Intel Arc B770 e il mercato schede grafiche tornano prepotenti sotto i riflettori, rubando la scena alle copiose notizie circolate nei giorni scorsi riguardo lo shortage RAM, l’incremento generale dei prezzi e la possibilità (non tanto remota) che le due aziende di riferimento (AMD e NVIDIA) possano pensare di tagliare alcuni modelli entry-level per dare spazio e supporto (hardware) a soluzioni più “redditizie”.

In questo contesto quindi, l’arrivo di una nuova scheda grafica targata Intel risulta una notizia da non sottovalutare, soprattutto se guardiamo a cosa potrebbe annunciare l’azienda di Santa Clara ed esaminiamo il lavoro svolto con modelli particolarmente riusciti come la Arc B580 (Recensione).

Di Intel Arc B770 avevamo discusso in altre occasioni, ovvero il modello di fascia alta “mancato” che doveva guidare la serie di GPU con architettura Battlemage (Intel X2), il tutto in attesa della nuova generazione Arc Celestial (X3) che debutterà inizialmente come opzione integrata sui prossimi processori mobile di Intel.

Dopo la cancellazione di progetti importanti legati all’architettura Battlemage in coppia con la tecnologia 3D-Stacked Adamantine (ne abbiamo parlato qui), rimaneva qualche dubbio sulla volontà e sulla convenienza di presentare un’ulteriore GPU X2 (B770 appunto), non solo per via del periodo poco brillante che attraversava il produttore, ma anche per l’eventuale concorrenza con AMD e NVIDIA, padroni se vogliamo di tutti i segmenti di mercato.

Secondo quanto emerge dagli ultimi rumor riportati dai colleghi di videocardz però, in contrasto a quanto appena detto, Intel avrebbe portato avanti il progetto Arc B770 che sarebbe già stato avvistato in alcune spedizioni dell’area asiatica e taiwanese, confermandone di fatto l’esistenza. Ma vediamo meglio il tutto.

Intel Arc B770 punta alla fascia medio-alta con consumi importanti

Iniziamo subito dicendo che i documenti doganali emersi nelle scorse ore fanno riferimento a un inedito modello di GPU desktop Intel da 300 watt, una soluzione senza dubbio ad alte prestazioni che ovviamente non viene indicata direttamente come Intel Arc B770.

La sigla N38341-001 TASDK 300W GPU BRKT 0.8 e la descrizione si allineano però a quelle viste in occasione del lancio di Arc B580 Limited Edition (che produce Intel), segno che dovremmo essere di fronte a un modello della stessa serie ma con TBP di 300 watt.

Come spesso succede in questi casi, sulle documentazioni doganali non troviamo molte informazioni di carattere tecnico, tuttavia se prendiamo ad esempio la “vecchia” Arc A770 16 GB da 225 watt e la più recente Arc B580 12 GB da 190 watt, non ci vuole molto a stilare una probabile scheda tecnica.

In realtà non dobbiamo neanche utilizzare troppo la fantasia; nei mesi scorsi infatti, erano già trapelate le possibili caratteristiche di un’ipotetica Arc B770 Battlemage, una soluzione che si doveva collocare in fascia media o medio-alta, ma che con un TBP di 300 watt ora potrebbe puntare a qualcosa di più.

Al momento sappiamo che la top di gamma Intel Battlemage utilizzerà l’ormai famigerata GPU BMG-G31, un chip che dovrebbe utilizzare 32 Core X2 in abbinamento a 16 GB di memoria GDDR6 20 Gbps su un’interfaccia a 256 bit. Caratteristiche che sulla carta non dovrebbero necessitare di tanta potenza, suscitando quantomeno qualche interrogativo sulle reali intenzioni di Intel.

Potrebbe anche trattarsi di una spedizione interna riservata ai tester, e non sarebbe una novità, ma a questo punto non possiamo neanche escludere una scheda video estremizzata sul versante frequenze. Per il momento non ci sono altri dettagli da menzionare, terremo monitorata la situazione in caso di sviluppi sulla vicenda o dichiarazioni da parte del produttore.

Intel Arc B770: caratteristiche tecniche presunte