La notizia della settimana, non solo in casa Intel ma in tutto il mondo tech, è sicuramente la nuova partnership stretta tra l’azienda di Santa Clara e il colosso delle GPU NVIDIA, due giganti statunitensi che con questa mossa potrebbero dare una svolta al mercato PC e non solo.

Nel frattempo però, è passato quasi in sordina l’avvistamento di quella che potrebbe essere la prossima novità Intel in campo schede grafiche destinate al gaming, ovvero la tanto chiacchierata Arc B770 (ne abbiamo già parlato qui).

Ora vedremo insieme i dettagli, ma l’arrivo di questo inedito modello confermerebbe in prima istanza quanto affermato nelle scorse ore dalla stessa Intel, ovvero che non ci sarà un cambio repentino della roadmap interna a breve termine e i progetti in fase di finalizzazione arriveranno a breve come previsto. Ma facciamo insieme il punto della situazione.

Intel Arc B770: potrebbe utilizzare la GPU BMG-G31 e 16 GB di VRAM

Le ultime indiscrezioni su quella che sembra corrispondere perfettamente alla prossima Intel Arc B770, arrivano da un post su X di Tomasz Gawronski; si tratta nel dettaglio di un boot log che riporta chiaramente un GPU Intel ancora non annunciata. La GPU in questione è la Intel E221 BMG-G31, un’ulteriore variante della GPU Intel Battlemage che, tra le altre cose, è dotata anche di 16 GB di VRAM.

Considerando le informazioni trapelate nelle scorse settimane, in coppia con le specifiche delle attuali Arc B580 e B570, l’identikit della prossima scheda Intel non è difficile da creare e si colloca proprio dove dovrebbe essere in base al catalogo del produttore. Premettendo che si tratta ancora di dati non ufficiali, e che la stessa Intel a oggi non ha condiviso specifiche tecniche sull’ipotetico modello, la Arc B770 porterà un netto salto prestazionale rispetto ad Arc B580, ovvero la migliore scheda che attualmente può proporre Intel (qui la recensione).

Detto questo, oltre all’incremento della VRAM da 12 GB (B580) a 16 GB, l’ipotetica Intel Arc B770 utilizzerà verosimilmente un bus memoria a 256 bit, garantendo quindi un netto incremento della larghezza di banda. Rimanendo in tema, non escludiamo dei chip GDDR6 con frequenze più spinte rispetto agli attuali 19 Gbps di Arc B580, mentre sembra quasi confermato che questa scheda sposerà finalmente l’interfaccia PCI-E 5.0.

Quanto alla GPU, Intel E221 BMG-G31 dovrebbe garantire almeno 32 Xe2 Core, ovvero il 60% in più rispetto dell’attuale Arc B580 (solo 20 Xe2 Core); di conseguenza ci aspettiamo un incremento nella stessa misura sia per Shading Unit che per XMX Engine ed unità di calcolo ray-tracing.

Se confermata, sulla carta questa scheda non sembra niente male, soprattutto se guardiamo a quello che può fare un B580 in rapporto al prezzo di listino. Non sappiamo se e quando arriverà questa Intel Arc B770, che di sicuro servirebbe al mercato consumer, ma si spera che Intel mantenga inalterato anche il suo approccio riguardo i costi (almeno visto il momento).

In attesa di ulteriori aggiornamenti, segnaliamo inoltre che è quasi scontato un incremento delle frequenze di clock della GPU (base/boost), così come salirà inevitabilmente il TBP che, almeno secondo noi, si collocherà ad almeno 250 watt.

Intel Arc B770: ecco le specifiche tecniche presunte

Analizzando tutti i dati a disposizione, abbiamo stilato quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche di Intel Arc B770, ribadiamo sempre da confermare; per comodità, a seguire trovate per confronto quelle di Arc B580.

Intel Arc B770 – Scheda tecnica (presunta)

GPU BMG-G31

Architettura Arc Battlemage

Execute Unit 32

Shading Unit 4.096?

XMX Engine 256?

TMU 256?

RT Core 32

Frequenza GPU ?

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria >19 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria ?

Alimentazione 2x PCI-E 8pin?

TBP >190 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video Display Port 2.1 e HDMI 2.1a

Intel Arc B580 – Scheda tecnica