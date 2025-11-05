Ugreen continua a espandere il proprio ecosistema di prodotti per la ricarica e questa volta lo fa lanciando in Europa un nuovo caricatore wireless 2-in-1 da 25 W che si distingue per una scelta estetica sicuramente originale: la forma ricorda infatti un piccolo razzo, con luci integrate e due zone di ricarica.

L’accessorio gode dello standard Qi2 ed è pensato per iPhone e dispositivi Apple nonché la gamma Pixel 10 grazie alla nuova tecnologia Pixel Snap. Scopriamolo in dettaglio.

Ugreen presenta un caricatore tanto utile quanto originale nel design

Il nuovo modello, identificato dal codice W713, è compatibile con lo standard Qi2 e offre una potenza massima di 25 W. Il piano superiore di ricarica, destinato principalmente agli smartphone, può essere inclinato fino a 55 gradi, permettendo di posizionare il telefono in modo più comodo per visualizzare notifiche o video durante la ricarica.

Le dimensioni complessive di 5,9 x 5,9 x 4,2 cm lo rendono particolarmente compatto e adatto a qualsiasi tipo di spazio come scrivanie o comodini.

Ugreen afferma che questa potenza consente di portare un iPhone 17 Pro Max al 50% in soli 30 minuti. Quando non viene utilizzato, il pad superiore può essere coperto con un coperchio magnetico.

Sollevando il pad principale si scopre una seconda base di ricarica wireless da 5 W, dedicata a AirPods o Apple Watch, che consente di alimentare due dispositivi contemporaneamente.

Doppia porta USB-C e protezioni integrate

Sul lato del caricatore è presente una porta USB-C aggiuntiva per collegare un terzo dispositivo via cavo, come un tablet o un altro smartphone, mentre la porta USB-C posteriore serve per alimentare l’accessorio stesso. Ugreen specifica che per ottenere la potenza massima è necessario utilizzare un alimentatore da almeno 45 W e un cavo da 60 W o superiore, che non sono inclusi nella confezione.

Come ogni caricatore Ugreen, il dispositivo integra inoltre un sistema di protezione multipla contro surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuiti, e una serie di luci LED laterali che indicano lo stato di ricarica in tempo reale.

Nella fattispecie, è presente anche il supporto ai diversi protocolli di ricarica rapida, tra cui PD (Power Delivery), PPS (Programmable Power Supply), SCP (SuperCharge Protocol) e UFCS, per una compatibilità con la maggior parte dei dispositivi Android e Apple.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Ugreen 25 W 2-in-1 Wireless Charger è già disponibile su Amazon in diversi Paesi europei, tra cui Regno Unito, Germania e Paesi Bassi, al prezzo di 65,99 euro. Al momento non ci sono notizie sull’arrivo anche in Italia, ma presupponiamo si tratti di questioni di settimane trattandosi di un prodotto destinato prettamente al mercato europeo.