LinkStation, il tutto a parità di GPU.

I risultati ovviamente vedono avvantaggiato il sistema desktop con Intel Core Ultra 9 285K, ma il Lenovo ThinkBook 14+ usato per la prova dimostra prestazioni di tutto rispetto e, cosa più importante, non troppo distanti o che comunque penalizzano troppo GPU del calibro della GeForce RTX 5090. Per la prova è stata utilizzata l’interfaccia Oculink, nettamente più veloce, ma in linea di massima sappiamo che l’USB-C è più diffusa anche grazie allo standard USB-C.

Il produttore offre in bundle entrambi i cavi (USB4 e Oculink), mentre per ultimi vi lasciamo i dati relativi a peso e prezzo. Se dalle poche immagini non si era capito, UGREEN LinkStation Graphics Card Expansion Dock è abbastanza ingombrante e pesa poco più di 5 chilogrammi.

Non poteva essere diversamente visto che deve ospitare anche modelli enthusiast, ma è una caratteristica secondo noi da valutare in ottica ingombro. Per il prezzo invece, in Cina il costo è di 2.299 yuan, al cambio circa 280 euro, cifra che include un anno di garanzia.